Übernahme von Deutsche Bahn-Tochter ioki: BENTELER schafft ersten europäischen Full-Service-Anbieter für autonome Mobilität

Unternehmensverbund forciert Mobilitätswende: Autonome Fahrzeuge, Betriebsunterstützung und software-basierte Mobilitätslösungen „made in Europe" aus einer Hand

Integrierter Ansatz vereinfacht Einführung und Betrieb autonomer Flotten für Städte und Verkehrsbetriebe

Neue Wachstumsperspektiven für beteiligte Unternehmen

SALZBURG, Österreich und FRANKFURT, Deutschland, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die BENTELER Gruppe übernimmt mit der ioki GmbH den führenden europäischen Anbieter für software-basierte Mobilität von der Deutsche Bahn AG. Beide Unternehmen unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Übernahme (Closing) wird zeitnah erwartet.

Forcieren gemeinsam die Mobilitätswende (v.l.n.r.): Benjamin Pfeifer (Chief Commercial Officer ioki), Michael Barillère-Scholz (Mitgründer und CEO ioki), Tobias Liebelt (CEO Benteler Mobility), Sven Herzig (Chief Sales Officer HOLON).

Mit der erfolgreichen Übernahme entsteht aus ioki in Kooperation mit HOLON und Benteler Mobility der erste Full-Service-Anbieter für autonome Mobilität in Europa. Konkret produziert HOLON das autonom fahrende Shuttle HOLON urban. ioki bringt Plattform- und Routing-Technologie für On-Demand- und ÖPNV-Integration mit. Benteler Mobility kümmert sich um Betrieb und Finanzierung autonomer Flotten.

Städte, Verkehrsbetriebe und Mobilitätsanbieter erhalten so ein ganzheitliches, technologisch führendes Mobilitätsangebot aus einer Hand – von Fahrzeug über Software bis hin zum Betrieb. Konkret identifizieren die Mobilitätsanalysen von ioki beispielsweise potenzielle Gebiete, in denen autonome Fahrzeuge wie der HOLON urban den ÖPNV sinnvoll ergänzen und verbessern. Software und Fahrzeug sind jeweils skalierbar und aufeinander angepasst. Dies ermöglicht Kommunen und Betreibern signifikante Kostenersparnisse und erleichtert gleichzeitig die Einführung autonomer Mobilitätsangebote.

„Die Akquisition kombiniert die Fertigungsexpertise von HOLON und die Dienstleistungskompetenz von Benteler Mobility mit den digitalen Plattformlösungen von ioki – Hardware, Dienstleistung und Software kommen zusammen", sagt Ralf Göttel, CEO der BENTELER Gruppe. „Dieser integrierte Ansatz ist in der Branche einzigartig. Für Kunden vereinfacht sich die Einführung und der Betrieb autonomer Fahrzeuge damit radikal. Neben unserem Kerngeschäft in der Metallverarbeitung entwickelt sich BENTELER so strategisch auch zu einem führenden Anbieter im Bereich autonomer Mobilität."

Integration schafft neue Wachstumsperspektiven

ioki wurde 2018 gegründet und beschäftigt heute über 100 Mitarbeitende. Die On-Demand-Software des Mobility-Tech-Unternehmens wurde bereits in über 200 Verkehren eingesetzt und erreichte bisher rund 10 Millionen Fahrgäste. ioki spielt seit seiner Gründung eine Schlüsselrolle bei der Einführung autonomer Fahrzeuge in den Nahverkehr und ist Vorreiter in der datenbasierten Verkehrsplanung und Betriebssimulation. Das Unternehmen gehört damit zu den erfolgreichsten Ausgründungen des Deutsche Bahn-Konzerns.

Durch die Transaktion eröffnen sich neue Wachstumsperspektiven: Während ioki bislang verstärkt in Europa tätig war, ermöglicht die Übernahme durch BENTELER den Zugang zu internationalen Märkten. Die fahrergestützte On-Demand-Lösung bleibt eine strategische Säule der Kundenbeziehung und Produkt-Roadmap von ioki. Sie wird unter dem neuen Eigentümer intensiv weiterentwickelt. Damit wird Kunden und Partnern über den Einsatz gemischter Flotten ein nahtloser Übergang in die Zukunft des autonomen Fahrens ermöglicht. Im autonomen Bereich agiert ioki auch künftig fahrzeug- und systemunabhängig: Kunden können also wahlweise HOLON-Fahrzeuge nutzen oder auch autonome Technologie anderer Anbieter integrieren.

Michael Barillère-Scholz, Mitgründer und CEO von ioki: „Als Teil der BENTELER Gruppe können wir die Marktführerschaft unserer über Jahre erfolgreich etablierten Software- und Analyseprodukte gezielt ausbauen und international weiter skalieren. Wir wollen Menschen auf intelligente Weise verbinden. Unsere datenbasierte Mobilitätskompetenz, kombiniert mit tiefgreifendem ÖPNV-Know-how und internationaler Reichweite, ermöglicht nachhaltige, vernetzte Mobilität. Technologie aus Europa für die ganze Welt. Gemeinsam mit HOLON und Benteler Mobility haben wir starke Partner an unserer Seite, die unsere Weiterentwicklung langfristig unterstützen."

„HOLON, ioki und Benteler Mobility teilen dieselbe Vision"

Konkret arbeiten HOLON, ioki und Benteler Mobility derzeit bereits an ersten gemeinsamen Projekten, die als Blaupause für die geplante integrierte Gesamtlösung dienen. Sven Herzig, Chief Sales Officer (CSO) von HOLON, und Tobias Liebelt, CEO von Benteler Mobility, abschließend: „HOLON, ioki und Benteler Mobility teilen dieselbe Vision: nachhaltige Mobilität für alle zugänglich zu machen – einfach, sicher und zuverlässig. Mobilität wandelt sich – und gemeinsam sind wir nun der führende Partner für diese Transformation. Wir unterstützen Städte und Betreiber dabei, autonome Mobilität dauerhaft und wirtschaftlich in ihre Verkehrssysteme zu integrieren."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2853648/BENTELER_ioki.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2853644/BENTELER_Logo.jpg