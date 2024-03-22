Cognizant وGoogle Cloud توسعان شراكة الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية تطوير البرمجيات

ستعتمد شركة Cognizant برنامج Gemini for Google Cloud من أجل زيادة السرعة لمطوري البرامج لديها وتمكين أكثر من 70 ألف زميل من استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في Google Cloud

تينيك، نيوجيرسي وصانيفيل، كاليفورنيا، 21 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت كل من Cognizant (رمزها في NASDAQ هو CTSH) وGoogle Cloud اليوم عن توسيع شراكتهما لتحسين دورة حياة تسليم البرامج وتسريع إنتاجية المطورين.

ستتبنى شركة Cognizant برنامج Gemini for Google Cloud بطريقتين: أولاً، من خلال تدريب شركاء Cognizant على استخدام Gemini للمساعدة في تطوير البرمجيات؛ وثانيًا، من خلال شركة Cognizant على دمج قدرات Gemini المتقدمة ضمن عملياتها ومنصاتها الداخلية. وباستخدام Gemini for Google Cloud، سيتم تجهيز مطوري Cognizant لكتابة التعليمات البرمجية واختبارها ونشرها بشكل أسرع وأكثر فعالية بمساعدة الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى تحسين الموثوقية وكفاءة التكلفة لإنشاء تطبيقات العميل وإدارتها.

وقد تم التأكيد على التأثير المحتمل لزيادة إنتاجية التنمية من خلال النتائج التي توصلت إليها دراسة حديثة أجرتها شركة Cognizant بالتعاون مع Oxford Economics، بعنوان New Work, New World، والتي كشفت أن الذكاء الاصطناعي الإنتاجي يمكن أن يضخ ما يصل إلى تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2032. ومن خلال هذا التعاون، ستستخدم Cognizant وGoogle Cloud برنامج Gemini لتقديم مجموعة واسعة من الفوائد لعملاء المؤسسات في مخالف المجالات، ومساعدتهم في إنشاء التطبيقات بسرعة، واختبار التعليمات البرمجية بدقة، ومعالجة المشكلات سريعًا لتحسين الأداء طوال دورة حياة تسليم البرامج.

قال Ravi Kumar S، الرئيس التنفيذي لشركة Cognizant: "يعد تطوير البرمجيات إحدى الوظائف التي من المرجح أن تستفيد أكثر من الطريقة التي يعيد بها الذكاء الاصطناعي التوليدي تعريف تكوين العمل. ولقد التزمت Cognizant باستثمار مليار دولار في الذكاء الاصطناعي التوليدي على مدى ثلاث سنوات لأننا نعتقد أنه أداة قوية لتضخيم الإمكانات البشرية، وتعد شراكتنا مع Google Cloud أمرًا أساسيًا لهذا الالتزام وتحقيق هذه الرؤية."

على مدار الـ 12 شهرًا القادمة، وبما يتماشى مع مبادرة Synapse لدى الشركة لتحسين مهارات مليون فرد على مستوى العالم بحلول عام 2026، ستستثمر شركة Cognizant في تمكين أكثر من 70 ألف زميل عبر وظائف Cognizant المتعددة في عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Google Cloud. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل شركة Cognizant على دمج Gemini في مجموعتها من المنصات والمسرعات الآلية، بدءًا من منصة المطورين المعلن عنها مؤخرًا، Cognizant Flowsource™‎.

وقال Thomas Kurian، الرئيس التنفيذي لـ Google Cloud: "يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على تحسين كل مرحلة من مراحل دورة حياة تسليم البرامج بشكل كبير، ما يساعد المطورين في إنشاء التعليمات البرمجية بسرعة واستكشاف المشكلات وإصلاحها وأتمتة عمليات التشغيل. ومن خلال تدريب وتمكين قوتها العاملة في ما يتعلق بـ Gemini for Google Cloud، يمكن لشركة Cognizant زيادة سرعة وجودة مشاريع تطوير البرامج للعملاء المشتركين."

إن جلب قدرات الذكاء الاصطناعي العامة إلى العمليات والمنصات الداخلية الخاصة بشركة Cognizant سيساعد الشركة الاستشارية في تعزيز رؤى أعمق، وتحسين العمليات، وتحسين تجارب المستخدم، بشكل آمن ومسؤول. وتشمل الفوائد الرئيسية المتوقعة ما يلي:

تعزيز قدرة Cognizant على تحليل تقارير الحوادث وتحديد الأسباب الجذرية بسرعة وتنفيذ الحلول عبر منصاتها.

توطين إمكانات الدردشة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن Cognizant Flowsource™️‎، على نحو يتيح للمستخدمين تسريع تطوير التعليمات البرمجية وأتمتة الاختبارات والوثائق وزيادة أتمتة الخدمة الذاتية لمستخدمي الأعمال.

تجربة مستخدم أكثر سهولة وتخصيصًا لمستخدمي الأعمال وفرق تكنولوجيا المعلومات، مع تطبيق واجهة اللغة الطبيعية لـ Gemini ، Cognizant Neuro ® AI و Cognizant Neuro ® IT Operations ، بحيث يمكن للمستخدمين طلب تحديثات حالة العمليات وطلب خدمات جديدة بسهولة.

استرجاع المعلومات وتحليلها بشكل أسرع داخل عمليات تكنولوجيا المعلوماتCognizant Neuro®‎‎ ، على نحو يمكن المستخدمين من استخلاص الرؤى اللازمة بسرعة للقيام بعملهم اليومي. يمكن للمستخدمين استخدام واجهة الدردشة الطبيعية للاستعلام بسرعة عن مقالات قاعدة المعرفة والأدلة وأفضل الممارسات والمزيد.

وتماشيًا مع خطط Cognizant للاستثمار في الكفاءات العميقة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ستقوم الشركة بإنشاء Gemini Studio داخل كل من مراكز Cloud AI Innovation الخاصة بها في بنغالور، لندن، وPlano، تكساس، لمساعدة عملاء المؤسسات في التفكير في الذكاء الاصطناعي وتصميمه وتوسيع نطاق حلوله. وستقوم Cognizant أيضًا بإنشاء مراكز Gemini للتميز (Gemini Centers of Excellence) ضمن مراكز التسليم السحابية الجديدة المخصصة لها في المكسيك ورومانيا، وستواصل توسعها في الهند لتسريع نجاح العملاء من خلال حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وستدعم Google Cloud شركة Cognizant في التطوير المستمر لأفضل ممارسات هندسة البرمجيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن خلال مساعدة جامعة Cognizant Google Cloud AI University على إطلاق دورات تدريبية متقدمة حول حالات استخدام الذكاء الاصطناعي.

تعد Cognizant شريكًا عالميًا لتكامل الأنظمة في Google Cloud وراعيًا بارزًا لمؤتمر Google Cloud Next '24. في مايو 2023، أعلنت Cognizant عن شراكة كبيرة للذكاء الاصطناعي مع Google Cloud. وامتدت هذه الشراكة إلى أبعد من ذلك في أغسطس 2023 لإنشاء حلول نماذج لغوية كبيرة للرعاية الصحية وجلب إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مجموعة من تحديات أعمال الرعاية الصحية.

معلومات عن Cognizant

تعمل Cognizant (رمزها في Nasdaq: CTSH) على هندسة الأعمال التجارية الحديثة. نساعد عملاءنا في تحديث التكنولوجيا وإعادة تصور العمليات وتحويل التجارب حتى يتمكنوا من البقاء في طليعة المنافسة في عالمنا السريع التغير. ومعًا، نعمل على تحسين الحياة اليومية. تعرف على كيفية حدوث ذلك على www.cognizant.com أو ‎@cognizant.

معلومات عن Google Cloud

Google Cloud هي الطريقة الجديدة للسحابة، حيث توفر الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والمطورين والبيانات والأمان وأدوات التعاون المصممة لليوم والغد. توفر Google Cloud حزمة ذكاء اصطناعي قوية ومتكاملة ومُحسّنة مع بنيتها التحتية الخاصة على نطاق الكوكب، والرقائق المصممة خصوصًا، ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية ومنصة التطوير، بالإضافة إلى التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، لمساعدة المؤسسات في التحول. يلجأ العملاء في أكثر من 200 دولة ومنطقة إلى Google Cloud باعتبارها شريكهم التكنولوجي الموثوق به.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل:

الولايات المتحدة الأمريكية الاسم: Ben Gorelick البريد الإلكتروني

[email protected]

أوروبا / آسيا والمحيط الهادئ الاسم: Christina Schneider البريد الإلكتروني:

[email protected]

الهند الاسم: Rashmi Vasisht البريد الإلكتروني:

[email protected]

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