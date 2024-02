BE OPEN soutient la 2e Conférence internationale sur la durabilité à Riyad

LONDRES, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- Le 18 février 2024, avec le soutien de BE OPEN, la 2e Conférence internationale sur la durabilité : Développements & Innovations, a débuté à l'université Prince Sultan de Riyad, en Arabie saoudite, avec une cérémonie d'ouverture spectaculaire.

La conférence et l'exposition 2024 se concentrent sur les meilleures pratiques d'ingénierie utilisées pour atteindre les objectifs de développement durable, et s'efforcent de mettre en relation les talents avec les décideurs et d'offrir des opportunités illimitées.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

L'ICSDI 2024 invite les visiteurs à entreprendre un parcours de transformation à travers six pistes clés : construction durable et infrastructures résilientes, fabrication durable et écologie industrielle, innovations dans les énergies renouvelables, villes du futur, conception d'un environnement bâti durable et politiques pour atteindre les ODD.

Outre les présentations sur des tâches difficiles, des projets innovants et les dernières recherches, l'ICSDI 2024 propose des conférences, des ateliers et des tables rondes avec un large éventail d'éminents intervenants. Des représentants des ministères saoudiens de l'Énergie, de l'Investissement, des représentants des structures du PNUD, des autorités environnementales saoudiennes et internationales, des entreprises, des institutions profondément impliquées dans la durabilité, l'innovation et les causes environnementales.

Le 21 février, le directeur de BE OPEN, Gennady Terebkov, prendra la parole lors de la table ronde consacrée au rôle des organisations internationales dans la promotion des aspects liés à la durabilité dans le cadre des réalisations et des ambitions du programme de concours de la fondation axé sur les ODD. Margaret Jones Williams, représentante résidente adjointe du PNUD pour le Royaume d'Arabie Saoudite, Patrick Braunschweig, directeur général de Horváth pour le Moyen-Orient et May Barber, architecte pour LEED Green Associates, interviendront également.

BE OPEN plaidera fortement en faveur de l'inclusion de projets de développement durable dans les programmes des universités du monde entier, et encouragera les étudiants à se sensibiliser et à contribuer personnellement à des causes liées au développement durable.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, a expliqué les raisons du programme de BE OPEN axé sur les ODD : « Tout le monde doit participer pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le programme des Nations unies sur les ODD — nous avons besoin de la créativité, du savoir-faire, des technologies et des ressources financières de toute l'humanité. Le programme de BE OPEN s'efforce de sensibiliser un public plus large au fait que nous devons tous assurer un avenir durable, mais je suis convaincue que la jeune génération est aujourd'hui plus responsable et plus consciente. Je constate qu'ils font preuve d'un engagement, d'une réactivité et d'une audace incroyables dans la façon dont ils abordent les problèmes que nous leur demandons de résoudre. »

BE OPEN est une initiative mondiale visant à promouvoir la créativité et l'innovation ; c'est un groupe de réflexion dont la mission consiste à promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour développer des solutions pour demain. C'est une initiative culturelle et sociale soutenue par Elena Baturina, philanthrope et femme d'affaires internationale.