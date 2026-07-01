Bell Integration ستنضم إلى NiCE من 1-2 يوليو 2026 في مؤتمر NiCE World London

انضموا إلينا لاستكشاف إعادة تشكيل تجربة العملاء الخاص بكم مع الذكاء الاصطناعي

لندن, 1 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "بل إنتجريشن" (Bell Integration) بفخر عن دورها كشريك ذهبي وراعٍ ذهبي لمؤتمر NiCE World London ، وهو الحدث الرائد لتجربة العملاء بالذكاء الاصطناعي للمنظمات التي تتطلع إلى تجاوز الطموح وتقديم نتائج حقيقية وقابلة للقياس من خلال الأتمتة والتنسيق والخبرات الذكية.

NICE World Bell Integration is a Gold Sponsor

سيُقام الحدث الذي يستمر يومين في مركز معارض Olympia، بمنطقة "كنسينغتون" في 1 و 2 يوليو 2026 ، ويجمع بين أكثر من 1500 من قادة الصناعة والممارسين والمبتكرين ، ويُظهر أحدث الابتكارات والرؤى والاستراتيجيات العملية التي تشكل مستقبل تجربة العملاء. يَعِد الحدث برؤية واقعية غامرة لكيفية تحويل الذكاء الاصطناعي لكل تفاعل مع العملاء.

تتطلع شركة "بل إنتجريشن" إلى التفاعل مع المنظمات الجاهزة لتحويل استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المعقدة إلى إجراءات قابلة للتوسع. تساعد "بل" العملاء على تحقيق أقصى قدر من قيمة حلول شركة "نايس" (NiCE) للذكاء الاصطناعي - دون الحاجة إلى استبدال المنصة - من خلال تمكين الخدمة الاستباقية والتخصيص في الوقت الفعلي والتنسيق السلس عبر القنوات الرقمية والبشرية.

"دارين رشوورث" ، الرئيس ، شركة "نايس إنترناشونال" (NiCE International): يسعدنا أن شركة "بل إنتجريشن" ، "شريك التنفيذ" الخاص بنا في المملكة المتحدة لعام 2025 ، ستقوم مرة أخرى برعاية مؤتمر NiCE World London. يعتبر سد الفجوة بين الاستراتيجية والتنفيذ أمرًا بالغ الأهمية للمنظمات التي تتطلع إلى فتح الآفاق للقيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي. تجمع "بل إنتجريشن" بين ابتكار الذكاء الاصطناعي وخبرة تجربة العملاء وسجل حافل من التسليم لتسريع الرحلة من الرؤية إلى نتائج أعمال قابلة للقياس."

طبقة الذكاء والبيانات لتجربة العملاء

في جوهر نماذج تشغيل تجربة العملاء الممكَّنة بالذكاء الاصطناعي ، توجد طبقة للذكاء والبيانات في الوقت الفعلي تتعلم باستمرار من كل تفاعل ، بحيث تبني كل مشاركة على رؤى تلك التي سبقتها. بدلاً من التعامل مع البيانات باعتبارها سجلاً تاريخيًا لإعداد التقارير القائمة على النظر للخلف، تقوم هذه البنية بتضمين الذكاء مباشرةً في تقديم الخدمة المباشر. من خلال ربط بيانات التفاعل ، وسياق العملاء ، والأتمتة ، وتدفقات عمل الوكلاء في عرض واحد قابل للتنفيذ ، يلتقط النظام النوايا والمشاعر والسلوك وسياق الرحلة في الوقت الفعلي عبر الصوت، والدردشة والقنوات الرقمية. والنتيجة هي تحسين مستمر للأصول التشغيلية التي ترفع كل نقطة اتصال للعملاء.

فيصل عباسي ، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي والبيانات ، "بل إنتجريشن": " لم تعد المؤسسات الرائدة تستخدم الذكاء الاصطناعي كأدوات أتمتة معزولة مرتبطة بعمليات تجربة العملاء الحالية. بدلاً من ذلك ، فإنها تعيد تصميم عمليات الخدمة حول الذكاء في الوقت الفعلي، وعملية صنع القرار التكيفّية، وتسليم عبر عملية منسقة. هذا يمثل تحولاً أساسيًا في كيفية إنشاء تجربة العملاء وإدارتها."

لمعرفة المزيد حول كيفية إحداث نقلة نوعية في عمليات تجربة العملاء الخاصة بكم، تفضلوا بزيارة فريق التكامل بشركة "بل" في مؤتمر NiCE World London في مركز معارض Olympia، بمنطقة "كينغستون" في الفترة 1 - 2 يوليو 2026، كشك (G5).

نبذة عن Bell Integration

"بل إنتجريشن" هي شريك تقني عالمي يقدّم خدمات الاستشارات الاستراتيجية، واستشارات البيانات والذكاء الاصطناعي، والخدمات المُدارة. ويشمل ذلك طبقات تجربة ذكية ومخصصة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ومدعومة بالتدريب وتمكين فرق الخطوط الأمامية، بما في ذلك الاستجابات الموجهة ووكلاء التعلم المستمر والتلخيص المؤتمت.

للتواصل الإعلامي:

Finola Sloyan، بريد إلكتروني: [email protected]، هاتف: T +44 2392 825925

نبذة عن NiCE

تقوم شركة "نايس" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: NASDAQ: NICE) بإحداث نقلة نوعية في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يضع الناس أولاً. تقوم منصاتنا المخصصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بأتمتة المشاركات إلى إجراءات استباقية وآمنة وذكية ، وتمكين الأفراد والمنظمات من الابتكار والعمل ، من التفاعل إلى القرار. تُعتمَد منصات "نايس"، التي تحظى بثقة المنظمات في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء العالم ، على نطاق واسع في جميع الصناعات التي تربط الأشخاص والأنظمة وتدفقات العمل للعمل بشكل أكثر ذكاءً على نطاق واسع ، ما يرتقي بالأداء على مستوى المنظمة بالكامل، ويوفر نتائج قابلة للقياس مثبتة.

للتواصل الإعلامي:

Christopher Irwin-Dudek | هاتف: |بريد إلكتروني: [email protected] | التوقيت الشرقي+1 201 561 4442