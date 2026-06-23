كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) تستضيف النسخة العاشرة من الندوة الاقتصادية في بكين، مع تسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية بين الصين ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) وبين الصين وأوروبا

بكين، 23 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- استضافت كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB)، وهي إحدى كليات إدارة الأعمال الرائدة في الصين، ندوتها الاقتصادية العاشرة في حرمها الجامعي الجديد في بكين. جمعت الندوة سفراء وصنّاع سياسات وقادة أعمال وأكاديميين لمناقشة آفاق الاقتصاد الصيني وعلاقاته المتطورة مع دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) وأوروبا، في ظل إعادة الاصطفاف الجيوسياسي وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد والتغير التكنولوجي السريع.

هذه الندوة الاقتصادية لكلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) هي واحدة من أبرز منصات الكلية للنقاشات المتعلقة بالسياسات والأعمال. شهدت الندوة هذا العام أكثر من 600 تسجيل للمشاركة — مَثّل العديد منها القيادات الصينية لشركات ضمن قائمة Fortune 500، بما في ذلك Abbott وMerck وSiemens وRolls-Royce وSamsung. في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ظلت الصين ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض لسنوات، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية تريليون دولار أمريكي في عام 2025، بينما يواصل كل من الصين والاتحاد الأوروبي تبادل سلع تتجاوز قيمتها 700 مليار يورو سنويًا، مما يؤكد الأهمية المستمرة لكلتا العلاقتين الاقتصاديتين.

في كلمته الرئيسية الافتتاحية، وصف Li Haitao عميد كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) الاقتصاد بأنه يتزايد اعتماده على الصادرات والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرًا إلى النمو السريع لبلدان الجنوب العالمي — التي تستحوذ حاليًا على أكثر من 45% من صادرات الصين — باعتبارها عنصرًا محوريًا في المرحلة المقبلة من نمو الصين. قال العميد Li: "يمثل الجنوب العالمي محيطًا أزرقَ جديدًا من الفرص أمام الشركات الصينية، لا سيما العاملة في قطاعي التصنيع والتكنولوجيا".

كما كشف Li Wei، بروفيسور الاقتصاد والعميد المشارك في كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB)، عن التقرير الجديد الصادر باللغة الصينية بعنوان: الدليل الصيني الجديد للتوسع العالمي. يستند التقرير إلى دراسات ميدانية موسعة في جنوب شرق آسيا، ويؤكد أن الشركات الصينية تدخل مرحلة جديدة من العولمة، تنتقل فيها من تصدير السلع إلى بناء عمليات محلية وعلامات تجارية وشراكات داخل الأسواق الخارجية.

قال البروفيسور Li Wei: "لم يعد التوسع العالمي بالنسبة للشركات يقتصر على نقل الخبرات المحلية إلى الخارج، بل يتعلق ببناء نماذج أعمال جديدة وعضوية بالتعاون مع المجتمعات المحلية، وتطوير قدرات جديدة قابلة للتكيف، والمساهمة في حل نقاط الألم الأكثر تعقيدًا وصعوبة".

شهد المنتدى أيضًا، الذي استمر لنصف يوم، طَرح رؤى متنوعة وآنية من وزراء وسفراء ودبلوماسيين كبار من رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) والدول الأوروبية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين من شركات من بينها BASF وMerck وShell وATM Capital وWOOK. أُقيمت الندوة بدعم من غرف التجارة الأوروبية والبريطانية والسويسرية والإندونيسية في الصين.

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