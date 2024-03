CLÉ DE PEAU BEAUTÉ تعلن عن فوز RESHMA SAUJANI بجوائز POWER OF RADIANCE لعام 2024

تكريم صاحبة الرؤية الملهمة، التي أسست منظمة Girls Who Code التي ستتعاون مع Clé de Peau Beauté لإطلاق حملة "‎20 Under ‎20"

طوكيو، 8 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تفخر Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية للمستحضرات الفاخرة للعناية بالبشرة والتجميل، بالإعلان عن الفائزة بجائزة Power of Radiance Awards لعام 2024: Reshma Saujani، ومقرها في نيويورك، الولايات المتحدة. تُكرّم جوائز Power of Radiance النساء اللاتي يقمن بالجهود في مجتمعاتهن من خلال الدعوة لتعليم الفتيات، ولا سيَّما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كرست Reshma Saujani جهودها لتمكين الفتيات في مجال علوم الكمبيوتر من خلال تأسيس منظمة Girls Who Code، وهي منظمة دولية غير هادفة للربح، تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التكنولوجيا. ومنذ تأسيسها في عام 2012، أنشأت منظمة Girls Who Code أكبر مسار عملي لعالمات الكمبيوتر، وعلمائه غير ثنائيي الجندرية، على مستوى العالم. وبعد مرور عقد من الزمن، كانت المؤسسة غير الربحية قد قدمت خدماتها لأكثر من 500 ألف طالب من خلال برامجها المبتكرة، وكان احتمال حصول خريجيها على علوم الكمبيوتر والدرجات العلمية ذات الصلة أعلى بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بالمعدل السائد وطنيًا في الولايات المتحدة.[1]

Reshma Saujani, 2024 Award Recipient of the Power of Radiance Awards Reshma Saujani receiving Clé de Peau Beauté's Power of Radiance Awards 2024

وترى Clé de Peau Beauté أن المدخل إلى عالم أفضل هو إطلاق العنان لإمكانات الفتيات من خلال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبهذه الرؤية، خرجت جوائز Power of Radiance السنوية إلى النور. وهذه الرؤية نفسها هي الأساس الذي تستند إليه شراكة العلامة التجارية مع اليونيسف، والممتدة منذ عدة سنوات، من أجل التصدي لعدم المساواة بين الجنسين مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في برامج التعليم والتوظيف والتمكين للفتيات. تعتبر مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) شديدة الأهمية لتطوير حلول تتصدى للتحديات العديدة التي تواجه العالم. إن تمكين نصف سكان العالم، وهن الفتيات والنساء، في هذه المجالات سيضمن مستقبلاً مشرقاً وشاملاً يشكله الابتكار والتقدم غير المقيد بالنوع الجنساني أو الهوية الجندرية.

وبخطى حثيثية، تضطلع Reshma Saujani وGirls Who Code بمهمة سد الفجوة بين الجنسين في الوظائف التقنية الجديدة للمبتدئين بحلول عام 2030. إن هذا الهدف طموح، نظرًا إلى أن تلك الفجوة قد اتسعت بنسبة 13% مقارنة بما كانت عليه قبل 30 عامًا تقريبًا[2]. تعمل Reshma Saujani كمحامية وسياسية وناشطة أهلية. وفي أثناء خطوات ترشحها للكونغرس الأمريكي أجرت العديد من الزيارات إلى المدارس المحلية، ولاحظت حينئذ أن فصول علوم الكمبيوتر مليئة بالأولاد، وتكاد تخلو من الفتيات. ومن هنا، نشأت في نفسها حاجة إلى تحقيق تحول ثقافي لمعالجة الفجوة بين الجنسين - وهي معركة تواصلها اليوم في دورها كمؤسسة ومديرة تنفيذية لشركة Moms First.

وبصفتها الحائزة على جائزة Power of Radiance Awards لعام 2024، ستحصل Reshma Saujani على منحة ستخصص لدفع تقدم مجهوداتها وتوسيع نطاق مهمتها. وستقود Reshma Saujani أيضًا حملة "‎20 Under‎ 20" مع Clé de Peau Beauté. في ظل حدوث أكبر تسرب تعليمي للفتيات من مناهج علوم الكمبيوتر في المدارس الإعدادية والثانوية،[3] تسعى هذه الحملة إلى التدخل وتشجيع الفتيات على البقاء في طريقهن نحو التعليم العالي والعمل بالمهن المختلفة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ستوفر الحملة لـ 20 فتاة تحت سن 20 عامًا في الولايات المتحدة تجارب حصرية، بما في ذلك الوصول إلى مرافق البحث المتقدمة في Clé de Peau Beauté والعلماء والإرشاد والمنح لدعم مساعيهن في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وكان تعليق Reshma Saujani كما يلي: "إن تسليط الضوء على روعة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لهؤلاء الفتيات وتحفيزهن بنماذج يحتذى بها أمر في غاية الأهمية في أثناء قيامهن بوضع الخطط لمستقبلهن، وهذا هو محور برنامج Girls Who Code. ذلك أن المثل الأعلى هو ما يحفز المرء نحو تحقيق الهدف. واليوم، تشغل النساء 28% فقط من وظائف الحوسبة. لدينا جميعًا دور نلعبه في ضمان عدم تخلُّف النساء والفتيات عن ركب وظائف المستقبل، وتبني جوائز Power of Radiance التي تقدمها Clé de Peau Beauté زخمًا يدفع التحول الثقافي المطلوب للقضاء على الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات."

وعلقت السيدة Mizuki Hashimoto، المديرة التنفيذية للعلامة التجارية لشركة Clé de Peau Beauté قائلة: "إن التزام السيدة Saujani الثابت بتمكين الفتيات والنساء من خلال Girls Who Code يتوافق تمامًا مع مهمتنا. ونحن ملتزمون بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها أيضًا. والتعاون مع Girls Who Code والسيدة Saujani في حملة "‎20 Under‎ 20" هو فرصة لنا لبذل المزيد من الجهد نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص للفتيات في تلك المجالات."

إن القدرة على إطلاق العنان لطاقة التغيير الإيجابي موجودة داخل كل فرد، ومن خلال جوائز Power of Radiance، تساند Clé de Peau Beauté الفتيات والنساء على مستوى العالم في جهودهن لتغيير العالم لأنفسهن ومجتمعاتهن. بدأت رحلة Clé de Peau Beauté كجهة تناصر التعليم بحلم لتحقيق عالم أفضل. ولهذا السبب، تعهدت العلامة التجارية بتخصيص نسبة مئوية من مبيعات أحد منتجات الخطوة الأولى الأكثر شهرة، The Serum، لتحقيق هذه المهمة.

معلومات عن Reshma Saujani

Reshma Saujani ناشطة رائدة ومؤسسة منظمة Girls Who Code وMoms First، المعروفة سابقًا باسم Marshall Plan for Moms. وهي أم، وقد أمضت أكثر من عقد من الزمن في بناء حركات للنضال من أجل التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، والعمل على سد الفجوة بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا، الدعوة إلى سياسات لدعم الأمهات المتأثرات بالوباء في السنوات الأخيرة. وهي أيضًا مؤلفة الكتاب الأكثر مبيعًا عالميًا Brave، Not Perfect، وقد حصدت محاضرتها المؤثرة في TED، "لنعلم الفتيات الشجاعة، وليس الكمال"، أكثر من خمسة ملايين مشاهدة على مستوى العالم. بدأت Reshma حياتها المهنية كمحامية ومنسقة بالحزب الديموقراطي. وفي عام 2010، برزت على الساحة السياسية كأول امرأة أمريكية هندية تترشح للكونغرس الأمريكي. وخلال السباق الانتخابي، زارت Reshma المدارس المحلية ولمست الفجوة بين الجنسين في دراسة الحوسبة بشكل مباشر، ما دفعها إلى إنشاء برنامج Girls Who Code.

معلومات عن Clé de Peau Beauté

تأسست Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية العالمية الفاخرة التابعة لشركة Shiseido Co Ltd، في عام 1982 لتكون منبر التعبير عن الأناقة والعلم. تعني عبارة Clé de Peau Beauté بالعربية: "مفتاح جمال البشرة". وتتمثل فلسفة العلامة التجارية في إطلاق العنان لقوة إشراقة المرأة من خلال تسخير تقنيات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة المتقدمة من كل أنحاء العالم. تسترشد Clé de Peau Beauté دومًا بالمنظور الجمالي والحس الذكي، وقد ازدانت منتجاتها بالحداثة والتألق والديناميكية، ما مكنها من أن تظهر كشركة رائدة في مجالها، تمنح منتجاتها الإشراقة النابعة من داخل النفس. وتتوفر منتجاتها في 26 دولة ومنطقة حول العالم.

[1][2][3] المصدر: Girls Who Code. https://girlswhocode.com/about-us

