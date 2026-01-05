BENTELER تستحوذ على شركة ioki التابعة لـ Deutsche Bahn، وتنشئ أول مزوّد أوروبي متكامل الخدمات للتنقّل ذاتي القيادة

مجموعة فريدة من الشركات تُسرّع التحوّل في مجال التنقّل: مركبات ذاتية القيادة، وخدمات تشغيلية، وحلول تنقّل قائمة على البرمجيات "صنع في أوروبا" من مصدر واحد

نهج متكامل يبسّط طرح وتشغيل الأساطيل ذاتية القيادة للمدن ومشغّلي النقل

فرص نمو جديدة لجميع الشركات المعنية

Accelerating the mobility transition together (l. to r.): Benjamin Pfeifer (Chief Commercial Officer ioki), Michael Barillère Scholz (Co-founder and CEO ioki), Tobias Liebelt (CEO Benteler Mobility), Sven Herzig (Chief Sales Officer HOLON).

سالزبورغ، النمسا وفرانكفورت، ألمانيا, 5 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- تقوم مجموعة BENTELER بالاستحواذ على شركة ioki GmbH، المزود الأوروبي الرائد لحلول التنقّل القائمة على البرمجيات، من شركة Deutsche Bahn AG. وقد وقّعت كلتا الشركتين الاتفاقية ذات الصلة؛ وستظل التفاصيل الإضافية للصفقة سرّية. ومن المتوقَّع إتمام الصفقة في المستقبل القريب.

مع نجاح هذا الاستحواذ، تشكّل HOLON وioki وBenteler Mobility أول مزوّد أوروبي متكامل الخدمات للتنقّل ذاتي القيادة. حيث تقوم HOLON بتصنيع الحافلة الحضرية ذاتية القيادة HOLON urban، وتساهم ioki بتكنولوجيا المنصّة وتخطيط المسارات للخدمات عند الطلب وتكامل النقل العام، بينما توفّر Benteler Mobility الخدمات التشغيلية والتمويل للأساطيل ذاتية القيادة.

ونتيجة لذلك، تحصل المدن ووكالات النقل ومزوّدو خدمات التنقّل على حلّ تنقّل شامل ومتقدّم تقنياً من مصدر واحد، يشمل المركبات والبرمجيات والعمليات. وتحدّد التحليلات والمحاكاة القائمة على البيانات التي تجريها ioki، على سبيل المثال، المناطق المحتملة التي يمكن أن تُكمِل فيها المركبات ذاتية القيادة، مثل حافلة HOLON urban، خدمات النقل العام وتعزّزها بشكل فعّال. كما صُمِّمت البرمجيات والمركبة لتكونا قابلتين للتوسّع، ولتعملا معاً بسلاسة، وهو ما يتيح للبلديات والمشغّلين تقليل التكاليف بشكل كبير مع تبسيط إدخال خدمات التنقّل ذاتي القيادة.

وقال رالف جوتيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة BENTELER: "يجمع هذا الاستحواذ بين خبرة التصنيع لدى HOLON والقدرات التشغيلية لـ Benteler Mobility مع حلول المنصّات الرقمية من ioki، حيث تصبح الأجهزة والخدمات والبرمجيات جميعها في مكان واحد. هذا النهج المتكامل فريد من نوعه في صناعتنا؛ فهو يبسّط بشكل جذري نشر وتشغيل المركبات ذاتية القيادة بالنسبة إلى العملاء. وإلى جانب أعمالنا الأساسية في معالجة المعادن، تتطوّر BENTELER بشكل استراتيجي لتصبح مزوّداً رائداً في قطاع التنقّل ذاتي القيادة".

التكامل يوفّر فرص نمو جديدة

تأسست ioki في عام 2018، ويعمل بها أكثر من 100 موظف. وقد استُخدمت برمجياتها للخدمات عند الطلب في أكثر من 200 خدمة نقل، لتصل إلى ما يقرب من 10 ملايين راكب حتى الآن. ومنذ تأسيسها، لعبت ioki دوراً رئيسياً في إدخال المركبات ذاتية القيادة إلى النقل العام، وهي رائدة في تخطيط النقل القائم على البيانات ومحاكاة العمليات. وتُعد واحدة من أنجح الشركات المنبثقة ضمن مجموعة Deutsche Bahn.

يفتح الاستحواذ آفاق نمو جديدة. فبينما عملت ioki بشكل أساسي في أوروبا حتى الآن، فإن الانضمام إلى مجموعة BENTELER يتيح لها الوصول إلى الأسواق الدولية. ويظل حل تجميع الركاب المعتمد على السائق ركيزة استراتيجية لكلٍّ من علاقات العملاء وخارطة طريق المنتج، وسيجري تطويره بشكل أكبر تحت الملكية الجديدة. وهو ما يتيح للعملاء والشركاء الانتقال بسلاسة إلى مستقبل التنقّل ذاتي القيادة من خلال أساطيل مختلطة. في مجال التنقّل ذاتي القيادة، ستواصل ioki العمل بصورة غير مقيَّدة بنوع المركبة أو النظام؛ حيث يمكن للعملاء اختيار مركبات HOLON أو دمج تكنولوجيا القيادة الذاتية من مزوّدين آخرين.

مايكل باريلير-شولز، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة ioki: "كجزء من مجموعة BENTELER، يمكننا تعزيز وتوسيع نطاق ريادة السوق لمنتجاتنا البرمجية والتحليلية الراسخة بنجاح على المستوى الدولي. مهمّتنا هي ربط الناس بذكاء. تتيح خبرتنا في التنقّل القائم على البيانات، جنباً إلى جنب مع المعرفة العميقة بالنقل العام والانتشار العالمي، تحقيق تنقّل مستدام ومتصل. تكنولوجيا أوروبية للعالم. جنباً إلى جنب مع HOLON وBenteler Mobility، لدينا شركاء أقوياء إلى جانبنا سيدعمون تطوّرنا المستقبلي على المدى الطويل".

"تتشارك HOLON وioki وBenteler Mobility الرؤية ذاتها"

تعمل HOLON وioki وBenteler Mobility بالفعل معاً في مشاريع مشتركة أولية تمثّل نموذجاً أولياً للحل المتكامل المخطَّط له.

وأضاف سفين هيرزيج، الرئيس التنفيذي للمبيعات (CSO) في HOLON، وتوبياس ليبلت، الرئيس التنفيذي لـ Benteler Mobility: "تتشارك HOLON وioki وBenteler Mobility الرؤية ذاتها: جعل التنقّل المستدام في متناول الجميع، بحيث يكون بسيطاً وآمناً وموثوقاً. التنقّل في تطوّر مستمر، ومعاً أصبحنا الآن الشريك الرائد لهذا التحوّل. نحن ندعم المدن والمشغّلين في دمج التنقّل ذاتي القيادة في أنظمة النقل الخاصة بهم بطريقة مستدامة ومجدية اقتصادياً".

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2853642/BENTELER_Aquires_ioki.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2853644/BENTELER_Logo.jpg