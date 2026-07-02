Bell Integration تكشف عن علامتها التجارية الجديدة لتسريع التحول القائم على أولوية الذكاء الاصطناعي

المضي قدماً في المرحلة التالية من التغيير المؤسسي الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

لندن, 2 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- كشفت Bell Integration اليوم عن علامة تجارية جديدة صُممت لتعكس دورها كشريك قائم على أولوية الذكاء الاصطناعي في مجالي التكنولوجيا والتحول، بما يساعد المؤسسات على التعامل مع التعقيدات المتزايدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والحوسبة السحابية والأتمتة والذكاء الاصطناعي.

يمثل هذا التطور تركيزاً متجدداً على تمكين العملاء من المضي بوتيرة أسرع، من الاستراتيجية إلى التنفيذ، من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات والعمليات الذكية لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.

Manpreet Gill, CEO Bell Integration

وقالت Manpreet Gill، الرئيسة التنفيذية: «تواجه المؤسسات ضغوطاً غير مسبوقة لتحديث أعمالها وتقديم القيمة بسرعة. الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تسريع وتيرة التغيير، بل يعيد تعريف كيفية عمل الشركات. ينصب تركيزنا على مساعدة العملاء في تحويل الطموح إلى أفعال ملموسة، من خلال الجمع بين التكنولوجيا والبيانات والخبرة البشرية لإحداث أثر حقيقي. تعكس هذه العلامة التجارية الجديدة ذلك الطموح والدور الذي نؤديه في رسم ملامح المرحلة المقبلة».

تركز Bell على مساعدة المؤسسات على مواجهة أكثر تحدياتها إلحاحاً، وهي تبني الذكاء الاصطناعي، والأتمتة على نطاق واسع، والمرونة السيبرانية، وتعقيدات الحوسبة السحابية، والكفاءة التشغيلية، وذلك من خلال حلول متكاملة قائمة على النتائج.

وأضاف Stuart McMinn، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية: «مع انتقال المؤسسات من مرحلة التجريب إلى تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، فإن Bell في موقع يمكّنها من سد الفجوة بين الطموح والتنفيذ وتقديم التحول الواقعي العملي بوتيرة سريعة».

نبذة عن Bell Integration

تأسست Bell Integration في عام 1995، وهي مؤسسة تضع الذكاء الاصطناعي في صميم عملها، ويشكّل الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي جوهر نهجها، إذ تجمع بين الشركاء والأنظمة والأفكار لتصميم مستقبل أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف للحكومات والقطاعات والمجتمعات. من الاستراتيجية والبيانات إلى خبرة التنفيذ على أرض الواقع، تُمكّن حلول Bell وخدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسات من سد الفجوة بين الطموح في مجال الذكاء الاصطناعي والتنفيذ على أرض الواقع.

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