Ben & Jerry's stärkt die Unternehmensführung des Verwaltungsrats, um die langfristige Verankerung seines sozialen Auftrags zu sichern

BURLINGTON, Vermont, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Heute gab Ben & Jerry's Homemade Inc. („Ben & Jerry's" oder „das Unternehmen") bekannt, dass es eine Reihe wichtiger Schritte unternimmt, um seine Unternehmensführung zu stärken und die Aufgaben und Pflichten des Verwaltungsrats von Ben & Jerry's („der Verwaltungsrat") zu bekräftigen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den historischen sozialen Auftrag der Marke zu erhalten und zu stärken sowie ihre wesentliche Integrität zu schützen. Seit dem Jahr 2000 arbeitet der Verwaltungsrat mit dem Unternehmen zusammen, um sicherzustellen, dass Ben & Jerry's eine wichtige Stimme für den sozialen Wandel ist und Bewegungen unterstützt, die eine gerechtere und ausgewogenere Welt gestalten.

Die Änderungen der Unternehmensführungs- und Aufsichtsstrukturen, die mit Grundsätzen und Richtlinien innerhalb der Muttergesellschaft von Ben & Jerry's, The Magnum Ice Cream Company („TMICC") (AEX: MICC), mit dem Fusionsvertrag sowie mit Standard-Kodizes im Einklang stehen, umfassen:

die Festlegung einer Amtszeitbeschränkung von 9 Jahren im Einklang mit dem Modell der Unternehmensführung der TMICC-Gruppe und bewährten Verfahren,

die Bekräftigung der Verpflichtung zur Einhaltung des TMICC-Kodex für Integrität im Geschäftsleben und

die Einführung eines Sitzungsrhythmus für den Verwaltungsrat, der vollständig mit dem Fusionsvertrag übereinstimmt, mit Protokollen für die Einbindung, die den dreiteiligen Auftrag fördern sowie unseren Anforderungen an Respekt, Würde und faire Behandlung entsprechen.

Ben & Jerry's bleibt seiner einzigartigen dreiteiligen Mission – Produkt, wirtschaftlich und sozial – uneingeschränkt verpflichtet und setzt sich weiterhin für eine Reihe fortschrittlicher und überparteilicher Anliegen ein sowie als starke Stimme für soziale Gerechtigkeit.

„Der Fusionsvertrag von Ben & Jerry's und die Rolle des Verwaltungsrats sind in der Geschäftswelt einzigartig, und sie sind entscheidend für die langfristige Zukunft der dreiteiligen Mission von Ben & Jerry's", sagte Jochanan Senf, Geschäftsführer von Ben & Jerry's. „Aus diesem Grund stärken wir heute die Unternehmensführung und -aufsicht, erhöhen die Transparenz und verpflichten uns zu größerer Rechenschaftspflicht. Diese Verbesserungen sind wichtig, denn sie werden uns auf unserem Weg unterstützen, noch wirkungsvoller zu werden und den progressiven Wandel in den kommenden Jahren voranzutreiben."

Senf fuhr fort: „Die heutige Ankündigung ist eine erneute Bekräftigung dessen, was Ben & Jerry's schon immer besonders gemacht hat, während wir wichtige Schritte unternehmen, um die Unternehmensführung und -aufsicht rund um den Verwaltungsrat zu stärken und unseren Fokus für die Zukunft neu auszurichten."

Infolge der Änderungen in der Unternehmensführung sind alle Mitglieder des Verwaltungsrats, die bisher mehr als neun Jahre im Verwaltungsrat von Ben & Jerry's tätig waren, im Jahr 2026 nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zugelassen. Zwei Mitglieder des Verwaltungsrats wurden heute davon in Kenntnis gesetzt, dass sie künftig nicht mehr für eine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat infrage kommen. Insgesamt wurde drei Mitgliedern des Verwaltungsrats mitgeteilt, dass sie nicht mehr in den Verwaltungsrat gewählt werden können.

Alle aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden gebeten, ihr Bekenntnis zur Einhaltung des Code of Business Integrity (Kodex für geschäftliche Integrität) im Einklang mit dem Fusionsvertrag zu bekräftigen.

Aktuelles zur Ben & Jerry's Foundation

Eine kürzlich durchgeführte Prüfung der Ben & Jerry's Foundation – einer eigenständigen, unabhängigen gemeinnützigen Organisation, die vor der Abspaltung von Unilever und Ben & Jerry's finanziert wurde, erfolgte im Rahmen guter Unternehmensführung und -aufsicht sowie zur Vorbereitung der jüngsten Abspaltung von TMICC von Unilever. Diese Prüfung, die von einem angesehenen, unabhängigen und von den Treuhändern der Stiftung genehmigten Wirtschaftsprüfer durchgeführt wurde, ergab eine Reihe wesentlicher Mängel bei den Finanzkontrollen, der Unternehmensführung und anderen Richtlinien zur Einhaltung von Vorschriften, einschließlich Interessenkonflikten.

Die Ergebnisse wurden den Treuhändern der Stiftung vor über drei Monaten mitgeteilt, verbunden mit der Einladung, gemeinsam mit dem Managementteam von Ben & Jerry's an der Umsetzung eines gestärkten Rahmens für Unternehmensführung und Aufsicht zu arbeiten, der auf Transparenz, Rechenschaftspflicht und langfristiger Widerstandsfähigkeit beruht. Zu den Verbesserungen, die als Ergebnis der Prüfung vorgeschlagen wurden, gehören ein Ethikkodex, eine Richtlinie für Interessenkonflikte, Sorgfaltspflichten und Finanzkontrollen sowie Amtszeitbeschränkungen für Treuhänder. All dies sind gängige Strategien und Praktiken bei gemeinnützigen Stiftungen.

Seit dem Jahr 2000 hat Unilever mehr als 70 Mio. US-Dollar zur Verfügung gestellt, die von der Ben & Jerry's Foundation für gemeinnützige Zwecke verwendet wurden. Im Jahr 2025 wurde die Stiftung vollständig finanziert.

Obwohl Ben & Jerry's und TMICC nach wie vor bereit sind, die Stiftung zu finanzieren, wenn diese Änderungen in der Unternehmensführung vorgenommen werden, haben die Treuhänder der Stiftung dies mit Stand vom 12. Dezember 2025 abgelehnt. Ben & Jerry's und TMICC sind bereit, alternative Pläne zu prüfen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen weiterhin einen positiven Einfluss durch die Unterstützung von gemeinnützigen Basisorganisationen im ganzen Land ausüben kann.

