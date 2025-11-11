Cognia ने U.S. मानकों को पूरा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों को मान्यता देने के लिए नया American School Certification शुरू किया

अल्फारेटा, जॉर्जिया, 11 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ —भविष्य के विश्वविद्यालय और कैरियर पथ के लिए तैयार करने हेतु अब पहले से कहीं अधिक, परिवार और स्कूल युवा शैक्षिक अनुभवों की तलाश कर रहे हैं। अमेरिकी स्कूल U.S. के बाहर के छात्रों को कठोर, मानक-आधारित, उच्च-गुणवत्ता वाली अमेरिकी शैली की शिक्षा प्रदान करते हैं, तथा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विश्वविद्यालय और कैरियर में उनकी प्रवेश लेने में सहायता करते हैं।

प्रमुख स्कूल मूल्यांकन और सुधार प्रतिष्ठान, Cognia® ने Cognia American School Certification शुरू किया है, जो एक परिभाषित अमेरिकी शैली की शिक्षा प्रोफ़ाइल को पूरा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों की पहचान करने वाली एक चयनात्मक मान्यता है।

यह प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय American Schools को U.S. मानकों और पाठ्यक्रम के साथ उनके संरेखण और अनुपालन को प्रदर्शित करते हुए उनके अंग्रेजी भाषा शिक्षण की गुणवत्ता को मान्य करके उनकी विश्वसनीयता और वैश्विक आकर्षण को मजबूत करने में सहायता करता है।

यह प्रमाणन - जो सीखने की संस्कृति, सीखने में संलग्नता, तथा सीखने में नेतृत्व और विकास से संबंधित मानकों का अन्वेषण करता है - माता-पिता, शिक्षकों और जनता को यह संदेश देता है कि कौन सा स्कूल अमेरिका के बाहर के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली, कठोर अमेरिकी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

Cognia के अध्यक्ष और CEO, Mark Elgart, कहते हैं, "अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का विस्तार हो रहा है और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय स्कूल अब अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को एकीकृत करते हुए हाइब्रिड पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जैसे कि वैश्विक मान्यता और स्थानीय प्रासंगिकता की बढ़ती मांग को दर्शाने वाले U.S. मानकों की राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ। हमारा नया American School प्रमाणन स्कूलों को उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने में सहायता करता है और अमेरिकी शैक्षणिक पथ पर आगे बढ़ने वाले छात्रों के लिए अवसर खोलता है।"

Cognia के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन सेवाओं के उपाध्यक्ष, Andrew Sherman, कहते हैं, "American School प्रमाणन स्कूलों को एक पारदर्शी, कठोर ढांचा प्रदान करता है, जो यह दर्शाता है कि 'अमेरिकी शिक्षा' एक लेबल से कहीं अधिक है; यह एक जीवंत अनुभव है, जो छात्रों को अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाता है।  प्रमाणन से स्कूल को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी स्थिति बनाने और उसके छात्रों के दीर्घकालिक भविष्य को आकार देने में सहायता मिलती है।"

सुधार के लिए रूपरेखा

स्कूलों को प्रमाणित करने के लिए, Cognia के विशेषज्ञ व्यापक साक्ष्यों की जांच करेंगे,उनकी समीक्षा करेंगे, और एक आधिकारिक रिपोर्ट लिखेंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि स्कूल American School Certification Requirements को पूरा करता है या नहीं। केवल Cognia-प्रमाणित सदस्य संस्थान ही प्रमाणन के लिए पात्र हैं।

आपका स्कूल किस प्रकार से Cognia American School Certification प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमसे संपर्क करें

Cognia का परिचय

100 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हाई स्कूल तक 40,000 से अधिक सार्वजनिक और निजी संस्थानों को सेवा प्रदान करते हुए, Cognia मूल्यांकन और निरंतर सुधार ढांचे के भीतर मान्यता और प्रमाणन, आकलन, सुधार सेवाएं और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है। cognia.org पर अधिक जानें।

