Bybit Web3 تقدم Airdrop Arcade: بوابة البحث عن الربح التي تقدم تجربة جديدة مليئة بالإثارة لربح العملات الرقمية المجانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- يسر Bybit، إحدى أكبر ثلاث منصات لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، أن تقدم منصة Airdrop Arcade، وهي عبارة عن مركز جديد تمامًا للمكافآت المقدمة من خلال الألعاب، حيث تلتقي الألعاب مع الإثارة الناتجة من ربح هدايا العملات الرقمية لجميع مستخدمي Web3، والأكثر من ذلك، ستشارك Bybit Web3 منصة Solana، إحدى المنصات الكبرى في الصناعة، في توزيع 120 ألف دولار أمريكي مجانًا بدايةً من 29 فبراير.

Bybit Web3 Introduces Airdrop Arcade: The Quest-to-earn Gateway with a Fresh Take on Airdrop Excitement

منصة Airdrop Arcade هي إحدى منصات البحث عن الربح عن طريق المكافآت والهدايا من العملات الرقمية (airdrops)، وهي مصممة بهدف إعادة تعريف كيفية تفاعل المستخدمين مع مشاريع blockchain والتطبيقات اللامركزية (DApps) ومكافأتهم عليها. توفر المنصة مهام تفاعلية تتعلق بالمشاريع الصاعدة المختلفة داخل نظام Bybit Web3 البيئي، مما يجعل المستخدمين ينغمسون في عالم اللامركزية ومن ثم يكتشفون مشاريع جديدة بينما يربحون المكافآت.

أصبح ربح المكافآت من العملات الرقمية ولا أسهل الآن

تلبي منصة Airdrop Arcade حاجة الصناعة إلى طريقة بسيطة وجذابة للدخول إلى شبكة Web3 واغتنام فرص ربح الرموز المشفرة، فمن خلال دمج عدد هائل من الفرص وآليات المشاركة في تطبيق واحد يسهل الوصول إليه، توفر المنصة فرص العثور على الهدايا والمكافآت من العملات الرقمية دون عناء يُذكر، مما يجعل عملية تجميعها سهلة وممتعة في آن واحد.

الألعاب التي تيسر الحصول على العملات الرقمية للجميع

توفر منصة Airdrop Arcade، المستوحاة من ألعاب الهاتف المحمول، بيئة ألعاب تتكون من مستويات ومهام متعددة، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على متعة التقدم في مراحل الألعاب المختلفة وتنمية مجموعتهم من الأصول المشفرة المكونة من مختلف الرموز والسلاسل، فهي مصممة للمبتدئين وصائدي هدايا العملات الرقمية ذوي الخبرة، من خلال تنسيق الفرص الواعدة، والتي تُقدَّم في صورة مهام إرشادية يمكنهم اختيارها في اللعبة.

مصممة لتذليل العقبات مثل تكاليف المعاملات المرتفعة وإدارة التطبيقات المعقدة

تعمل منصة Airdrop Arcade على تبسيط عملية المشاركة في ربح الهدايا والمكافآت من خلال تقديم إرشادات واضحة للمستخدمين، وإتاحة اختيارات منسقة من المشاريع الجديدة والمكافآت الوفيرة ورموز غير قابلة للاستبدال (NFT) مجانية ليختاروا منها، وتُرسل المكافآت التي يربحها المستخدمون من المهام التفاعلية بالتطبيقات اللامركزية، مثل هدايا الرموز المشفرة المجانية ومكافآت رموز NFT، بسهولة تلقائيًا إلى محافظ المستخدمين على منصة Bybit.

تتيح منصة Airdrop Arcade للمستخدمين إمام المهام للاستمتاع بربح هدايا حصرية من العملات الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، يستطيع المستخدمون المشاركة في التفاعلات المباشرة مع سلاسل blockchains للفوز بالعملات الرقمية من عمليات إطلاق الرموز المميزة للسلاسل الأولية مثل Dymension وScroll وLayerZero وغيرها.

صرح Ben Zhou، co-founder and CEO Bybit قائلًا: "تتمثل رؤيتنا مع منصة Airdrop Arcade في كشف غموض عالم Web3 وتقديم بوابة سهلة الاستخدام للمستخدمين حتى يستطيعون ربح المكافآت أثناء تفاعلهم مع شبكات blockchain المبتكرة، ونحن ملتزمون بتقديم طرق جديدة لمستخدمينا ليشاركوا بها في سوق العملات الرقمية، ومنصة Airdrop Arcade ما هي إلا طريقة لاغتنام الفرص الرائعة التي لا حصر لها على شبكة Web3".

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معلومات عن Bybit Web3

تعيد Bybit Web3 تعريف مفهوم الانفتاح في عالم اللامركزية، وتهدف إلى خلق نظام بيئي أسهل في الاستخدام ومنفتح ويضمن المساواة للجميع. إننا ملتزمون بالترحيب بالمطورين والمبدعين والشركاء في مجال blockchain، ونوجه دعوتنا إلى كل هاوٍ من هواة جمع العملات الرقمية المخضرمين، وكل فضولي يخطو خطواته الأولى في هذا العالم للانضمام إلى مجتمعنا المتنامي الذي يضم أكثر من 800 ألف مستخدم للمحافظ، واستكشاف الفرص الواعدة مع أكثر من 10 شركاء رئيسيين في هذا المجال، وما زال العد مستمرًا.

يوفر Bybit Web3 مجموعة شاملة من منتجات Web3 المصممة لجعل الوصول إلى أصول Web3 وتبديلها وجمعها وتنميتها مفتوحًا وسهلاً إلى أقصى حد ممكن. يتم دعم جميع محافظنا وأسواقنا ومنصاتنا بالأمان والخبرة التي جعلت Bybit من بين أفضل ثلاث بورصات عالمية للعملات الرقمية، ويثق بها 20 مليون مستخدم على مستوى العالم.

أطرق أبواب الغد الآن وانطلق نحو مستقبل Web3 مع Bybit.

لمزيد من التفاصيل عن Bybit، يُرجى زيارة Bybit Web3.

معلومات عن Bybit

Bybit هي إحدى أكبر ثلاث بورصات للعملات الرقمية من حيث الحجم، إذ تضم 20 مليون مستخدم، وقد تم تأسيسها في عام 2018. وهي توفر منصة احترافية، حيث يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تعتز Bybit بشراكتها الأبطال من الصانعين والسائقين في Formula One: فريق Oracle Red Bull Racing.

لمزيد من التفاصيل حول Bybit، تُرجى زيارة Bybit Press.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع: [email protected]

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: https://www.bybit.com

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