CGTN AMERICA وCCTV UN: فعالية "Global Media Dialogue": لماذا يعد عام 2024 بمثابة العام المناسب لـ "الانطلاق نحو الصين؟"

واشنطن، 13 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تصدر قناتي CGTN America وCCTV UN فعالية Global Media Dialogue؛ والتي تتناول قضية: لماذا يعد عام 2024 بمثابة العام المناسب لـ 'الانطلاق نحو الصين؟

تستضيف قناة "China Media Group" فعالية Global Media Dialogue الرامية لتسليط الضوء على التنمية المشتركة والفرص المتوفرة في الصين، وذلك عقب اختتام أهم الاجتماعات السياسية السنوية في البلاد. فعالية إعلامية فريدة من نوعه، يتم عقدها في الوقت المناسب، إذ تتضمن محاضرين رئيسيين وفريقين من الخبراء والشخصيات المرموقة التابعة لجامعة شيكاغو.

يناقش ممثلونا المرموقون، ومحاضرونا الخبراء، وأعضاء اللجان آخر المستجدات في "التحديث الصيني". تشير الكلمتان الصغيرتان هاتان إلى مصدر ضخم ونامٍ للإنتاجية الجديدة والتعاون الدولي والثروة المشتركة المتزايدة.

كما تتضمن الجلسة الأولى للنقاش وجود Max Baucus، سفير الولايات المتحدة السابق لدى الصين، وLori Lightfoot؛ عمدة شيكاغو السابق، وRaj Echambadi؛ رئيس معهد Illinois Institute of Technology. تركز الجلسة بشكل متعمق على ديناميكيات الاقتصاد الصيني، وكيف أدت عملية تحديث الصين إلى جعل البلاد جاذبة لفرص الأعمال والاستثمار العالمي،

أما الجلسة الثانية للنقاش، فتتناول المجالات الحالية والمحتملة للتعاون مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والآفاق الصناعية الأخرى. سيتم التركيز في هذا الحوار على زيادة إمكانية الوصول للاستثمار الأجنبي وأسواق رأس المال في الصين.

كما ستناقش المناقشات أيضًا وضع المدن الشقيقة مثل شيكاغو وشنغهاي، والتي ستظل جسرًا للأعمال العالمية المبتكرة. أما فيما يتعلق بهذا الموضوع، فيتمثل أعضاء اللجنة في Samir Mayekar، نائب عمدة شيكاغو السابق للتنمية الاقتصادية، وMike Fassnacht مدير التسويق السابق لشيكاغو، ورئيس شركة Wanxiang America، Pin Ni. يتضمن جدول أعمال الفعالية مواضيع هامة ذات طابع أكثر تساهلًا، بما في ذلك السبل الرامية لتعزيز السياحة وزيادة التبادلات بين الشعوب مع تخفيف الصين لمتطلبات الحصول على التأشيرات للمسافرين الدوليين،

ويمكن لأية أفراد من الجمهور وأعضاء اللجنة المشاركة خلال عقد جلسات الأسئلة والأجوبة الخاضعة للإشراف، وذلك بعد الانتهاء من الجلسات. حيث تستضيف قناة China Media Group الفعالية، كما يتم تمويلها بواسطة الغرفة التجارية الصينية العامة في شيكاغو.

(يتم توزيع هذه المواد من خلال MediaLinks TV LLC نيابةً عن CCTV. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات في وزارة العدل في واشنطن، بالعاصمة الأمريكية، D.C.)