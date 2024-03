Cognizant et Google Cloud élargissent leur partenariat en IA pour stimuler la productivité du développement logiciel

Cognizant adoptera Gemini pour Google Cloud afin d'accélérer la vitesse de ses développeurs de logiciels et de permettre à plus de 70 000 associés d'utiliser les dernières technologies d'IA de Google Cloud

TEANECK, New Jersey et SUNNYVALE, Californie, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant ( NASDAQ : CTSH ) et Google Cloud ont annoncé aujourd'hui l'expansion de leur partenariat afin d'améliorer le cycle de vie de la livraison de logiciels et d'accélérer la productivité des développeurs.

Cognizant adoptera Gemini pour Google Cloud de deux façons : premièrement, en formant les associés de Cognizant à utiliser Gemini pour l'aide au développement logiciel et deuxièmement, Cognizant intègrera les capacités avancées de Gemini dans ses opérations et plateformes internes. En utilisant Gemini pour Google Cloud, les développeurs de Cognizant seront équipés pour écrire, tester et déployer du code plus rapidement et plus efficacement à l'aide d'outils basés sur l'IA, améliorant ainsi la fiabilité et la rentabilité de la création et de la gestion d'applications clients.

L'impact potentiel de l'augmentation de la productivité du développement est souligné par les conclusions d'une étude récente de Cognizant et Oxford Economics, New Work, New World , qui a révélé que l'IA générative pourrait injecter jusqu'à 1 billion de dollars dans l'économie américaine d'ici 2032. Grâce à cette collaboration, Cognizant et Google Cloud utiliseront Gemini pour offrir un large éventail d'avantages aux entreprises clientes dans tous les secteurs, en les aidant à créer des applications rapidement, à tester rigoureusement le code, et à résoudre au plus vite les problèmes afin d'optimiser les performances tout au long du cycle de vie de la livraison de logiciels.

« Le développement de logiciels est l'un des emplois susceptibles de bénéficier le plus de la façon dont l'IA générative redéfinit l'anatomie du travail », a déclaré Ravi Kumar S, PDG de Cognizant. « Cognizant s'est engagé à investir 1 milliard de dollars dans l'IA générative sur trois ans, car nous pensons qu'il s'agit d'un outil puissant pour amplifier le potentiel humain, et notre partenariat avec Google Cloud est essentiel à cet engagement et à la réalisation de cette vision ».

Au cours des 12 prochains mois et conformément à son Initiative Synapse pour la formation d'un million de personnes dans le monde d'ici 2026, Cognizant investira dans la formation de plus de 70 000 associés dans de multiples fonctions de Cognizant sur les offres d'IA de Google Cloud. De plus, Cognizant travaillera à intégrer Gemini dans sa suite de plateformes et d'accélérateurs automatisés, en commençant par la plateforme Cognizant Flowsource™ récemment annoncée pour les développeurs.

« L'IA générative a le potentiel d'améliorer considérablement chaque étape du cycle de vie de la livraison du logiciel, en aidant les développeurs à générer rapidement du code, à résoudre les problèmes et à automatiser les processus », a déclaré Thomas Kurian, PDG de Google Cloud. « En formant et en habilitant sa main-d'œuvre sur Gemini pour Google Cloud, Cognizant peut accélérer la vitesse et la qualité des projets de développement logiciel pour les clients communs. »

L'intégration des capacités d'IA générative dans les opérations et plateformes internes exclusives de Cognizant aidera le cabinet de conseil à approfondir ses connaissances, à optimiser les processus et à améliorer l'expérience utilisateur, de manière sécurisée et responsable. Les principaux avantages attendus sont les suivants :

Amélioration de la capacité de Cognizant à analyser les rapports d'incidents, à identifier rapidement les causes profondes et à mettre en œuvre des résolutions sur l'ensemble de ses plateformes.

De nouvelles fonctionnalités de chat basées sur l'IA intégrées à Cognizant Flowsource™, permettant aux utilisateurs d'accélérer le développement du code, d'automatiser les tests et la documentation et d'augmenter l'automatisation en libre-service pour les utilisateurs professionnels.

Une expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée pour les utilisateurs professionnels et les équipes informatiques, en appliquant l'interface en langage naturel de Gemini pour Cognizant Neuro ® AI et Cognizant Neuro ® IT Operations , afin que les utilisateurs puissent facilement demander des mises à jour d'état sur les opérations et demander de nouveaux services.

et , afin que les utilisateurs puissent facilement demander des mises à jour d'état sur les opérations et demander de nouveaux services. Récupération et analyse plus rapides des informations au sein de Cognizant Neuro® IT Operations, permettant aux utilisateurs d'extraire rapidement les informations nécessaires à leur travail quotidien. Les utilisateurs peuvent utiliser une interface de chat naturelle pour interroger rapidement les articles de la base de connaissances, les manuels, les meilleures pratiques, etc.

Conformément aux plans de Cognizant d'investir dans des compétences approfondies liées à l'IA, la société établira un Gemini Studio au sein de chacun de ses centres d'innovation en IA Cloud à Bangalore, à Londres et à Plano, au Texas, pour aider les entreprises clientes à imaginer, à concevoir et à développer des solutions d'IA. Cognizant établira également des centres d'excellence Gemini au sein de ses nouveaux centres de distribution Google Cloud dédiés au Mexique et en Roumanie, et poursuivra son expansion en Inde pour accélérer le succès de ses clients avec des solutions d'IA génératives.

Google Cloud soutiendra Cognizant dans le développement continu des meilleures pratiques d'ingénierie logicielle pilotées par l'IA et en aidant la Cognizant Google Cloud AI University à lancer des cours avancés sur les cas d'utilisation de l'IA.

Cognizant est un partenaire mondial d'intégration de systèmes pour Google Cloud et un sponsor Luminary pour la conférence Google Cloud Next '24. En mai 2023, Cognizant a annoncé un partenariat majeur avec Google Cloud. Ce partenariat s'est élargi en août 2023 pour créer des solutions de modèles linguistiques à grande échelle dans le secteur de la santé et apporter le potentiel de l'IA générative à une gamme de défis commerciaux dans le secteur de la santé.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq : CTSH) donne vie à des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser la technologie, à réimaginer les processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent rester en tête dans notre monde en constante évolution. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur le site www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

À propos de Google Cloud

Google Cloud est la nouvelle façon d'accéder au cloud, en fournissant l'IA, l'infrastructure, les développeurs, les données, la sécurité et les outils de collaboration conçus pour aujourd'hui et demain. Google Cloud offre une pile d'IA puissante, entièrement intégrée et optimisée avec sa propre infrastructure à l'échelle planétaire, des puces personnalisées, des modèles d'IA générative et une plateforme de développement, ainsi que des applications basées sur l'IA, pour aider les organisations à se transformer. Des clients dans plus de 200 pays et territoires se tournent vers Google Cloud comme partenaire de confiance.

