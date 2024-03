Cognizant a Google Cloud rozširujú partnerstvo v oblasti AI s cieľom zvýšiť produktivitu vývoja softvéru

Spoločnosť Cognizant prijme model Gemini pre Google Cloud s cieľom urýchliť prácu svojich softvérových vývojárov a umožniť viac ako 70 000 spolupracovníkov využívať najnovšie technológie AI od Google Cloud

TEANECK, New Jersey a SUNNYVALE, Kalifornia, 21. marca 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Cognizant (NASDAQ: CTSH) a Google Cloud dnes oznámili rozšírenie svojho partnerstva s cieľom zlepšiť životný cyklus dodávok softvéru a urýchliť produktivitu vývojárov.

Cognizant si osvojí model Gemini pre Google Cloud dvoma spôsobmi: po prvé, školením spolupracovníkov spoločnosti Cognizant na používanie Gemini pri vývoji softvéru; a po druhé, Cognizant bude integrovať pokročilé schopnosti modelu Gemini do svojich interných operácií a platforiem. Vďaka Gemini pre Google Cloud budú môcť vývojári spoločnosti Cognizant písať, testovať a nasadzovať kódy rýchlejšie a efektívnejšie pomocou nástrojov s podporou AI, čím sa zlepší spoľahlivosť a nákladová efektívnosť vytvárania a správy klientskych aplikácií.

Potenciálny vplyv zvýšenej produktivity rozvoja podčiarkujú zistenia z nedávnej štúdie Cognizant a Oxford Economics, New Work, New World, ktorá odhalila, že generatívna AI by mohla do americkej ekonomiky priniesť do roku 2032 až 1 bilión dolárov. Vďaka spolupráci budú spoločnosti Cognizant a Google Cloud využívať model Gemini na poskytovanie širokej škály výhod podnikovým klientom v rôznych odvetviach, ktoré im pomôžu rýchlo vytvárať aplikácie, dôsledne testovať kód a promptne riešiť problémy s cieľom optimalizovať výkon počas celého životného cyklu dodávania softvéru.

„Vývoj softvéru je jednou z úloh, ktorá bude pravdepodobne najviac ťažiť z toho, ako generatívna AI redefinuje anatómiu práce," povedal Ravi Kumar S, generálny riaditeľ Cognizant. „Spoločnosť Cognizant sa zaviazala v priebehu troch rokov investovať 1 miliardu dolárov do generatívnej AI, pretože veríme, že je to mocný nástroj na posilnenie ľudského potenciálu a naše partnerstvo s Google Cloud je ústredným prvkom tohto záväzku a realizácie našej vízie."

Počas nasledujúcich 12 mesiacov a v súlade s iniciatívou Synapse na zvýšenie kvalifikácie jedného milióna jednotlivcov na celom svete do roku 2026 bude spoločnosť Cognizant investovať do toho, aby umožnila viac ako 70 000 spolupracovníkov vo viacerých funkciách spoločnosti Cognizant využívať ponuku AI od Google Cloud. Okrem toho bude Cognizant pracovať na integrácii modelu Gemini do svojej sady automatizovaných platforiem a akcelerátorov, počnúc nedávno ohlásenou platformou Cognizant Flowsource™️ pre vývojárov.

„Generatívna AI má potenciál výrazne zlepšiť každú fázu životného cyklu dodávok softvéru, pomáha vývojárom rýchlo generovať kód, riešiť problémy a automatizovať procesy," povedal Thomas Kurian, generálny riaditeľ Google Cloud. „Školením a sprístupnením modelu Gemini pre Google Cloud pre svojich pracovníkov môže spoločnosť Cognizant zvýšiť rýchlosť a kvalitu projektov vývoja softvéru pre spoločných zákazníkov."

Zavedenie funkcií gen AI do vlastných interných operácií a platforiem spoločnosti Cognizant pomôže poradenskej firme bezpečne a zodpovedne rozvíjať hlbšie poznatky, optimalizovať procesy a zlepšovať používateľské skúsenosti. Medzi očakávané kľúčové prínosy patria:

Zlepšenie schopnosti spoločnosti Cognizant analyzovať hlásenia o incidentoch, rýchlo identifikovať hlavné príčiny a implementovať riešenia na svojich platformách.

Nové funkcie chatu s podporou AI v rámci Cognizant Flowsource™️, ktoré umožnia používateľom urýchliť vývoj kódu, automatizovať testy a dokumentáciu a zvýšiť samoobslužnú automatizáciu pre firemných používateľov.

Intuitívnejší a personalizovanejší používateľský zážitok pre firemných používateľov a IT tímy, s využitím rozhrania prirodzeného jazyka Gemini pre Cognizant Neuro ® AI a Cognizant Neuro ® IT Operations, takže používatelia môžu ľahko požiadať o aktualizácie stavu operácií a vyžiadať si nové služby.

AI a Cognizant Neuro IT Operations, takže používatelia môžu ľahko požiadať o aktualizácie stavu operácií a vyžiadať si nové služby. Rýchlejšie vyhľadávanie a analýza informácií v rámci Cognizant Neuro® IT Operations, čo používateľom umožňuje rýchlo získať poznatky potrebné na každodennú prácu. Používatelia môžu využívať prirodzené rozhranie chatu na rýchle vyhľadávanie článkov z databázy znalostí, príručiek, osvedčených postupov a ďalších informácií.

V súlade s plánmi Cognizant investovať do hĺbkových kompetencií v súvislosti s AI spoločnosť zriadi Gemini Studio v rámci každého zo svojich inovačných centier Cloud AI v Bangalore, Londýne a Plano v Texase, aby pomohla podnikovým zákazníkom navrhnúť, navrhnúť a škálovať riešenia AI. Cognizant tiež zriadi centrá excelentnosti Gemini v rámci svojich nových špecializovaných dodávateľských centier Google Cloud v Mexiku a Rumunsku a bude pokračovať vo svojej expanzii v Indii s cieľom urýchliť úspech zákazníkov s riešeniami generatívnej AI.

Google Cloud bude podporovať spoločnosť Cognizant v neustálom vývoji osvedčených postupov softvérového inžinierstva s podporou AI a pomôže Cognizant Google Cloud AI University spustiť pokročilé kurzy o možnostiach využitia AI.

Cognizant je globálnym partnerom pre systémovú integráciu Google Cloud a Luminary Sponsor konferencie Google Cloud Next '24. V máji 2023 spoločnosť Cognizant oznámila zásadné partnerstvo v oblasti AI so službou Google Cloud. Toto partnerstvo sa ďalej rozšírilo v auguste 2023 s cieľom vytvoriť riešenia veľkých jazykových modelov v oblasti zdravotníctva a uplatniť potenciál generatívnej AI pri celom rade výziev v odvetví zdravotnej starostlivosti.

