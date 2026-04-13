شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا (CGTN) ومكتب تلفزيون الصين (CCTV) بالأمم المتحدة: الاحتفال بيوم اللغة الصينية في الأمم المتحدة بفعالية "Chinese Language Shining Civilizations"

واشنطن، 13 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تحتفل CGTN America وCCTV UN بالذكرى السنوية السابعة عشرة ليوم اللغة الصينية في الأمم المتحدة بفعالية "Chinese Language Shining Civilizations".

تقدم البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع مجموعة الصين للإعلام، فعالية "Chinese Language Shining Civilizations" في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة عشرة ليوم اللغة الصينية في الأمم المتحدة.

تهدف هذه الفعالية الدولية، المقررة في 13 أبريل 2026، إلى الاحتفاء بالتراث الثقافي الغني والأهمية العالمية للغة الصينية.

يُحتفل بيوم اللغة الصينية في الأمم المتحدة، الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 2010، في 20 أبريل من كل عام، تكريماً لسانغ جيه (Cang Jie)، الشخصية الأسطورية التي يُنسب إليها فضل ابتكار الحروف الصينية. ويتزامن هذا التاريخ مع الفصل الشمسي الصيني التقليدي المعروف بـ"غويو (مطر الحبوب)"، مما يُسلّط الضوء على الجذور الثقافية العميقة والإرث التاريخي لأحد أقدم أنظمة الكتابة في العالم.

تتميز اللغة الصينية المندرينية، بما يزيد على مليار ناطق أصلي بها، بكونها إحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة منذ عام 1946. وتؤدي اللغة الصينية دوراً محورياً في تعزيز تعدد اللغات والتنوع الثقافي عبر المنابر العالمية.

يتنامى الاهتمام باللغة الصينية المندرينية في مختلف أنحاء العالم بوصفها وسيلة فريدة لفهم الواقع وتدوينه والتعبير عنه. فهي تقرّب بين المجتمعات وتغرس روح الصداقة بين الشعوب. كما يوفر يوم اللغة الصينية في الأمم المتحدة منبراً للحوار، ويعزز التعلّم المتبادل والتبادل الثقافي والتعاون العالمي.

لا تُعدّ اللغة الصينية المندرينية أداةً للتواصل فحسب، بل تمثل أيضاً رابطة تعزز الصداقات وتفتح آفاقاً مهنية جديدة أمام عدد لا يُحصى من الطلاب، وتمنحهم فهماً أعمق للحضارة الصينية.

ستضم الفعالية، التي تُقام يوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، كلمات رئيسية يلقيها دبلوماسيون مرموقون وخبراء لغة، إلى جانب عروض موسيقية كلاسيكية تحتفي بالتقاليد الفنية الصينية.

تمثل فعالية "Chinese Language Shining Civilizations" تذكيراً بالأثر الدائم للغة الصينية عبر التاريخ، وبالدور الحيوي الذي تؤديه اليوم في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي على مستوى العالم.

