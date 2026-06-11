تطلق Bell Integration وIBM منصة الخدمات المُدارة الذكية (IMS) المدعومة بالذكاء الاصطناعي في AI Summit

يتمحور هذا التعاون حول تطوير منصة الخدمات المُدارة الذكية (IMS)، المدعومة بتقنيات IBM والمزوَّدة بالتحليلات التنبؤية وتنسيق الذكاء الاصطناعي الوكيل. وتدعم هذه المجموعة من التقنيات، بما في ذلك IBM Cloud Pak for AIOps وInstana لقابلية الملاحظة وwatsonx Orchestrate لمستوى التحكم الوكيل، خدمات Bell Integration المُدارة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي أولًا، وستُتاح للعملاء لتسريع تحول عمليات تقنية المعلومات.

Martin Mersey، مدير أتمتة الذكاء الاصطناعي لدى Bell Integration: «مع استناد الحل إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل والأتمتة من Bell Integration، يمكننا مساعدة الشركات على الانتقال من نهج التعامل مع المشكلات بعد وقوعها إلى عمليات أكثر استباقية ومرونة، بما يحوّل تقنية المعلومات من ضرورة تشغيلية إلى مُمكِّن للأعمال. بالنسبة إلى قادة تقنية المعلومات الذين يتعاملون مع تعقيدات البيئات السحابية، ويسعون إلى تعزيز المرونة، ويواجهون توقعات أداء متزايدة، صُممت منصة الخدمات المُدارة الذكية (IMS) الخاصة بنا للمساعدة على الحد من المخاطر التشغيلية وتحسين أوقات الاستجابة، بما يمنح المؤسسات رؤية أوضح ومرونة أكبر.»

Andrew Gill، نائب الرئيس لمنظومة الشركاء في المملكة المتحدة وأيرلندا لدى IBM: «تؤدي هذه الشراكة دورًا محوريًا في تسريع الابتكار وتقديم عرض رائد في السوق. ومن خلال تعاوننا مع Bell Integration، نُسهم في تطوير حلول مبتكرة صُممت لدعم تحول الأعمال وتحقيق القيمة لعملائنا المشتركين.»

نبذة عن Bell Integration

Bell Integration شريك تقني عالمي يقدّم خدمات الاستشارات الاستراتيجية، واستشارات البيانات والذكاء الاصطناعي، والخدمات المُدارة. تجمع حلولها بين طبقات تجربة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول تمكين فرق الخطوط الأمامية، بما يشمل الاستجابات الموجَّهة، ووكلاء التعلُّم المستمر، والتلخيص الآلي والنشر، بما يقلّص وقت تحقيق القيمة.

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