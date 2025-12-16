Ben & Jerry's renforce la gouvernance de son conseil d'administration pour assurer la pérennité de sa mission sociale

La pérennisation du conseil d'administration de Ben & Jerry's garantit la poursuite de sa mission sociale pour les années à venir alors que s'ouvre le prochain chapitre de l'entreprise

Un point sur la Fondation Ben & Jerry's

BURLINGTON, Vt., 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Ben & Jerry's Homemade Inc. (« Ben & Jerry's » ou « la société ») annonce une série de mesures importantes pour renforcer sa gouvernance d'entreprise et réaffirmer les responsabilités du conseil d'administration de Ben & Jerry's (« le conseil »). Ces actions visent à préserver et à renforcer la mission sociale historique de la marque et à sauvegarder son intégrité essentielle. Depuis 2000, le conseil d'administration travaille avec l'entreprise pour s'assurer que Ben & Jerry's est une voix vitale au service du progrès social et de la mise en avant des mouvements qui façonnent un monde plus juste et plus équitable.

Les changements de gouvernance, qui s'alignent sur les principes et les politiques de la société mère de Ben & Jerry's, The Magnum Ice Cream Company ("TMICC") (AEX: MICC), l'accord de fusion et les codes standards de gouvernance d'entreprise incluent les mesures suivantes :

Définir une limite de 9 ans pour la durée du mandat, conformément au modèle de gouvernance du groupe TMICC et aux meilleures pratiques ;

Réaffirmer l'obligation de se conformer au code d'intégrité commerciale du groupe TMICC ; et

Établir un calendrier des réunions du conseil d'administration, entièrement aligné sur l'accord de fusion, avec des protocoles d'engagement qui font progresser la mission en trois parties et respectent nos exigences en matière de respect, de dignité et de traitement équitable.

La société Ben & Jerry's reste pleinement engagée dans sa mission en trois volets – produit, économique et social – et continue de défendre une série de causes progressistes et non partisanes, et de proclamer la nécessité d'une justice sociale.

« L'accord de fusion Ben & Jerry's et le rôle du conseil d'administration sont uniques dans le monde des affaires et sont essentiels à l'avenir à long terme de la mission en trois volets de Ben & Jerry's », déclare Jochanan Senf, président-directeur général de Ben & Jerry's. « C'est pourquoi, aujourd'hui, nous renforçons la gouvernance, augmentons la transparence et nous engageons à une plus grande responsabilité. Ces améliorations sont importantes parce qu'elles nous aideront à devenir encore plus efficaces et à susciter des changements progressifs dans les années à venir. »

M. Senf poursuit : « L'annonce d'aujourd'hui réaffirme l'engagement historique propre à Ben & Jerry's. Nous prenons des mesures importantes pour renforcer la gouvernance autour du conseil d'administration et redéfinir nos priorités pour l'avenir. »

En raison des changements de gouvernance, tout administrateur qui, à ce jour, a siégé plus de neuf ans au conseil d'administration de Ben & Jerry's n'est pas éligible à une réélection annuelle au conseil d'administration en 2026. Deux administrateurs ont été informés aujourd'hui qu'ils ne pourront plus siéger au conseil d'administration à l'avenir. Au total, trois administrateurs ont été informés de leur inéligibilité au conseil d'administration.

Tous les membres actuels du conseil d'administration ont été invités à réaffirmer leur engagement à respecter le code d'intégrité commerciale , conformément à l'accord de fusion.

Un point sur la Fondation Ben & Jerry's

Un audit récent de la Fondation Ben & Jerry's – une organisation caritative indépendante financée par Unilever et Ben & Jerry's avant la scission – a été réalisé dans un souci de bonne gouvernance et en préparation de la récente séparation de TMICC et d'Unilever. Cet audit, réalisé par un auditeur indépendant de renom approuvé par le conseil d'administration de la fondation, a mis en évidence une série de lacunes importantes dans les contrôles financiers, la gouvernance et les autres politiques de conformité, y compris les conflits d'intérêts.

Les conclusions ont été communiquées aux administrateurs de la Fondation il y a plus de trois mois, en les invitant à travailler avec l'équipe de direction de Ben & Jerry's sur la mise en œuvre d'un cadre de gouvernance renforcé, fondé sur la transparence, la responsabilité et la résilience à long terme. Les améliorations proposées à la suite de l'audit comprennent un code de déontologie, une politique en matière de conflits d'intérêts, une diligence raisonnable et des contrôles financiers, ainsi qu'une limitation du nombre de mandats des administrateurs. Il s'agit là de politiques et de pratiques courantes dans les fondations caritatives.

Depuis 2000, Unilever a fourni plus de 70 millions de dollars américains qui ont été distribués par la Fondation Ben & Jerry's à des causes locales. La Fondation a été entièrement financée en 2025.

Bien que Ben & Jerry's et TMICC soient toujours prêts à financer la Fondation si ces changements de gouvernance sont effectués, les administrateurs de la Fondation ont refusé de le faire en date du 12 décembre. Ben & Jerry's et TMICC sont prêts à évaluer des plans alternatifs pour s'assurer que l'entreprise puisse continuer à avoir un impact positif en soutenant des organisations caritatives locales dans le monde entier.

À propos de Ben & Jerry's

Ben & Jerry's ne veut pas se contenter de fabriquer et vendre la meilleure crème glacée au monde. L'entreprise produit une grande variété de crèmes glacées de qualité supérieure et de desserts non laitiers/végétaliens à partir d'ingrédients de haute qualité, agrémentés de gros morceaux et de tourbillons. En tant que société certifiée B Corp, Ben & Jerry's intègre sa vision de la prospérité liée à ses pratiques commerciales par le biais d'initiatives d'approvisionnement basées sur les valeurs lors de l'achat d'ingrédients. Ben & Jerry's est distribué dans plus de 35 pays dans les supermarchés, les épiceries, les magasins de proximité, les boutiques de la franchise Shops et via des services de livraison à la demande. Ben & Jerry's, société du Vermont et filiale à 100 % de The Magnum Ice Cream Company, exerce ses activités sur la base d'une déclaration de mission en trois volets, qui met l'accent sur la qualité des produits, un rapport financier équitable et la résolution des problèmes d'injustice sociale, raciale et environnementale dans le monde entier. La Fondation Ben & Jerry's, guidée par les employés de Ben & Jerry's, a accordé 4,5 millions de dollars en 2024 à des organisations progressistes et axées sur la justice dans tout le pays. Pour obtenir des informations actualisées, consultez le site benjerry.com.

Contact média

Ben & Jerry's : Kerry Thorpe, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2845638/Ben_Jerrys_Logo.jpg