CHiQ تحصل على جوائز مرموقة متعددة في أستراليا

سيدني، 23 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- حصلت شركة CHiQ، في الفترة الأخيرة، على عدّة جوائز من منظمتين أستراليتين قديرتين، هما Canstar Blue وFinder، وذلك تقديرًا لجودة منتجاتها المتميزة وآراء المستخدمين الإيجابية، مما يثبت من جديد مكانة العلامة التجارية الرائدة في السوق الدولية.

CHiQ Secures Multiple Prestigious Awards in Australia

وتعد الثلاجات ذات المجمد العلوي هي الفئة الأفضل مبيعًا في السوق الأسترالية. في استطلاع Canstar Blue السنوي لعام 2024، حصلت CHiQ على جائزة "أفضل أداء" المرموقة ذات الخمس نجوم، واضعة بذلك معيارًا جديدًا للأداء في هذه الصناعة. تستند Canstar Blue، وهي من كبار منظمات تقييم رضا المستهلكين في أستراليا، بتقييماتها إلى آراء أكثر من 6,000 مستهلك أسترالي بالإضافة إلى تقييم شامل لأداء المنتج، الأمر الذي يعطي مصداقية عالية لجوائزها.

تتبوأ CHiQ الصدارة باستمرار في مجال كفاءة الطاقة وتفوق المنتجات، مما منحها تقديرًا واسع النطاق من المستهلكين ومراجعي المنتجات لمنتجاتها عالية الأداء وذات الفعالية بالنسبة إلى التكلفة. لسنوات عديدة، كانت العلامة التجارية أحد أهم المساهمين في رفع معايير كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، كانت CHiQ أول من قدم مجموعة كاملة من الثلاجات ذات عاكس التيار الكهربائي الموفر للطاقة وبسعة 200-500 لتر مع تصنيف طاقة 5 نجوم في أستراليا. حرصت العلامة التجارية بذلك على ألا ينحصر دورها في ضخ منتجات عالية الأداء للسوق العالمية فحسب، بل على المساهمة في اتجاهات تطوير الصناعة أيضًا.

منحت Finder، وهي إحدى كبرى منظمات التقييم في أستراليا، شركة CHiQ نصيبها الذي تستحقه من الاعتراف عبر تكريمها بجوائز متعددة عقب دراستها السنوية لعام 2024 للثلاجات و المُجمِدات، والتي شملت استطلاع آراء آلاف المستهلكين الأستراليين.

فازت مُجمِدات CHiQ بجوائز "الأكثر موثوقية" و"العلامة التجارية المفضلة" و"القيمة"، محرزةً بهذا لقب "العلامة التجارية المفضلة" للعام الثاني على التوالي، مما يؤكد تقدير المستهلكين القوي وولائهم لها. بالإضافة إلى ذلك، حصلت ثلاجات CHiQ على جائزة "القيمة" بدرجة مميزة بلغت 4.9.

اتجهت CHiQ في السنوات الأخيرة إلى تبني نهج استباقي في تحسين وظائف المنتج وتعزيز كفاءة الطاقة باستمرار. من خلال تلبيتها التوقعات المتنوعة التي يتطلع إليها المتسوقون، نجحت العلامة التجارية في جذب قسط كبير من الاهتمام من كبار تجار التجزئة والمستهلكين على مستوى العالم. وانطلاقًا من طموح CHiQ في أن تكون هي دائمًا من تقود التقدم في جميع أنحاء هذه الصناعة، عملت على تحديث تكنولوجيا عاكس التيار الكهربائي في المُجمِدات الأفقية، وأدخلت بنجاح إلى السوق الميزة الهجينة لتبديل درجة الحرارة المزدوج في المُجمِدات. وقد حسّنت هذه التوجهات من تكنولوجيا كفاءة استخدام الطاقة في سلسلة الثلاجات ذات المجمد العلوي، مما أدى إلى زيادة القدرة التنافسية للعلامة التجارية في السوق وكذلك إلى الثقة والاعتراف بها من قبل عدد متزايد من المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

تتمسك CHiQ في خططها المستقبلية بالتزامها في دفع الابتكار والجودة للتفوق في سوق الأجهزة المنزلية الدولي، وتهدف إلى تقديم تجربة معيشية أكثر ذكاءً وراحة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

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