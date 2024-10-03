CCTV+: تعهد Xi بإنجازات وطنية أعظم ومساهمات لإرساء سلام الإنسانية والتنمية

بكين، 3 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- قال الرئيس Xi Jinping يوم الاثنين إن الشعب الصيني سيحقق إنجازات بارزة وسيساهم بشكل أكبر في قضية السلام والتنمية البشرية النبيلة.

أدلى Xi، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجلس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات في حفل استقبال عُقِد في قاعة الشعب الكبرى في بكين للاحتفال بالذكرى السنوية 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية (الصين)، الواقعة في 1 أكتوبر.

ولقد ترأس رئيس الوزراء Li Qiang حفل الاستقبال، وحضر قادة الدولة الآخرون Zhao Leji، وWang Huning، وCai Qi، وDing Xuexiang، وLi Xi وHan Zheng هذا الحدث بالإضافة إلى حوالي 3000 ضيف صيني وأجنبي.

في خطابه، أعرب Xi عن امتنانه العميق وتحياته الحارة للأفراد من جميع مناحي الحياة وفي جميع أنحاء البلاد، وعن تقديره المخلص للدول الصديقة والأصدقاء الدوليين الذين يدعمون حملة التحديث في الصين.

وقال Xi إنه في الرحلة الجديدة في هذا العصر الجديد، تتمحور المهمة الأساسية للحزب والبلد حول تجهيز الصين لتصبح بلدًا قويًا وإرساء مساعي التجديد الوطني على جميع الجبهات من خلال متابعة الجهود لإنجاز التحديث الصيني.

سلّط الرئيس الصيني الضوء على الطموح المشترك لدى جميع أفراد الشعب الصيني، وهو تحقيق التجديد العظيم للأمة الصينية، بما في ذلك المواطنين في هونغ كونغ وماكاو وتايوان. وقد دعا إلى صون وتعزيز الرخاء والاستقرار في هونغ كونغ وماكاو على المدى الطويل، وأكد أن إعادة توحيد الوطن الأم كاملًا هو وجهة لا مفر منها، ومسألة حق وإرادة الشعب نفسه.

وأشار Xi إلى أن البشر يتقاسمون أرضًا واحدة، وأن مصائر الشعوب في جميع أنحاء العالم مترابطة، وقال إنه ينبغي تعزيز القيم المشتركة للبشرية جمعاء، وينبغي دعم عالم متعدد الأقطاب متساوٍ ومنظم والدعوة إلى العولمة الاقتصادية الشاملة، ودعا إلى تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمية ومبادرة الحضارة العالمية.

حذر Xi أيضًا من التحديات والعقبات التي قد تعترض مسار التقدم في التحديث الصيني، وحث الأمة على البقاء يقظة حتى في أوقات السلام والاستعداد للمخاطر المحتملة، وقال إنه لا يمكن لأي صعوبة أن تقف في طريق تقدم الشعب الصيني.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=iGhvOrl1V7E