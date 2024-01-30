CGTN AMERICA وCGTN UN: CMG تستضيف "مقدمة لحفل رأس السنة القمرية الجديدة" في مدينة نيويورك

بيانا CGTN America وCGTN UN بعنوان "CMG تستضيف "مقدمة لحفل رأس السنة القمرية الجديدة" في مدينة نيويورك"

واشنطن، 30 يناير 2024 /PRNewswire/ -- اجتمع مئات من الشخصيات البارزة في Cipriani، وهو مكان تاريخي بارز في مدينة نيويورك، يوم 26 يناير، لحضور حفل "مقدمة حفل رأس السنة القمرية الجديدة"، الذي استضافته مجموعة China Media Group وبدعم من البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة للصين في نيويورك. وكان من بين الضيوف الذين احتفلوا بمناسبة العام القمري الجديد سفراء وكبار مسؤولي الأمم المتحدة وقادة الأعمال والمجتمع والفنانين.

ألقى السيد Shen Haixiong، الرئيس ورئيس تحرير China Media Group، التي تبث الحفل، كلمة عبر الفيديو في هذا الحدث. وأشار إلى أن العام القمري الجديد، الذي يحتفل به خُمس سكان العالم بأشكال مختلفة، يعد أهم مهرجان تقليدي للأمة الصينية.

وقال: "لقد أصبحت مشاهدة حفل مهرجان الربيع تقليدًا للعام الجديد للشعب الصيني. لقد أقيم الحفل كل عام على مدار 41 عامًا متتالية، وجلب ذكريات مبهجة لأجيال من المشاهدين."

وأشاد السيد Zhang Jun، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، بتحرك الأمم المتحدة لاعتبار ليلة رأس السنة القمرية الجديدة عطلة مرنة للأمم المتحدة، قائلاً إن هذا يؤكد بشكل أكبر الأهمية العالمية للمهرجان وسيساعد المزيد من الناس في اكتساب فهم أفضل لدولة الصين والشعب الصيني والثقافة الصينية.

ودعا Miguel Ángel Moratinos، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، كل الأطراف إلى الاستلهام من روح التنين - لكون العام الجديد هو عام التنين - للتعاون معًا في العام الجديد لتعزيز الصالح العام للبشرية ومواجهة التحديات العالمية.

وأشار Stephen Orlins، رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية واجهت بعض الصعوبات في العام الماضي. لكنه أضاف قائلاً: "في نهاية العام، التقى زعيمانا في سان فرانسيسكو وأعادا العلاقات الأمريكية الصينية إلى المسار الصحيح بما يعود بالنفع على الشعبين الصيني والأمريكي."

كما حضر الحدث عمدة المدينة، Eric Adams. وأعرب Huang Ping، القنصل العام الصيني في نيويورك، عن أمله في أن تتمكن الصين والولايات المتحدة في عام التنين من العمل معًا لتعزيز التبادلات الشعبية وزيادة المصالح المشتركة.

قدم حدث "مقدمة لحفل رأس السنة القمرية الجديدة" مجموعة رائعة من العروض الموسيقية المباشرة والرقص والغناء. وتوجت الأمسية بمصمم الأزياء Andy Yu وعرض أزيائه الرائعة المستوحاة من الثقافة الصينية والتي تتميز بتصاميم جميلة تمزج بين السحر والتنمية المستدامة.

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