Bybit وDMCC يواصلان العمل معًا على قيادة مستقبل صناعة العملات المشفرة وWeb3

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تفخر Bybit، إحدى أكبر ثلاث منصات لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، بالإعلان عن تنظيم سلسلة من الفعاليات القادمة ضمن شراكتها مع مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، الذي أصبح قوة دافعة في تشكيل مستقبل صناعة العملات المشفرة و Web3، بعد أن وقعا مذكرة تفاهم مشتركة في شهر يونيو من عام 2023.

نظرة إلى المستقبل

Bybit and DMCC Continue to Trailblaze the Future of Crypto and Web3

من المقرر أن تستضيف Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة فعالية جانبية خاصة في شهر أبريل، أثناء انعقاد مؤتمر Token 2049 في دبي، مما يدل على صعود دبي لتصبح مركزًا للأصول الرقمية، وسيلعب مركز دبي للسلع المتعددة أيضًا دورًا رئيسيًا في سلسلة فعاليات Bybit الخامسة بعنوان "Let Web3 Happen in Dubai" في 19 فبراير، التي تتعمق في مناقشة ثنايا عدة موضوعات مختلفة مثل الالتزام بالقانون والمنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs) والأصول الحقيقية (RWA)، ويكمن هدف الشراكة بين Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة في الارتقاء بمكانة دبي لتصبح رائدة العالم في الابتكارات المتعلقة بصناعة blockchain وWeb3، وتقديم الدعم وتوفير الموارد لرواد هذه الصناعة.

أكاديمية العملات المشفرة: الارتقاء بمستوى تعليم تكنولوجيا Blockchain

في عام 2023، أرسينا معيارًا جديدًا في مجال تعليم تكنولوجيا blockchain من خلال إطلاق صف متقدم بعنوان "DMCC x "Bybit Masterclass، الذي يقدم إرشادات في مجال ريادة الأعمال لا نظير لها، وفي هذا العام، فإننا سنقفز قفزة هائلة إلى الأمام من خلال تقديم أكاديمية Bybit Web3، ويسعدنا أن نتقدم بدعوة إلى مركز دبي للسلع المتعددة ليتعاون معنا مرة أخرى في هذه المبادرة التعليمية الرائدة.

أكبر هاكاثون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أصبحت Bybit الشريك الإستراتيجي لمركز دبي للسلع المتعددة على مدار فترة الشراكة بينهما، فأدارت عددًا كبيرًا من المشاريع على مدار العام الماضي، وكانت من بينها إحدى الفعاليات الرائعة وهي هاكاثون "Web3 Unleashed: Crypto Innovation Challenge" الذي أقيم في شهر نوفمبر، وكان هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضمن عدة جوائز بلغ مجموعها مئة ألف دولار، ومن بين أكثر من 100 متقدم، عرضت 10 فرق ابتكاراتها، في مجالات ألعاب GameFi، والتمويل اللامركزي (DeFi)، وبنية Web3 التحتية، وتعليم تقنيات Web3، وحلول blockchain المستدامة خلال المرحلة النهائية من الهاكاثون.

عرض تقنيات Web3

في قمة "Future Blockchain" التي أقيمت في شهر أكتوبر من عام 2023، لم يكن جناح Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة مجرد منصة عرض؛ ولكنه كان بمثابة نافذة مطلة على مفهوم The Crypto Ark الذي تتبناه شركة Bybit، ويمكن لأي شخص يرغب بأن يصبح جزءًا من Web3 أن يجد مكانًا له هناك، فكانت تلك المساحة المشتركة بينهما بمثابة تمثيل ملموس لعملاقين من عمالقة عالم العملات المشفرة.

دعم الابتكار

يمثل الدعم المالي حجر الأساس الآخر لهذه الشراكة، حيث تعهدت Bybit بتقديم مبلغ قدره 500 ألف درهم إماراتي لمساعدة 15 شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة. وقد سهل مركز دبي للسلع المتعددة بالفعل الاتصالات بين أربع شركات مختلفة، وجاري تنفيذ عمليات التعاون والدعم على نحو جيد. وقد لخص هاكاثون "Web3 Unleashed: Crypto Innovation Challenge" تأثير هذه الشراكة، حيث استقطب أكثر من 100 متقدم، نجح 10 منهم في الوصول إلى اليوم التجريبي الأخير، واختير ثلاثة فائزين ليتقاسموا مجموعة الجوائز التي تكفلت بتقديمها Bybit وشركاء آخرون.

تحدث Ben Zhou، Bybit co-founder & CEO، عن نجاح الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة قائلًا: "لقد وضعت جهودنا المشتركة مع مركز دبي للسلع المتعددة الأساس للمبتكرين المستقبليين في صناعة العملات المشفرة، وقد رأينا التأثير المباشر لتعزيز نظام بيئي داعم حيث يمكن للمواهب الناشئة أن تزهر من خلاله، وتلتزم Bybit بمواصلة تهيئة الأجواء للجيل القادم من مشاريع العملات المشفرة".

Bybit / #TheCryptoArk / #BybitDMCC#

لمحة عن مركز دبي للسلع المتعددة

يعد مركز دبي للسلع المتعددة، و مقره الرئيسي في دبي، المنطقة الحرة الأكثر ترابطًا في العالم والمركز الرائد للتجارة والشركات العاملة في مجال السلع. يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه الديناميكي للحياة والعمل والازدهار، سواء كان بتطوير أحياء نابضة بالحياة تضم عقارات عالمية المستوى مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي التي طال انتظارها أو بتقديم خدمات عالية الأداء في عالم الأعمال التجارية، ويفخر مركز دبي للسلع المتعددة، المصمم خصيصًا للعمل بالتجارة، بالحفاظ على مكانة دبي وتنميتها لتصبح المدينة المناسبة للتجارة العالمية اليوم وغدًا وحتى المستقبل البعيد. www.dmcc.ae

معلومات عن Bybit

Bybit هي واحدة من أكبر ثلاث منصات لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث الحجم تأسست في عام 2018، وتضم 20 مليون مستخدم. وهي توفر منصة احترافية، حيث يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تعتز Bybit بشراكتها الأبطال من الصانعين والسائقين في Formula One: فريق Oracle Red Bull Racing.

لمزيد من التفاصيل حول Bybit، تُرجى زيارة Bybit Press.

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