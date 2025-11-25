CKGSB تحتفل بالذكرى السنوية الثالثة والعشرين بالكشف عن أول حرم جامعي دائم في بكين

بكين ، 25 نوفمبر ، 2025 /PRNewswire/ -- تحتفل "كلية تشيونغ كونغ للأعمال للخريجين" (Cheung Kong Graduate School of Business) (CKGSB) بالذكرى السنوية الثالثة والعشرين لافتتاح أول حرم جامعي دائم لها في بكين. لأول مرة منذ تأسيسها في 21 نوفمبر 2002 ، سيكون للمدرسة مقر دائم ، وهو مساحة تمثل هويتها كمركز مبتكر لتعليم الإدارة وترمز لالتزامها بإعادة تعريف تعليم الأعمال على المدى الطويل. سيتم افتتاح الحرم الجامعي الجديد رسميًا في عام 2026.

علامة فارقة في النمو والتأثير

منذ إنشائها ، نمت "كلية تشيونغ كونغ للأعمال للخريجين" لتصبح واحدة من أكثر كليات إدارة الأعمال تأثيرًا في الصين. اليوم ، تشمل شبكتها المكونة من 24،500 خريج العديد من رواد الأعمال والمديرين التنفيذيين الرائدين في البلاد؛ وهم الأشخاص الذين يرشدون بشكل جماعي نسبة الخُمس من أكثر العلامات التجارية قيمةً في الصين. يُعرف خريجو "كلية تشيونغ كونغ للأعمال للخريجين" بالمنظور العالمي والتفكير المبتكر والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية ، ويمثلون قيم الكلية في العمل.

الحرم الجامعي الجديد هو التعبير المادي عن هذا التطور. تقدم "كلية تشيونغ كونغ للأعمال للخريجين"، التي تقع في مركز بكين في مدينة "سيكيكو" ، التي يصفها عميد الكلية على أنها "بوابة الصين" ، فهمًا عميقًا وتواصلاً استراتيجيًا بأعمال الصين من الداخل.

حرم جامعي مصمم بغرض

يشمل الحرم الجامعي مساحة بناء تبلغ 30،000 متر مربع مع واجهة مميزة على شكل سفينة تُبحر ، ويؤكد الحرم الجامعي طموح "كلية تشيونغ كونغ للأعمال للخريجين" لفتح أرضية جديدة في تعليم الأعمال وأن تصبح كلية أعمال عالمية من الجيل الجديد.

بالداخل، يجمع الحرم الجامعي الفصول الدراسية، ومساحات التعلّم، ومركز للمؤتمرات، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، ومناطق لتجمّع الخريجين، ومرافق للمنصات الرقمية ، مما يخلق مركزًا متكاملاً مفتوحًا للطلاب والخريجين والقادة العالميين الزائرين. تعزز الغرف المفتوحة والمغمورة بالإضاءة، والأفنية المترابطة، والهياكل الشفافة أسس التعاون والتبادل ، مما يعزز إيمان "كلية تشيونغ كونغ للأعمال للخريجين" بالانفتاح والتقدم المشترك.

رمز للاستمرارية والتجدّد

في الذكرى السنوية ، تؤكد "كلية تشيونغ كونغ للأعمال للخريجين" أن التعليم يتجاوز نقل المعرفة. يتعلق الأمر بترسيخ التعاطف والبصيرة والقيادة المسؤولة. يعكس الحرم الجامعي الجديد الدعم الجماعي لمجتمع "كلية تشيونغ كونغ للأعمال للخريجين" ، بما في ذلك الخريجين والطلاب الذين قدموا تبرعات لتحويل حلم طويل الأمد إلى واقع.

بينما تستعد "كلية تشيونغ كونغ للأعمال للخريجين" للانتقال إلى مقرها الجديد في عام 2026 ، ترى المدرسة هذه اللحظة تمثل تتويجًا لأول 23 سنة من عملها شكّلت هويتها، وبداية لفصل جديد. في المستقبل ، تطمح المدرسة إلى أن تصبح مؤسسة ذات مستوى عالمي متصلة عالميًا، وواعية اجتماعيًا، وتركز على المستقبل.