أطلقت Bybit حملة AOA Trading Kickoff مع مجموع جوائز بقيمة 7,000 USDT احتفالًا بإدراج عملة الكوانزا الأنغولي (AOA) حديثًا على منصة التداول بين الأشخاص (P2P)

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Bybit، ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، عن إطلاق حملة AOA Trading Kickoff احتفالًا بإدراج عملة الكوانزا الأنغولي (AOA) مؤخرًا على منصة التداول بين الأشخاص (P2P) التابعة لها، بعد الإعلان الرسمي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الاستخدام المبكر وزيادة السيولة في سوق عملة الكوانزا الأنغولي (AOA)، مع توفير عدة طرق للمستخدمين للحصول على مكافآت، إلى جانب التداول عبر منصة التداول بين الأشخاص (P2P) الخاصة بـ Bybit، والتي تتيح معاملات بدون رسوم بين المستخدمين.

يمكن للمشاركين الذين يسجلون في الحدث تنفيذ مجموعة من الأنشطة للحصول على مكافآت ثابتة أو فرص دخول في السحب المحظوظ. يحق للمستخدمين الجدد الذين يقومون بإيداع عملة الكوانزا الأنغولي (AOA) عبر منصة التداول بين الأشخاص (P2P) الحصول على فرص دخول في السحب، حسب قيمة الإيداع، بما في ذلك: إيداع ما لا يقل عن 50 دولارًا خلال 3 أيام من التسجيل، أو 100 دولار خلال 7 أيام من التسجيل.

تتضمن الحملة أيضًا مكونَ الإحالة، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على فرص إضافية في السحب المحظوظ عند قيام الأشخاص الذين تمت دعوتهم بإتمام متطلبات الإيداع المؤهِلة، بحد أقصى إحالتين مؤهِلتين لكل مستخدم.

يمكن للمتداولين النشطين الحصول على مكافآت بصفتهم منفذين للطلبات (Takers) عند إتمام أوامر شراء أو بعملة الكوانزا الأنغولي (AOA) بقيمة 200 دولار أو أكثر، حيث يحصلون على 5 USDT عن كل عملية مؤهِلة، على أن يكون الحد الأقصى للمكافآت 20 USDT لكل مستخدم. وفي الوقت نفسه، يمكن للتجار الذين يعملون كصنّاع سوق (Makers) الحصول على حوافز متدرجة من خلال توفير السيولة وتحقيق أهداف محددة لحجم التداول، مع مكافآت قد تصل إلى 100 USDT بناءً على أداء التداول. يخضع توزيع المكافآت لشروط الأهلية وتوفر الجوائز.

تعكس حملة AOA Trading Kickoff استمرار جهود Bybit في توسيع خدمات التداول بين الأشخاص (P2P)، ودعم الوصول الأوسع إلى تداول العملات الرقمية في الأسواق الناشئة، حيث يساهم إدراج عملات محلية جديدة مثل عملة الكوانزا الأنغولي (AOA) في تعزيز سهولة الوصول للمستخدمين الإقليميين.

نبذة عن شركة Bybit

شركة Bybit هي ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، وتخدم مجتمعًا عالميًا يضم أكثر من 80 مليون مستخدم. تعمل Bybit، التي تأسست في عام 2018، على إعادة تعريف الانفتاح في العالم اللامركزي من خلال إنشاء بيئة أبسط وأكثر وانفتاحًا ومساواةً للجميع. مع تركيزها القوي على تقنيات الويب 3، تتعاون شركة Bybit بشكلٍ إستراتيجي مع بروتوكولات البلوكتشين الرائدة لتوفير بنية تحتية قوية ودفع الابتكار المرتبط بالبلوكتشين. تشتهر Bybit بالحفظ الآمن للأصول، والأسواق المتنوعة، وتجربة المستخدم السهلة، وأدوات البلوكتشين المتقدمة، وتعمل على سد الفجوة بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، وتمكين البناة والمبدعين والمتحمسين من إطلاق الإمكانات الكاملة لِتقنية الويب 3. اكتشف مستقبل التمويل اللامركزي في Bybit.com.

