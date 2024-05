CATL dan Beijing Hyundai meresmikan kerja sama pengembangan baterai EV

Sebagai usaha patungan yang telah beroperasi di Tiongkok selama 21 tahun, Beijing Hyundai telah menjual lebih dari 12 juta mobil di Tiongkok. Maka, angka penjualan ini membuktikan kapabilitas manufaktur Beijing Hyundai. Sejak mulai bekerja sama dengan CATL pada 2017, Beijing Hyundai telah melansir sejumlah model populer dengan volume penjualan sebanyak 200.000 unit.

Lewat kemitraan yang baru diresmikan ini, Beijing Hyundai akan melansir lebih dari 10 model mobil yang terkemuka di dunia dengan teknologi baterai terkini CATL, termasuk CTP dan NP. CATL akan memanfaatkan daya saing teknologi untuk bekerja sama dengan Beijing Hyundai dalam mengembangkan produk otomotif bermutu tinggi, serta mendukung pertumbuhan bisnis Beijing Hyundai di Tiongkok. Fokus bersama dalam pengembangan produk juga menjamin hasil yang saling menguntungkan bagi kedua perusahaan tersebut.

CATL telah menjalin dan mempererat kemitraan dengan Hyundai selama beberapa tahun terakhir. Pada Oktober 2021, CATL dan Hyundai Mobis Co., Ltd. (MOBIS) juga meresmikan kerja sama lisensi dan kemitraan teknologi. Lewat kerja sama ini, CATL akan memperkenalkan dan menyediakan teknologi CTP (cell to pack) kepada MOBIS, serta memasok produk CTP terkait bagi MOBIS, tak hanya di Korea Selatan, namun juga secara global.

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)