Cereals Canada تطلق تقريرها المرحلي عن موسم الزراعة لعام 2024

يبقي التقرير التفاعلي المشترين العالميين على اطلاع.

وينيبيغ، مانيتوبا، 27 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- مع بدء حصاد محصول القمح لهذا العام، استأنفت Cereals Canada التحديثات المنتظمة ل لتقرير المرحلي لموسم الزراعة . يتم تشجيع الكنديين والعملاء العالميين للقمح الكندي وأعضاء سلسلة القيمة على متابعة التقرير للحصول على تحديثات في الوقت المناسب عن محصول قمح براري لسنة 2024 أثناء تطوره.

Matilda van Aggelen, market and trade specialist, introduces the 2024 Growing Season Progress Report The Growing Season Progress Report provides timely updates on seeding, crop conditions and quality, and harvest progress for Canadian wheat. Stay informed about how the Canadian wheat crop is progressing over the growing season.

"يتضمن التقرير المرحلي عن موسم الزراعة معلومات حول القمح الكندي الغربي، بما في ذلك العوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر على جودة المحصول أو تطوره"، كما يقول ليف كارلسون، مدير استخبارات السوق والسياسة التجارية. "مع وجود معظم فدادين القمح في هذه المنطقة، يوفر التقرير للمشترين العالميين لمحة عن كيفية تقدم محصول القمح الكندي، من البذر إلى الحصاد."

طوال موسم النمو، تعمل Cereals Canada مع إدارات الزراعة الإقليمية في ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا لتوفير تحديثات في الوقت المناسب حول البذور وظروف المحاصيل وجودتها وتقدم حصاد للقمح. يتم عرض المعلومات بتنسيق سهل الاستخدام ويوضح أبرز النقاط عن المقاطعات وخرائط وروابط لتقارير عن المحاصيل، بالإضافة إلى البيانات التاريخية للسنوات الثلاث الماضية.

يقول كارلسون: "يريد العملاء العالميون أن يتم إبلاغهم عن كيفية تقدم محصول القمح الكندي خلال موسم النمو". "نجعل من السهل عليهم الحصول على جميع معلوماتهم بسرعة في مكان واحد".

سيستمر تحديث التقرير المرحلي عن موسم الزراعة على cerealscanada.ca/growing-season-progress/ حتى يتم الانتهاء من الحصاد في جميع مقاطعات براري الثلاثة.

شاهد: ماتيلدا فان أجيلين، المتخصصة في السوق والتجارة، تقدم التقرير المرحلي عن موسم الزراعة لعام 2024 https://youtu.be/xxXrq4t2Rnc

نبذة عن Cereals Canada:

Cereals Canada هي جمعية صناعية وطنية غير ربحية تمثل سلسلة قيمة الحبوب الكندية. نحن نقدر العلاقات ونعمل مع الحكومة وأصحاب المصلحة لتوفير المعلومات التقنية المتخصصة في الوقت المناسب وتقديم أفضل تجربة للعملاء في فئتها. نحن ملتزمون بدعم سلسلة قيمة الحبوب الكندية بما في ذلك المزارعين والمصدرين والمطورين والمعالجين وعملائنا في جميع أنحاء العالم مع التركيز على التجارة والعلوم والاستدامة.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=xxXrq4t2Rnc

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2447790/Cereals_Canada_Cereals_Canada_Launches_its_2024_Growing_Season_P.jpg