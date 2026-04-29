تتوسع Bybit Pay إلى جنوب أفريقيا بالتعاون مع MoneyBadger، وتتيح مدفوعات العملات الرقمية عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) على مستوى البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- وسّعت Bybit، ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، نطاق حل الدفع الخاص بها، Bybit Pay، ليشمل جنوب أفريقيا، وذلك من خلال تكامل مع MoneyBadger، وهي شركة جنوب أفريقية توفر حلول تكامل لمدفوعات العملات الرقمية، وتتيح معاملات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) والتسوية بالراند الجنوب أفريقي عبر شراكات مع كبرى شبكات الدفع، مما يمكّن المستخدمين من إتمام مشترياتهم اليومية باستخدام العملات الرقمية عبر شبكة واسعة من التجار.

Bybit Pay Expands to South Africa With MoneyBadger, Enabling Nationwide Crypto QR Payments

يمثل هذا التكامل خطوة إضافية في تبنّي العملات الرقمية في المعاملات اليومية في واحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية نشاطًا في أفريقيا. تشير تقديرات Triple-A لعام 2024 إلى أن معدل امتلاك العملات الرقمية في جنوب أفريقيا يبلغ 9.44%، أي ما يعادل نحو 5.8 مليون شخص، وأن حوالي 52% من حامليها يستخدمون العملات الرقمية بالفعل في المشتريات.

يتيح هذا التكامل لمستخدمي Bybit Pay في جنوب أفريقيا إتمام المعاملات من خلال مسح رموز QR أو الدفع عبر الإنترنت لدى التجار المشاركين. يشمل الطرح مجموعة من فئات الإنفاق اليومية، بما في ذلك سلع البقالة، والوقود، والسفر، ومتاجر التجزئة، والمطاعم. يمكن للمستخدمين الدفع باستخدام بيتكوين، والعملات المستقرة، وأكثر من 20 أصلًا رقميًا مدعومًا.

من خلال شراكتها مع MoneyBadger، يتكامل Bybit Pay مع عدة شبكات دفع جنوب أفريقية راسخة. يمكن للمستخدمين إجراء المدفوعات في أكثر من 650,000 موقع عبر Scan to Pay، وفي 31,000 موقع عبر Zapper، وأكثر من 1,500 متجر من متاجر Pick n Pay. كما تتوافر تغطية إضافية داخل المتاجر وعبر الإنترنت من خلال Peach (لدى 120 تاجرًا) وOzow (لدى أكثر من 440 تاجرًا).

يعتمد هذا التكامل على البنية التحتية القائمة لرموز QR وروابط الدفع، مما يتيح لتجار التجزئة تلقي التسوية بالراند الجنوب أفريقي عبر أنظمة الدفع الحالية لديهم، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بعملات رقمية أو إضافة عمليات تكامل جديدة في أنظمة الدفع. تتولى MoneyBadger تحويل العملات الرقمية إلى الراند عند نقطة البيع، مما يقلل من التعرض لتقلبات الأسعار.

يدعم Bybit Pay المعاملات داخل المتاجر وعبر الإنترنت. لإجراء المدفوعات داخل المتاجر، يفتح المستخدمون تطبيق Bybit، وينتقلون إلى Bybit Pay، ثم يمسحون رمز QR الخاص بالتاجر ويؤكدون المعاملة. أما بالنسبة إلى المشتريات عبر الإنترنت، فيختار المستخدمون العملات الرقمية كوسيلة للدفع عند إتمام الشراء، ثم يتابعون العملية عبر تطبيق Bybit ويؤكدون تفاصيل الدفع.

للوصول إلى الخدمة، يجب على المستخدمين تفعيل Bybit Pay داخل التطبيق واستكمال متطلبات التحقق من الهوية. تدعم المنصة المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) وإتمام الشراء عبر الإنترنت، دون رسوم معاملات على خدمة QR Pay. تتراوح حدود المعاملات بين $0.06 و$2,500 لكل معاملة، وتُعالج معظم المدفوعات خلال 10 إلى 15 ثانية.

تخدم Bybit أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم، وتدعم إيداعات الراند الجنوب أفريقي، مما يضع المنصة في موقع يتيح لها توسيع حضورها في المنطقة.

تُصنَّف جنوب أفريقيا بين أسواق العملات الرقمية الرائدة عالميًا، وفقًا لتقرير World Crypto Rankings 2025، الذي يقيّم 79 دولة باستخدام أكثر من 28 معيارًا و90 نقطة بيانات تشمل تبنّي المستخدمين، ونشاط المعاملات، والبنية التنظيمية، والانخراط الثقافي. يبرز التقرير أن الأسواق الأفضل أداءً هي تلك التي تُستخدم فيها العملات الرقمية فعليًا في المدفوعات والأنشطة المالية اليومية، مما يعكس تحولًا أوسع نحو الاستخدام العملي في العالم الحقيقي.

وقالت Head of Marketing at Bybit Card and Bybit Pay ،Sophie Chen : "تدخل مدفوعات العملات الرقمية مرحلة جديدة يتحول فيها التركيز من التداول إلى الاستخدام العملي في العالم الحقيقي." وأضافت: "يربط Bybit Pay بين الأصول الرقمية والتجارة اليومية، وتتيح شراكتنا مع MoneyBadger تجربة إنفاق سلسة في مختلف أنحاء جنوب أفريقيا."

وقال CEO of MoneyBadger ،Carel van Wyk : "يتمثل هدفنا في MoneyBadger في جعل الدفع باستخدام بيتكوين والعملات الرقمية بسيطًا لا يتطلب سوى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)." وأضاف: "من خلال إتاحة Bybit Pay عبر شبكتنا، بات بإمكان ملايين المستخدمين الآن إنفاق العملات الرقمية لدى التجار المشاركين في مشترياتهم اليومية في مختلف أنحاء جنوب أفريقيا، مع استمرار التجار في تلقي التسوية بالراند."

يُتوقع أن تدعم هذه الشراكة تبنّي مدفوعات العملات الرقمية على نطاق أوسع، من خلال مبادرات تهدف إلى تشجيع استخدامها للمرة الأولى وتشجيع استخدامها المتكرر عبر شبكة التجار المشاركين.

Bybit Fintech FZE تعمل ممثلًا نظاميًا لشركة Altify SA Capital (Pty) Ltd، التي تُعد مقدّم خدمات مالية معتمدًا (FSP No. 52727)، والمسجلة في جنوب أفريقيا تحت رقم الشركة 2022/321703/07.

نبذة عن Bybit

تُعد Bybit ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، وتخدم مجتمعًا عالميًا يضم أكثر من 80 مليون مستخدم. تأسست Bybit في عام 2018، وهي تعيد تعريف مفهوم الانفتاح في العالم اللامركزي من خلال بناء منظومة أبسط وأكثر انفتاحًا ومساواة للجميع. تركز Bybit بقوة على Web3، وتعقد شراكات استراتيجية مع بروتوكولات البلوكشين الرائدة لتوفير بنية تحتية قوية ودفع جهود الابتكار على السلسلة. تشتهر Bybit بالحفظ الآمن، وتنوّع أسواقها، وتوفير تجربة مستخدم بديهية، إلى جانب أدوات بلوكشين متقدمة، وتسهم في سد الفجوة بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، بما يمكّن المطورين والمبدعين والمهتمين من إطلاق الإمكانات الكاملة لعالم Web3. اكتشفوا مستقبل التمويل اللامركزي عبر .Bybit.com

نبذة عن MoneyBadger

تُعد MoneyBadger شركة جنوب أفريقية رائدة في مجال مدفوعات بيتكوين، إذ تتيح إجراء معاملات آمنة وسلسة بالعملات الرقمية عبر الإنترنت وفي المتاجر الفعلية. يتلقى التجار التسوية الفورية بالراند أو العملات المستقرة أو بيتكوين عبر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، والتي تدعم شبكة Lightning وجميع المحافظ الرئيسية، بما في ذلك Luno وBinance وVALR. تأسست MoneyBadger في Stellenbosch عام 2022، وتعمل على ربط أنظمة نقطة البيع التقليدية ببيتكوين من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR). وكان Pick n Pay، أول عميل رئيسي للشركة، قد أطلق مدفوعات العملات الرقمية عبر أكثر من 1,500 متجر في عام 2023.

تحظى MoneyBadger بثقة كبار تجار التجزئة، وقد جمعت تمويلًا في مرحلة ما قبل التأسيس بقيمة $400k/R7m في عام 2025، وأبرمت شراكات مع Ozow وPeach Payments وScan to Pay وEcentric وZapper لدعم تبنٍّ أوسع لمدفوعات العملات الرقمية في مختلف أنحاء جنوب أفريقيا عبر أكثر من 650,000 موقع تجاري.

