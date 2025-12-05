CKGSB تختتم الدورة الثانية عشرة لمنتدى القيادة النسائية وتطلق تقريراً حول رائدات الأعمال اللواتي يشكّلن الاقتصاد الرقمي في الصين

بكين، 5 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- عقدت "كلية تشيونغ كونغ للأعمال للخريجين"

(CKGSB) (Cheung Kong Graduate School of Business) بنجاح منتدى القيادة النسائية لعام 2025 في 2 ديسمبر 2025 في بكين. وقد أصبح المنتدى، الذي بلغ عامه الثاني عشر الآن، إحدى المنصات الرائدة في الصين لمناقشة القيادة النسائية. وهذا العام، اجتمع أكثر من 500 مدير تنفيذي و19 متحدثاً بارزاً لاستكشاف الكيفية التي تقود بها النساء الابتكار في مجالات التكنولوجيا، والعلامات التجارية، والملكية الفكرية.

وصرّح Li Haitao، عميد CKGSB، قائلاً: "أصبح منتدى القيادة النسائية منصة حيوية عابرة للقطاعات يجتمع فيها صناع السياسات وقادة الأعمال لتبادل الرؤى، ومشاركة الخبرات، وإلهام إمكانيات جديدة". وسلّط الضوء على التزام CKGSB بتطوير القيادة النسائية، مشيراً إلى أن "نسبة النساء في برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) في CKGSB ارتفعت إلى %49، مقارنة بـ %16 فقط في عام 2003"، واستشهد ببرنامج "Juanyong" للقيادة النسائية الرائد في الكلية، بوصفه أول منصة تعليمية شاملة للقيادات النسائية في الصين.

وأكدت Chu Q. Wang، رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الصين (بالإنابة)، على الجدوى التجارية للمساواة بين الجنسين، قائلة: "عندما تشغل النساء المزيد من المناصب في مجالس الإدارة، لا يقتصر الأمر على تحسن أداء الشركات في السوق فحسب، بل إنها تدير التقلبات بفعالية أكبر أيضاً".

وقدّمت Zhang Xiaomeng، العميدة المشاركة والأستاذة المشاركة في السلوك التنظيمي في CKGSB، بحثها الجديد حول الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، وقالت: "تستخدم النساء الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر أكثر من الرجال، والنساء اللواتي يتمتعن بمستوى تعليمي أعلى وخبرة عمل أطول يكنّ أكثر ميلاً لقبول واستخدام الذكاء الاصطناعي". وأشارت إلى أنه على الرغم من أن %85 من المشاركين في الاستطلاع يخشون أن يتم استبدالهم، فإن الاستخدام المتكرر للذكاء الاصطناعي يقلّل من القلق.

وقالت Poh-Yian Koh، رئيسة FedEx China: "في عصر الذكاء الاصطناعي، تتحوّل مرونة النساء وقدرتهن على الصمود إلى نقاط قوة أساسية". وأوضحت: "لا تمتلك النساء تعاطفاً استثنائياً ورؤية استراتيجية طويلة المدى فحسب، بل إنهن يتمتعن أيضاً بمهارة خاصة في بناء الجسور، ويعملن كمترجمات لا غنى عنهن للربط بين التكنولوجيا والإنسانية".

واختُتم المنتدى بكلمة رئيسية ألقتها مقدمة البرامج التلفزيونية الصينية الشهيرة ورئيسة مجلس إدارة Sun Media Group، يانغ لان (Yang Lan)، التي قدّمت إعلان بكين قبل 30 عاماً، إذ قالت في رسالة ختامية قوية: "عندما نمكّن المزيد من النساء من تحقيق إمكاناتهن الحياتية واكتساب مرونتهن، فإننا في الواقع نشكّل صيناً أكثر مرونة".

كما شهد الحدث إطلاق تقرير) "She Innovates: Women Shaping China's Digital Future"هي تبتكر: نساء يشكّلن المستقبل الرقمي للصين)، وهو تقرير ثنائي اللغة يسلّط الضوء على سبع رائدات أعمال من خريجات CKGSB يقدن التقدّم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، والتجارة الإلكترونية، إلى جانب بحث الأستاذة Zhang حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الرفاهية في مكان العمل.