CKGSB تُعلن عن فتح باب التقديم لبرنامج Asia Start في نوفمبر 2026، وذلك عقب النجاح الذي حققته النسخة التي أُقيمت في مايو

بكين، 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) عن اختتام النسخة التي أُقيمت في مايو من برنامج Asia Start بنجاح. جمعت دفعة شهر مايو مجموعة متنوعة من 25 من كبار التنفيذيين من 19 دولة عبر أوروبا وأستراليا وآسيا والأمريكيتين، يمثلون قطاعات صناعية متنوعة تشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، يجمع البرنامج بين زيارات ميدانية لشركات مثل Tencent وBYD وUnitree، وبين رؤى أكاديمية يقدمها أعضاء هيئة التدريس الذين يجرون أبحاثًا متقدمة مباشرة على أرض الواقع في الصين. حصل المشاركون على وصول فريد إلى عالم الأعمال الحقيقي المدفوع بالتكنولوجيا في مدن شنغهاي وهانغتشو وشنجن، حيث تهيمن شركات تقنية ناشئة وأخرى راسخة ذات توجه تكنولوجي متقدم.

يمكّن هذا النهج المشاركين من التعرّف عن قرب على استراتيجيات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، واستلهام الأفكار التي تساعدهم على تطوير نماذج أعمالهم وصقل استراتيجيات النمو الخاصة بهم بما يحقق نتائج ملموسة في أسواقهم المحلية.

قال Bo Ji، مدير برنامج Asia Start: "لقد فاقت دفعة مايو توقعاتنا". "لقد كانت الطاقة والإبداع والعزيمة التي جلبها هؤلاء القادة إلى البرنامج ملهمة بحق. وتغمرنا حالة من الفخر بتمكينهم بالأدوات والمعرفة والثقة التي يحتاجونها لتوسيع نطاق مشاريعهم وإحداث تأثير ملموس في مجتمعاتهم".

أشاد المشاركون بالمزيج الذي يقدمه البرنامج بين الصرامة الأكاديمية والتطبيق العملي. قالت Andrea Napolitano، المشاركة في البرنامج من البرازيل، وعضو مجلس الإدارة ومُؤسّسة مستشفى BP - Beneficência Portuguesa: "أعتقد أنه كان برنامجًا متميزًا أتاح لنا فرصة الاطّلاع عن قرب على آليات العمل الداخلية وطريقة التفكير داخل هذه الشركات".

أعرب بعض المشاركين عن أن البرنامج ساعدهم على إعادة التفكير في الذكاء الاصطناعي من منظور مختلف وأكثر عمقًا. "كانت المحاضرات حاسمة في تغيير تصوري النمطي عن طريقة تفكير الصين في الذكاء الاصطناعي، وساعدتنا على إعادة صياغة فهمنا من منظور داخلي – خارجي من خلال رؤى المحاضرين"، حسبما قالت Katja Forbes، المشاركة في البرنامج من أستراليا، ومُؤسّسة CX Evolutionist.

في إطار التزام CKGSB المستمر بتعزيز قيادات جاهزة للمستقبل، يواصل برنامج Asia Start عمله كمنصة ديناميكية تمنح المشاركين فرصة مباشرة للاطّلاع على ثورة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي القادم من الصين عن قرب.

أصبح باب التقديم مفتوحًا الآن للدفعة القادمة من برنامج Asia Start. انضم إلى هذه الرحلة الحصرية لاستكشاف أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي في بكين وشنغهاي وهانغتشو خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، مع إمكانية تمديد الرحلة اختياريًا إلى شنجن في 6 و7 نوفمبر. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة صفحة Asia Start اليوم.

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