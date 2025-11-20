Cereals Canada تصدر "تقرير محصول القمح الجديد" لعام 2025

قال "دين داياس"، الرئيس التنفيذي: "لقد أنتجت كندا محصولاً آخر من القمح عالي الجودة مع وظائف جيدة". "كندا على الطريق الصحيح لتكون ثالث أكبر مصدِّر للقمح ورقم واحد في تصدير القمح عالي الجودة، عالي البروتين. في السنة الإنتاجية 2025-2026 ، من المتوقع أن يصل 27.4 مليون طن من القمح إلى أكثر من ثمانين سوقًا دولية ، مع مستويات الجودة ومحتوى البروتين التي يتوقعها العملاء."

في عام 2025 ، زرع المزارعون الكنديون 36.6 مليون طنًا من القمح ، مع تصنيف أغلب الإنتاج درجة أولى أو درجة ثانية.

على الرغم من ظروف النمو المتغيرة في جميع أنحاء السهول ، فإن هطول الأمطار في منتصف الصيف في الوقت المناسب دعم المحاصيل ذات الإنتاجية الأعلى من المتوسط. في شرق كندا ، أدى الطقس الملائم طوال موسم النمو للقمح الشتوي إلى إنتاجية محاصيل قوية وجودة جيدة.

كان محتوى بروتين القمح مقاربًا للمتوسط.

كان لجميع فئات القمح من محصول عام 2025 أوزان اختبار جيدة وكانت أوزان الذرة أعلى من المتوسط لجميع المركبّات الغربية.

هذا العام ، كجزء من حملتها للتوعية بـ "المحصول الجديد"، ستتفاعل "سيريالز كندا" مع تسع وعشرين دولة اشترت 8.2 مليار دولار من القمح الكندي في عام 2024. ومن المقرر أن تكشف المنظمة، إلى جانب أعضاء سلسلة القيمة وممثلي المنتجين و"لجنة الحبوب الكندية" ( CGC ) ، عن البيانات الفنية لمحصول القمح لعام 2025 في ندوتين عبر الإنترنت للعملاء في يوميّ 18 و 19 نوفمبر.

أنتجت "سيريالز كندا" بيانات "تقرير محصول القمح الجديد" لعام 2025 من خلال "برنامج تقييم الحصاد" الخاص بها ، والذي لم يتضمن تقليديًا إلا القمح من غرب كندا. هذا العام ، من خلال شراكة مع مجلة "مزارعي الحبوب في أونتاريو"، قامت المنظمة بتقييم فئات القمح الشرقية لأول مرة.

قالت "إلين سوبيونيك"، نائب رئيس الخدمات الفنية: "كان هذا عامًا تاريخيًا لـ (سيريالز كندا)". "لقد وسعت فرصة تحليل القمح من جميع أنحاء البلاد من خبرة فريقنا الفني ويسّرت عملية إعداد "تقرير محصول القمح الجديد" لهذا العام".

يتم إعداد "تقرير محصول القمح الجديد" وتقديمه بالشراكة مع "لجنة الحبوب الكندية" وأعضاء سلسلة القيمة واللجان الإقليمية للمزارعين. طوال موسم الحصاد ، عملت "سيريالز كندا" مع المصدرين ومزارعي الحبوب في أونتاريو للحصول على عينات تمثيلية من أصناف "الربيع الأحمر من غرب كندا" ( CWRS )، و"القاسي الكهرماني من غرب كندا" ( CWAD )، و"الشتاء الأحمر الناعم من شرق كندا" ( CESRW )، والقمح، حسب المواصفات ، من مقاطعات ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا وأونتاريو.

"تقرير محصول القمح الجديد" في كندا لعام 2025 متاح للتنزيل على الموقع الإلكتروني cerealscanada.ca/2025-new-crop-report / .

نبذة عن Cereals Canada : "سيريالز كندا" هي جمعية صناعية وطنية غير ربحية تمثل سلسلة القيمة للحبوب الكندية. نحن نقدر العلاقات ونعمل مع الحكومة وأصحاب المصلحة لتوفير المعلومات التقنية المتخصصة في الوقت المناسب وتقديم أفضل تجربة في فئتها للعملاء. نحن ملتزمون بدعم سلسلة القيمة للحبوب الكندية بما يشمل المزارعين والمصدرين والمطورين والمعالجين وعملائنا في جميع أنحاء العالم مع التركيز على التجارة والعلوم والاستدامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع: Ellen Pruden ، نائب رئيس الاتصالات وعلاقات سلسلة القيمة، بريد إلكتروني: [email protected] ، هاتف خلوي: 204-479-0166

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2826485/Cereals_Canada_Cereals_Canada_Releases_2025_New_Wheat_Crop_Repor.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2826486/Cereals_Canada_Cereals_Canada_Releases_2025_New_Wheat_Crop_Repor.jpg