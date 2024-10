CHiQ Raih Sejumlah Penghargaan Bergengsi di Australia

SYDNEY, 23 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- CHiQ baru saja meraih sejumlah penghargaan dari dua lembaga terkemuka di Australia, Canstar Blue dan Finder, atas kualitas produk yang luar biasa, serta ulasan pengguna yang positif. Pencapaian ini memperkuat status CHiQ sebagai pemimpin pasar internasional.

Baru-baru ini, CHiQ received multiple awards from two respected Australian organizations, Canstar Blue and Finder, for its outstanding product quality and favorable user reviews, reaffirming the brand's leading position in the international market.