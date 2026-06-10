Cereals Canada تطلق تقريرها المرحلي لموسم الزراعة لعام 2026

وينيبيغ، مانيتوبا، 10 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- مع بدء حصاد محصول القمح لهذا العام، استأنفت "سيريالز كندا" (Cereals Canada) التحديثات المنتظمة "للتقرير المرحلي لموسم الزراعة" التفاعلي الخاص بها. سيستمر تحديث التقرير مرتين أسبوعيًا حتى يتم الانتهاء من الحصاد في جميع مقاطعات البراري الثلاث.

Matilda van Aggelen Introduces the 2026 Growing Season Progress Report Speed Speed

تقول "ماتيلدا فان أجيلين"، اختصاصية السوق والتجارة: "يوفر (التقرير المرحلي لموسم الزراعة) رؤى في الوقت المناسب حول إنتاج القمح في غرب كندا ، بما في ذلك العوامل البيئية التي قد تؤثر على تطوير المحاصيل وجودتها". "نحن نشجع العملاء العالميين والمحليين وأعضاء سلسلة القيمة على الاطلاع على التقرير للحصول على تحديثات منتظمة عن محصول القمح في البراري لعام 2026 مع تقدم الموسم."

طوال موسم النمو، تتعاون "سيريالز كندا" مع إدارات الزراعة الإقليمية في ألبرتا، وساسكاتشوان، ومانيتوبا لجمع معلومات حول تقدم نثر البذور، وظروف المحاصيل وجودتها، ونشاط الحصاد لقمح الربيع. يتم تجميع المعلومات وتقديمها في شكل تفاعلي سهل الاستخدام مع خرائط، وأهم تحديثات المقاطعات، وروابط للتقارير التفصيلية عن المحاصيل. تتوفر أيضًا بيانات تاريخية من السنوات السابقة لدعم المقارنات وتحليل الاتجاهات.

تقول "فان أجيلين": "مع تركّز معظم إنتاج قمح الربيع في كندا في البراري، يقدم التقرير للمشترين العالميين نظرة واضحة على كيفية تطور المحصول من مرحلة نثر البذور إلى مرحلة الحصاد". "يقدّر العملاء في جميع أنحاء العالم المعلومات الشفافة والمحدّثة ، ويجعل "التقرير المرحلي لموسم الزراعة" من السهل الوصول إلى كل شيء في مكان واحد".

يمكنكم تجربتها الآن: https://cerealscanada.ca/growing-season-progress/

نبذة عن Cereals Canada:

"سيريالز كندا" هي جمعية صناعية وطنية غير ربحية تمثل سلسلة القيمة للحبوب الكندية. نحن نقدر العلاقات ونعمل مع الحكومة وأصحاب المصلحة لتوفير المعلومات التقنية المتخصصة في الوقت المناسب وتقديم أفضل تجربة في فئتها للعملاء. نحن ملتزمون بدعم سلسلة القيمة للحبوب الكندية بما يشمل المزارعين والمصدرين والمطورين والمعالجين وعملائنا في جميع أنحاء العالم مع التركيز على التجارة والعلوم والاستدامة.

للتواصل: Ellen Pruden، نائب الرئيس، الاتصالات وعلاقات سلسلة القيمة، بريد إلكتروني: [email protected]، هاتف خلوي: 204-479-0166