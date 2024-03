ZNAČKA CLÉ DE PEAU BEAUTÉ UDĚLILA RESHMĚ SAUJANIOVÉ OCENĚNÍ POWER OF RADIANCE 2024

Ocenění je poctou inspirativní zakladatelce organizace Girls Who Code, která ve spolupráci se značkou Clé de Peau Beauté chystá zahájení kampaně 20 Under 20

TOKIO, 8. března 2024 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, luxusní značka kosmetických produktů pro péči o pleť a make-upu, s potěšením oznamuje laureátku ocenění Power of Radiance 2024: stává se jí Reshma Saujaniová z New Yorku ve Spojených státech. Ocenění Power of Radiance je udělováno ženám, které se ve svých komunitách zasazují o vzdělávání dívek, zejména v oborech z oblasti STEM (vědy, technologií, techniky a matematiky). Reshma Saujaniová usiluje o posílení postavení dívek v oblasti počítačových věd. Za tímto účelem založila mezinárodní neziskovou organizaci Girls Who Code, která se snaží odstraňovat rozdíly mezi muži a ženami v technologických oborech. Od svého založení v roce 2012 umožnila organizace Girls Who Code vznik vůbec největší skupiny ženských a nebinárních odbornic v oblasti počítačových věd na světě. V průběhu následujících deseti let působení poskytla tato nezisková organizace prostřednictvím svých inovativních programů služby více než 500 tisícům studentek a pravděpodobnost, že její absolventky získají titul v oblasti informatiky a příbuzných oborů, sedminásobně převyšuje celostátní průměr v USA[1].\

Značka Clé de Peau Beauté je přesvědčena, že využití potenciálu žen a dívek prostřednictvím vzdělávání v oborech STEM je klíčem k zajištění lepšího světa. Právě na základě tohoto přesvědčení se zrodily výroční ceny Power of Radiance. Na stejné filozofii staví také několikaleté partnerství této značky s organizací UNICEF, které se zaměřuje na nerovnost žen a mužů, konkrétně pak na obory STEM a oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a programů pro posílení postavení dívek. Obory STEM mají zásadní význam při hledání řešení celé řady výzev, kterým svět čelí. Posílení postavení poloviny světové populace, kterou tvoří dívky a ženy, zajistí zářivou a inkluzivní budoucnost, utvářenou inovacemi a pokrokem bez omezení vyvozovaných na základě pohlaví.

Reshma Saujaniová má společně se svou organizací Girls Who Code za cíl do roku 2030 odstranit rozdíly mezi muži a ženami na nových pracovních pozicích v oblasti technologií. Jedná se o velice ambiciózní cíl, zejména s ohledem na skutečnost, že tento rozdíl se ve srovnání s dobou před téměř 30 lety zvýšil o 13 %[2]. Právnička, politička a státní úřednice Reshma Saujaniová si během své kandidatury do amerického Kongresu při návštěvách místních škol všimla, že výuky informatiky se účastní velké množství chlapců, zatímco dívek se účastní jen velice málo, pokud vůbec nějaké. To ji motivovalo v úsilí dosáhnout kulturních změn, které by řešily rozdíly mezi muži a ženami. V tomto úsilí pokračuje i dnes jako zakladatelka a generální ředitelka organizace Moms First.

Jakožto držitelka ocenění Power of Radiance 2024 získá Reshma Saujaniová grant, který bude využit pro další podporu a rozšiřování dosahu jejího poslání. Reshma Saujaniová bude také stát v čele kampaně 20 Under 20 značky Clé de Peau Beauté. Vzhledem k tomu, že k největšímu poklesu zájmu dívek o informatiku dochází na středních školách a gymnáziích[3], se tato kampaň snaží oslovit a podpořit dívky v tom, aby setrvaly na své cestě k vyššímu vzdělání a kariéře v oblasti STEM. Celkem 20 amerických dívek mladších 20 let získá prostřednictvím této kampaně exkluzivní možnosti, včetně přístupu do pokročilých výzkumných zařízení značky Clé de Peau Beauté, přímý kontakt s vědci a mentory a také přístup ke grantům na podporu jejich snažení v oblasti STEM.

Reshma Saujaniová o této aktivitě prohlásila: „Ukázat těmto dívkám krásu STEM oborů a umožnit jim navázat kontakt s osobnostmi, které se mohou stát jejich vzory, je nesmírně důležité po stránce jejich budoucnosti – a právě o to organizaci Girls Who Code jde. Koneckonců, nemůžete si zvolit kariéru, o které vůbec nic nevíte. V současné době zastávají ženy v oboru výpočetní techniky pouze 28 % pracovních míst. Všichni se musíme zasadit o to, aby ženy a dívky nezůstaly při obsazování budoucích pracovních míst upozaděné, a ocenění Power of Radiance značky Clé de Peau Beauté podporuje kulturní změny, jejichž dosažení je nutnou podmínkou pro odstranění rozdílů mezi muži a ženami v oblasti STEM."

Mizuki Hašimotová, ředitelka značky Clé de Peau Beauté, konstatovala: „Neochvějné odhodlání Reshmy Saujaniové posilovat postavení dívek a žen prostřednictvím programu Girls Who Code je v dokonalém souladu s cíli naší značky. Usilujeme o dosažení rovnosti žen a mužů, a to nejen v oblasti STEM. [4] Spolupráce s organizací Girls Who Code a Reshmou Saujaniovou na kampani 20 Under 20 je pro nás příležitostí, jak více přispět k prosazování rovnosti žen a mužů a zajištění lepších možností pro dívky v oblasti STEM."

Schopnost aktivně inspirovat k lepšímu světu a dosahovat pozitivních změn se ukrývá v každém z nás. Prostřednictvím ocenění Power of Radiance značka Clé de Peau Beauté podporuje dívky a ženy z celého světa, které mění svět nejen pro sebe, ale i pro své komunity. Cesta značky Clé de Peau Beauté k podpoře vzdělávání začala sny o lepším světě. Právě proto se tato značka rozhodla podpořit toto úsilí podílem z prodeje jednoho ze svých nejikoničtějších produktů primární péče o pleť, pleťové vody The Serum.

O Reshmě Saujaniové

Reshma Saujaniová je přední aktivistka a zakladatelka organizací Girls Who Code a Moms First. Druhá jmenovaná v minulosti působila pod názvem Marshall Plan for Moms. Sama je matkou a více než deset let se věnuje budování hnutí, která usilují o ekonomické posílení žen a dívek, snaží se odstranit rozdíly mezi muži a ženami v technologickém sektoru, a v poslední době prosazuje také politiky na podporu matek, jejichž životy ovlivnila pandemie. Reshma je také autorkou mezinárodního bestselleru Brave, Not Perfect (Odvážná, byť ne dokonalá) a její vlivná přednáška „Teach girls bravery, not perfection" (Učte dívky, aby byly odvážné, nikoli dokonalé), se kterou vystoupila v rámci aktivity TED, nashromáždila celosvětově více než pět milionů zhlédnutí. Reshma svou kariéru zahájila jako právnička a organizátorka demokratické strany. V roce 2010 vstoupila na politickou scénu jako první Američanka indického původu, která kandidovala do Kongresu USA. Během volební kampaně navštívila Reshma místní školy a na vlastní oči tak měla možnost poznat rozdíly v poměrném zastoupením chlapců a dívek při hodinách informatiky. To ji přimělo k založení organizace Girls Who Code.

O značce Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, celosvětová luxusní značka společnosti Shiseido Co., Ltd., byla založena v roce 1982 jako dokonalé spojení elegance a vědy. Clé de Peau Beauté znamená klíč ke kráse pleti. Filozofií této značky je umožnit ženám zazářit prostřednictvím celosvětově vyvíjených technologií make-upu a pokročilých prostředků v oblasti péče o pleť. Clé de Peau Beauté, značka, která se vždy řídila jedinečným estetickým citem a inteligencí, vdechla svým produktům moderní tvář, kouzlo a dynamiku a stala se absolutní jedničkou v oboru, která přináší zářivost tak mimořádnou, že vychází z vašeho nitra. Její produkty jsou k dispozici ve 26 zemích a regionech po celém světě.

Oficiální webové stránky značky Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2024.html

Oficiální Instagram značky Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

[1][2][3] Zdroj: Girls Who Code. https://girlswhocode.com/about-us