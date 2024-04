CATL وBeijing Hyundai توقعان اتفاقية استراتيجية بشأن بطاريات السيارات الكهربائية

بكين, 29 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- في 25 أبريل 2024، وقعت CATL (SZ: 300750) وBeijing Hyundai اتفاقية شراكة استراتيجية في Auto China 2024 للتعاون في مشاريع السيارات الكهربائية لشركة Beijing Hyundai وتشغيل النماذج الكهربائية المستقبلية لشركة Beijing Hyundai باستخدام بطاريات CATL.

في إطار هذا المشروع المشترك ذي الوجود العميق في الصين منذ 21 عامًا، باعت Beijing Hyundai أكثر من 12 مليون سيارة في الصين، ما أثبت قدرات تصنيع المركبات الموثوقة. ومنذ أن بدأ تعاونها مع CATL في عام 2017، أطلقت Beijing Hyundai سلسلة من النماذج الشعبية تجاوزت مبيعاتها التراكمية 200,000 وحدة.

وفي ظل الاتفاق الجديد، من المتوقع أن تطلق Beijing Hyundai موجة من أكثر من 10 نماذج عالمية رائدة مجهّزة بأحدث تقنية للبطاريات من CATL، ومنها CTP وNP. ستستفيد CATL من تقدمها التكنولوجي في العمل مع Beijing Hyundai لإنشاء منتجات عالية الجودة للسيارات ودعم نمو أعمال Beijing Hyundai في الصين. إن التركيز المشترك على تطوير المنتجات يضمن المنفعة المتبادلة للشركتين.

لقد أقامت CATL شراكة مع Hyundai وعزّزتها على مدار السنوات الماضية. وفي أكتوبر 2021، وقّعت CATL و Hyundai Mobis Co., Ltd. (MOBIS) اتفاقية لترخيص التكنولوجيا والشراكة، والتي ستكشف CATL بموجبها وتقدِّم تقنيتها CTP (cell to pack) إلى MOBIS، فضلًا عن دعم MOBIS في توريد منتجات CTP ذات الصلة ليس فقط في كوريا الجنوبية، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم.