Changan Group تكشف عن خطة "Vast Ocean Plan 2.0" مع إعلان الشرق الأوسط وأفريقيا منطقة ذات أولوية

شركة صناعة السيارات الصينية تضع طموحًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأوسط بحلول عام 2030 ، حيث أعلنت عن سبعة تحديثات استراتيجية وتكنولوجيا هجينة من الجيل التالي في معرض Auto China 2026.

تشونغتشينغ، الصين, 14 مايو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت مجموعة "شانجان جروب" (Changan Group) مؤخرًا عن خطة "Vast Ocean Plan 2.0" المحدّثة في معرض "أوتو تشاينا 2026" (Auto China 2026) ، مما يمثل مرحلة جديدة في توسعها العالمي ويؤكد من جديد التزامها على المدى الطويل تجاه الأسواق الدولية؛ مع إعلان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا صراحةً باعتبارها واحدة من مناطقها الخمس ذات الأولوية.

"اليوم ، نطلق خطة "Vast Ocean Plan 2.0" مع تصميم أكبر وعقلية أكثر انفتاحًا. سنواصل اتباع مبادئنا الأساسية، المتمثلة في التنمية على المدى الطويل ، والتوطين ، والتنظيم ، والممارسات البيئة؛ والاجتماعية؛ وممارسات الحوكمة المسؤولة، أثناء التطور من نموذج مدفوع بالتصدير إلى عملية عالمية متكاملة تمتد عبر التصنيع، والتجارة، والاستثمار، والخدمات، والاستدامة." —

"تشاو فاي"، المدير العام لمجموعة "شانجان جروب"

الزخم العالمي: مكانة "شانجان" اليوم

في عام 2025 ، سجلت "شانجان" 637،000 وحدة كمبيعات في الخارج ، بزيادة 18.9٪ على أساس سنوي. دخلت المجموعة 21 سوقًا جديدة ، وأطلقت 12 طرازًا جديدًا ، وتعمل الآن في 118 دولة ومنطقة من خلال 1،124 نقطة بيع. تمتد محفظتها الدولية إلى 41 طرازًا ، بما في ذلك 16 سيارة تعمل بالطاقة الجديدة ، مدعومةً من قبل 22 قاعدة تصنيع بقدرة سنوية مجتمعة تبلغ 350،000 وحدة. بالنظر إلى المستقبل حتى عام 2030 ، تستهدف المجموعة 1.5 مليون وحدة كمبيعات للسيارات في الخارج ، مع طموح يمتد إلى 1.8 مليون وحدة.

منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قلب التركيز: من مصدِّر إلى لاعب محلي

في إطار خطة "Vast Ocean Plan 2.0"، تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واحدة من خمس مناطق استراتيجية تستهدف "شانجان" فيها مستوى أفضل 10 ، مع طموح يمتد لأفضل 5. تمثل الخطة تحولاً متعمدًا من "التحوّل عالميًا" إلى "ترسيخ الجذور محليًا" ، مع سبعة ترقيات مصممة لبناء القدرة الإقليمية على المدى الطويل؛ وذلك على مستوى:

التقنية: السلامة، والكفاءة، والتنقل الذكي ، ودمج أنظمة BlueCore Hybrid وحلول الطاقة من الجيل التالي

المنتجات: التنمية التي تركز على المستوى العالمي مع التكيّف الإقليمي ، والابتعاد عن عمليات الطرح المتزامنة بقيادة الصين

العلامة التجارية: تعزيز التموضع حول التكنولوجيا، والموثوقية، وثقة المستخدم

الشراكات: تعزيز التعاون على مستوى التكنولوجيا، والتصنيع، وتطوير الأسواق

الاستثمار: تركيز أكبر على البحث والتطوير، وبناء العلامة التجارية، وتطوير المنظومة

الخدمة: أوقات استجابة أسرع لخدمات ما بعد البيع وشبكات دعم محلية أقوى

الفِرَق: فرق دولية أكثر توطينًا مع فهم أعمق للأسواق

كما شهد إعلان Auto China أيضًا تطبيق نظام BlueCore Hybrid، وهو نظام الشحن الذاتي الهجين من الجيل التالي من "شانجان" على طرازين رائدين، هما الجيل الرابع من سيارة EADO سيدان وسيارة CS75 PLUS الرياضية متعددة الاستخدامات.

تضع خطة "Vast Ocean Plan 2.0" خارطة الطريق بشأن آلية العمل في نية "المجموعة" للوصول إلى ذلك الهدف، من منطقة إلى أخرى ، ومن طراز إلى آخر.