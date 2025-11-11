Cognia تطلق "شهادة المدرسة الأمريكية" الجديدة لتمييز المدارس الدولية الملتزمة بالمعايير الأمريكية

ألفاريتا، جورجيا – 11 نوفمبر 2025 / PRNewswire / – اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تبحث العائلات والمدارس عن خبرات تعليمية تُجهز الشباب للمسارات الجامعية والمهنية المستقبلية. وتقدم المدارس الأمريكية تعليماً عالياً وقائماً على المعايير الصارمة وعلى الطراز الأمريكي للطلاب خارج الولايات المتحدة، مما يدعم انتقالهم إلى الجامعات والوظائف في الأسواق الدولية شديدة التنافس.

أطلقت منظمة Cognia ®، وهي المؤسسة الرائدة في تقييم المدارس وتحسينها، "شهادة المدرسة الأمريكية" من Cognia ، وهو اعتراف انتقائي يحدد المدارس الدولية التي تفي بملامح التعليم المعتمد على النمط الأمريكي.

تساعد هذه الشهادة المدارس الأمريكية الدولية على تعزيز مصداقيتها وجاذبيتها العالمية من خلال إظهار توافقها وامتثالها للمعايير والمناهج الأمريكية، والتحقق من جودة التدريس باللغة الإنجليزية لديها.

وتعني الشهادة - التي تستكشف المعايير المتعلقة بثقافة التعلم والمشاركة في التعلم والقيادة والنمو في التعلم - للآباء والمعلمين والجمهور أن المدرسة تلبي متطلبات توفير تعليم أمريكي عالي الجودة وصارم للطلاب خارج الولايات المتحدة.

صرّح مارك إلجارت، الرئيس والمدير التنفيذي لـ Cognia ، قائلاً: " التعليم الدولي يتوسع، وتقوم غالبية المدارس الدولية الآن بتطبيق مناهج هجينة تدمج الأطر الدولية، مثل المعايير الأمريكية مع المتطلبات الوطنية، مما يعكس تزايد الطلب على الاعتراف العالمي والأهمية المحلية". وأضاف: "تساعد شهادة المدرسة الأمريكية الجديدة مدارسنا في التعبير عن التزامها بالتميز وتفتح الأبواب أمام الطلاب الذين يسعون للمسارات الأكاديمية الأمريكية."

وقال أندرو شيرمان، نائب رئيس خدمات الاعتماد الدولي في Cognia : "توفر شهادة المدرسة الأمريكية للمدارس إطاراً شفافاً وصارماً لإظهار أن التعليم الأمريكي هو أكثر من مجرد علامة؛ إنه تجربة حية تمكّن الطلاب من تحديد مستقبلهم"، وأكد شيرمان أن "الشهادة تساعد في وضع المدرسة في الأسواق الدولية شديدة التنافس وتشكّل المسار طويل الأجل لطلابها."

إطار التحسين

للحصول على الشهادة، سيقوم خبراء من Cognia بفحص مجموعة واسعة من الأدلة، وإجراء مراجعة للمشاركة، وكتابة تقرير رسمي يحدد ما إذا كانت المدرسة تلبي متطلبات شهادة المدرسة الأمريكية . تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الأعضاء المعتمدة من Cognia هي فقط المؤهلة للحصول على هذه الشهادة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية حصول مدرستك على شهادة المدرسة الأمريكية من Cognia ، اتصل بنا .

نبذة عن Cognia

تخدم Cognia أكثر من 40,000 مؤسسة عامة وخاصة، بدءاً من مراحل التعلم المبكر وحتى المرحلة الثانوية، في ما يزيد عن100 دولة ومنطقة حول العالم، وتقدم Cognia خدمات الاعتماد والشهادات، والتقييم، وخدمات التحسين، والتعلم المهني، وذلك ضمن إطار عمل متكامل للتقييم والتحسين المستمر. تعرف على المزيد من المعلومات على cognia.org .

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2768035/Cognia_125_Logo_Logo.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2818031/American_School_Cert_Photo.jpg