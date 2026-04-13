شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا (CGTN) ومكتب تلفزيون الصين (CCTV) بالأمم المتحدة: إقامة فعالية لإحياء الذكرى الخامسة والخمسين لدبلوماسية البينغ بونغ في بكين

واشنطن العاصمة، 13 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تُصدر CGTN America وCCTV UN بياناً بعنوان "إقامة فعالية لإحياء الذكرى الخامسة والخمسين لدبلوماسية البينغ بونغ في بكين".

أُقيمت يوم الجمعة فعالية تذكارية بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لدبلوماسية البينغ بونغ الصينية-الأمريكية في استاد العاصمة الداخلي ببكين.

تولّت استضافة الفعالية التذكارية كلٌّ من الهيئة العامة للرياضة في الصين، ومجموعة الصين للإعلام (CMG)، وجمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية.

حضر الفعالية أكثر من 500 مشارك، من بينهم ممثلون عن هيئات حكومية ومنظمات دولية وقطاعَي الرياضة والإعلام، إلى جانب وفود شبابية من كلا البلدين.

أكد Shen Haixiong، رئيس مجموعة الصين للإعلام (CMG)، أن المجموعة لا تزال ملتزمة بتقريب شعبي الصين والولايات المتحدة من خلال التبادلات والتعاون، وتعزيز التعلم المتبادل. وأضاف أنه، في هذه المرحلة الجديدة ومع شروع الصين في فترة الخطة الخمسية المقبلة، فإن مجموعة الصين للإعلام على أهبة الاستعداد للعمل مع مختلف القطاعات من أجل مواصلة ترسيخ روح "دبلوماسية البينغ بونغ" والمساهمة في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

من جانبها، قالت Jan Carol Berris، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية-الصينية، التي شاركت في تبادلات البينغ بونغ قبل 55 عاماً، إنها تأمل أن تسهم روح الاحترام المتبادل والتواصل الودي التي تجسدها "دبلوماسية البينغ بونغ" في تعزيز علاقات ثنائية قوية ومستقرة وقائمة على الاحترام، بما يخدم مصالح شعبي البلدين ويسهم في السلام والتنمية على الصعيد العالمي.

وصفت Petra Erika Gummesson Soerling، رئيسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، "دبلوماسية البينغ بونغ" بأنها محطة فارقة في تاريخ كرة الطاولة، معربةً عن أملها في أن تستمر هذه الروح في تعزيز الصداقة العابرة للحدود.

خلال الفعالية، استعاد لاعبو كرة الطاولة السابقون Liang Geliang وZheng Minzhi وConnie Mae Sweeris وJudy Louise Hoarfrost ذكرياتهم عن الرحلة التاريخية للبينغ بونغ التي مدّت جسور التواصل بين الصين والولايات المتحدة قبل أكثر من نصف قرن.

شهدت الفعالية الإطلاق الرسمي للفيلم الوثائقي الذي أنتجته مجموعة الصين للإعلام بعنوان

""The Silver Ball: A Journey Beyond، والذي يتتبع كيف يمكن للرياضة أن تعزز التبادلات الشعبية بين الصين والولايات المتحدة.

كما شهدت الفعالية إطلاق سلسلة من فعاليات التبادل الرياضي بين الشباب الصيني والأمريكي لعام 2026.

