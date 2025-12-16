Ben & Jerry's تعزز حوكمة مجلس إدارتها لضمان استمرارية رسالتها الاجتماعية

تحصين مجلس إدارة Ben & Jerry's للمستقبل يضمن استمرار رسالتها الاجتماعية لسنوات مقبلة مع دخول الشركة فصلها التالي

برلينغتون، فيرمونت، 16 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Ben & Jerry's Homemade Inc. "Ben & Jerry's") أو "الشركة") اليوم أنها تتخذ سلسلة من الخطوات المهمة لتعزيز حوكمة الشركة وإعادة التأكيد على مسؤوليات مجلس إدارة Ben & Jerry's ("مجلس الإدارة"). تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الرسالة الاجتماعية التاريخية للعلامة التجارية وتعزيزها، وحماية نزاهتها الجوهرية. ومنذ عام 2000، عمل مجلس الإدارة بالشراكة مع الشركة لضمان أن تظل Ben & Jerry's صوتاً حيوياً للتغيير الاجتماعي، وأن تدعم الحركات التي تسهم في بناء عالم أكثر عدلاً وإنصافاً.

وتتضمن تغييرات الحوكمة هذه، التي تنسجم مع المبادئ والسياسات المعمول بها في الشركة الأم لـ Ben & Jerry's، وهي شركة The Magnum Ice Cream Company ("TMICC") (AEX: MICC)، ومع اتفاقية الاندماج ومعايير حوكمة الشركات المعترف بها، ما يلي:

تحديد حدود زمنية لعضوية المجلس مدتها 9 سنوات، بما يتماشى مع نموذج حوكمة مجموعة TMICC وأفضل الممارسات .

إعادة التأكيد على متطلبات الامتثال لمدونة نزاهة الأعمال الخاصة بـ .TMICC

تحديد وتيرة اجتماعات مجلس الإدارة بما يتوافق بالكامل مع اتفاقية الاندماج، مع وضع بروتوكولات واضحة للمشاركة تعزّز الرسالة المكوَّنة من ثلاثة أجزاء، وتلتزم بمتطلباتنا المتعلقة بالاحترام والكرامة والمعاملة العادلة.

وتظل Ben & Jerry's ملتزمة بالكامل برسالتها الفريدة ذات الأبعاد الثلاثة التي تتمحور حول المنتج والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وتواصل الدفاع عن مجموعة من القضايا التقدمية وغير الحزبية، وأن تكون صوتاً جريئاً للعدالة الاجتماعية.

وقال يوخانان سينف، الرئيس التنفيذي لشركة Ben & Jerry's: "إن اتفاقية اندماج Ben & Jerry's والدور الموكَل إلى مجلس الإدارة أمران فريدان في عالم الأعمال، وهما بالغا الأهمية لضمان المستقبل الطويل الأمد لرسالة Ben & Jerry's المكوَّنة من ثلاثة أجزاء". وأضاف: "لهذا السبب نعمد اليوم إلى تعزيز الحوكمة، وزيادة مستوى الشفافية، والالتزام بدرجة أكبر من المساءلة. هذه التحسينات ضرورية لأنها ستدعمنا في رحلتنا لنصبح أكثر تأثيراً، ولنقود تغييراً تقدمياً لسنوات مقبلة".

وتابع سينف قائلاً: "يمثّل إعلان اليوم تجديداً للالتزام بكل ما جعل Ben & Jerry's مميزة دائماً، فيما نتخذ خطوات مهمة لتعزيز الحوكمة الخاصة بمجلس الإدارة وإعادة توجيه تركيزنا نحو المستقبل".

ونتيجة لتغييرات الحوكمة هذه، فإن أي عضو في مجلس إدارة Ben & Jerry's خدم، حتى الآن، أكثر من تسع سنوات في المجلس لن يكون مؤهلاً لإعادة الانتخاب السنوي لمجلس الإدارة في عام 2026. وقد تم اليوم إخطار عضوين من أعضاء المجلس بأنهما لم يعودا مؤهلين لمواصلة الخدمة في المجلس في المستقبل. وبالإجمال، تم إخطار ثلاثة أعضاء بعدم أهليتهم للاستمرار في عضوية مجلس الإدارة.

كما طُلب من جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين إعادة تأكيد التزامهم بالامتثال لمدونة نزاهة الأعمال، تماشياً مع ما تنص عليه اتفاقية الاندماج.

تحديث بشأن مؤسسة Ben & Jerry's Foundation

أُجري مؤخراً تدقيق لمؤسسة Ben & Jerry's Foundation، وهي منظمة خيرية مستقلة ومنفصلة كانت تموَّل من Unilever و Ben & Jerry's قبل فك الاندماج، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة والاستعداد للانفصال الأخير لشركة TMICC عن Unilever. وقد كشف هذا التدقيق، الذي نفّذه مدقق مستقل مشهود له بالكفاءة ووافق عليه أمناء المؤسسة، عن سلسلة من أوجه القصور الجوهرية في الضوابط المالية والحوكمة والسياسات الأخرى الخاصة بالامتثال، بما في ذلك حالات تضارب المصالح.

وجرى إطلاع أمناء المؤسسة على نتائج التدقيق منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مع توجيه دعوة لهم للعمل مع فريق إدارة Ben & Jerry's على تنفيذ إطار حوكمة معزَّز يقوم على الشفافية والمساءلة والقدرة على الصمود على المدى الطويل. وتشمل التحسينات المقترحة في ضوء هذه النتائج إعداد مدونة أخلاقيات، ووضع سياسة واضحة لتضارب المصالح، واعتماد إجراءات للعناية الواجبة وضوابط مالية، إلى جانب تحديد حدود زمنية لولاية الأمناء. وتُعد هذه السياسات والممارسات من المعايير المتّبعة في عمل المؤسسات الخيرية.

ومنذ عام 2000، قدّمت Unilever أكثر من 70 مليون دولار أمريكي قامت مؤسسة Ben & Jerry's الخيرية بتخصيصها لدعم مبادرات قاعدية على مستوى المجتمعات المحلية. كما جرى تمويل المؤسسة بالكامل في عام 2025.

وعلى الرغم من أن Ben & Jerry's و TMICC لا تزالان حتى اليوم مستعدتين وراغبتين في تمويل المؤسسة إذا تم اعتماد تغييرات الحوكمة المشار إليها، فإن أمناء المؤسسة، اعتباراً من 12 ديسمبر، قد رفضوا حتى الآن إدخال هذه التغييرات. وبناءً عليه، تبقى Ben & Jerry's و TMICC على استعداد لتقييم خطط بديلة، بما يضمن استمرار الشركة في إحداث أثر إيجابي من خلال دعم المنظمات الخيرية القاعدية في مختلف أنحاء العالم.

نبذة عن Ben & Jerry's

تؤمن Ben & Jerry's بدور أسمى من مجرد صنع وبيع أفضل آيس كريم في العالم. وتنتج الشركة مجموعة واسعة من الآيس كريم فائق الجودة وحلويات نباتية خالية من الألبان، باستخدام مكونات عالية الجودة مع الكثير من القطع الكبيرة والتموّجات المميّزة. وبصفتها شركة معتمدة من الفئة B، تدمج Ben & Jerry's رؤيتها لـ "الرخاء المترابط" في ممارساتها التجارية من خلال مبادرات توريد قائمة على القيم عند شراء المكونات. وتُوزَّع منتجات Ben & Jerry's في أكثر من 35 دولة في محلات السوبر ماركت، ومتاجر البقالة، والمتاجر الصغيرة، وفي متاجر Ben & Jerry's Scoop Shops الحاصلة على حق الامتياز، وعبر خدمات التوصيل عند الطلب. وتدير Ben & Jerry's، وهي شركة مقرّها في فيرمونت وتعدّ شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة The Magnum Ice Cream Company، أعمالها استناداً إلى بيان رسالة مكوَّن من ثلاثة محاور يركّز على جودة المنتج، وتحقيق عائد مالي عادل، والتعامل مع قضايا الظلم الاجتماعي والعرقي والبيئي في مختلف أنحاء العالم. وقد منحت مؤسسة Ben & Jerry's Foundation، بتوجيه من موظفي Ben & Jerry's، مبلغ 4.5 مليون دولار في عام 2024 للمنظمات القاعدية التقدمية التي تركز على العدالة في أنحاء البلاد. للحصول على معلومات محدثة، يُرجى زيارة .benjerry.com

