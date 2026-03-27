Bybit تطلق حملة تكافئ المستخدمين عند دعوة أصدقائهم للإيداع بالدرهم الإماراتي بمجموعة جوائز يبلغ 7500 عملة USDT

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، عن إطلاق عرض لدعوة الأصدقاء للإيداع بالدرهم الإماراتي، وهو مبادرة مكافآت حصرية مخصصة للإيداعات بالدرهم عبر المنصة. وابتداءً من الآن وحتى 26 أبريل 2026، يمكن للمشاركين الفوز بحصة من مجموع جوائز يبلغ 7,500 USDT، وذلك من خلال إجراء إيداعات مؤهلة أو دعوة أصدقاء بنجاح.

Bybit Launches AED Fiat Referral Boost Campaign with 7,500 USDT Prize Pool

يهدف عرض دعوة الأصدقاء للإيداع بالدرهم الإماراتي إلى تحفيز كلٍ من المستخدمين الجدد والحاليين على الإيداع بالدرهم عبر قنوات الإيداع المحلية الموثوقة لدى Bybit، مع تشجيعهم على دعوة أصدقائهم للمشاركة في التجربة. ويمكن للمشاركين كسب مكافآت USDT (إيردروب) من خلال مكافآت الإيداع الأول، ومكافآت مرتبطة بشرائح الإيداع، بالإضافة إلى لوحة ترتيب تنافسية لأكثر المستخدمين دعوةً للأصدقاء.

أبرز المزايا:

مكافأة مضاعفة لأول إيداع: يحصل الذي يدعون أصدقاءهم على 5 USDT عن كل مستخدم جديد مؤهل (حتى 10 مدعوين)، بينما يحصل المستخدمون الجدد على 10 USDT عند إتمام أول إيداع بقيمة 500 درهم إماراتي أو أكثر.

حوافز إضافية للإيداعات الكبيرة: يمكن للمستخدمين الجدد كسب ما يصل إلى 30 USDT عند إيداع 10,000 درهم إماراتي أو أكثر، مع مكافآت تصاعدية عند مستويات 2,000 و4,000 و8,000 و10,000 درهم.

لوحة صدارة لأكثر من يدعون الأصدقاء: يتنافس أفضل ثلاثة مستخدمين من حيث عدد المدعوين المؤهلين الذين أجروا إيداعات بالدرهم للفوز بجوائز قدرها 300 USDT و200 USDT و100 USDT على التوالي.

ومنذ أن اتخذت Bybit من دولة الإمارات مقراً لها في عام 2022، تفخر بحصولها في عام 2025 على أول ترخيص في الدولة لمشغّل منصة أصول افتراضية من هيئة الأوراق المالية والسلع.

ومع تنامي مجموعة حلولها وخدماتها الخاضعة للوائح والتشريعات في السوق المحلية، تواصل Bybit التزامها الراسخ بدعم مجتمع دولة الإمارات في ظل التحديات الراهنة. ويعكس إطلاق عرض دعوة الأصدقاء للإيداع بالدرهم الإماراتي ثقة المنصة بقوة الاقتصاد في المنطقة، وحرصها على تعزيز الشمول المالي وترسيخ المرونة الاقتصادية.

تُطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات حول العرض لفترة محدودة، بما في ذلك القيود ومعايير الأهلية، يمكن للمستخدمين زيارة: ادعُ واربح: عرض دعوة الأصدقاء للإيداع بالدرهم الإماراتي - شارك في جوائز بقيمة 7,500 USDT.

للاطلاع على دليل إرشادي خطوة بخطوة لعمليات الإيداع والسحب بالدرهم الإماراتي على Bybit، يمكن للمستخدمين زيارة: Bybit Learn – كيفية إيداع وسحب الدرهم الإماراتي عبر التحويل البنكي المحلي على Bybit

إخلاء مسؤولية: هذا العرض متاح فقط للمستخدمين المسجلين بموجب ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع الذين انضموا إلى Bybit في أو بعد 19 يناير 2026. وتخضع المشاركة لشروط ومعايير الأهلية. كما أن هذا العرض غير متاح للمقيمين في دبي.

سيتم تسجيل جميع المستخدمين الجدد - باستثناء المستخدمين من البرازيل والهند والمملكة المتحدة - ضمن كيان Bybit Virtual Asset Platform Operator L.L.C S.P.C، وهو كيان منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المعمول بها.

حول Bybit

Bybit هي ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، وتخدم مجتمعاً عالمياً يضم أكثر من 80 مليون مستخدم. تأسست في عام 2018، وتعيد Bybit تعريف مفهوم الانفتاح في العالم اللامركزي من خلال إنشاء منظومة أكثر بساطة وانفتاحاً ومساواة للجميع. ومع تركيز قوي على الويب 3.0، تعقد Bybit شراكات استراتيجية مع أبرز بروتوكولات البلوك تشين لتوفير بنية تحتية قوية ودفع الابتكار ضمن البلوك تشين. وتشتهر المنصة بحلول الحفظ الآمن، وتنوع الأسواق، وتجربة المستخدم السلسة، وأدوات البلوك تشين المتقدمة، حيث تسهم في جسر الفجوة بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، وتمكّن المطورين والمبدعين والمهتمين من الاستفادة الكاملة من إمكانات تقنيات الويب 3.0.

