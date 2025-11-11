Cognia lanza una nueva certificación escolar estadounidense para reconocer a las escuelas internacionales que cumplen con los estándares de EE. UU.

ALPHARETTA, Georgia, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ — Ahora más que nunca, las familias y las escuelas buscan experiencias educativas para preparar a los jóvenes para futuras carreras universitarias y profesionales. Las escuelas estadounidenses brindan educación rigurosa, basada en estándares y de alta calidad al estilo estadounidense a estudiantes fuera de los EE. UU., apoyando su transición a la universidad y las carreras dentro de mercados internacionales altamente competitivos.

Cognia®, la principal organización de evaluación y mejora escolar, ha lanzado Cognia American School Certification, un reconocimiento selectivo que identifica a las escuelas internacionales que cumplen con un perfil educativo definido al estilo estadounidense.

La certificación ayuda a las escuelas estadounidenses internacionales a fortalecer su credibilidad y atractivo global al demostrar su alineación y cumplimiento con los estándares y el plan de estudios de los EE. UU. y al validar la calidad de su instrucción en inglés.

La certificación, que explora los estándares relacionados con la cultura del aprendizaje, la participación en el aprendizaje y el liderazgo y el crecimiento en el aprendizaje, significa para los padres, educadores y el público que una escuela cumple con los requisitos para brindar una educación estadounidense rigurosa y de alta calidad a los estudiantes fuera de los EE. UU.

"La educación internacional se está expandiendo y la mayoría de las escuelas internacionales ahora ofrecen planes de estudio híbridos que integran marcos internacionales, como los estándares de EE. UU. con los requisitos nacionales, lo que refleja la creciente demanda de reconocimiento global y relevancia local", dice Mark Elgart, presidente y director ejecutivo de Cognia. "Nuestra nueva certificación de American School ayuda a las escuelas a comunicar su compromiso con la excelencia y abre las puertas a los estudiantes que buscan vías académicas estadounidenses".

"La certificación American School proporciona a las escuelas un marco transparente y riguroso para demostrar que 'la educación estadounidense' es más que una etiqueta; es una experiencia vivida que permite a los estudiantes definir su propio futuro", dice Andrew Sherman, vicepresidente de Servicios de Acreditación Internacional de Cognia. "La certificación ayuda a posicionar una escuela en mercados internacionales altamente competitivos y a dar forma a la trayectoria a largo plazo de sus estudiantes".

Marco de mejora

Para certificar a las escuelas, los expertos de Cognia examinarán una amplia gama de pruebas, realizarán una revisión del compromiso y redactarán un informe oficial que identifique si la escuela cumple con los requisitos de certificación escolar estadounidense . Solo las instituciones miembro acreditadas por Cognia son elegibles para la certificación.

