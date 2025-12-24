Comviva والشركة الدولية للصرافة تفوزان بجائزة IBSi العالمية لابتكارات التكنولوجيا المالية عن إسهامهما في تحويل المدفوعات العابرة للحدود

نيودلهي، 23 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- حصلت شركة Comviva، الرائدة عالميًا في حلول التحول الرقمي، والمتخصصة في إدارة تجربة العملاء، وتحقيق الدخل من البيانات، والخدمات المالية الرقمية، على جائزة IBS Intelligence العالمية لابتكارات التكنولوجيا المالية لعام 2025 عن فئة "أفضل المدفوعات العابرة للحدود". ومُنحت هذه الجائزة تقديرًا لتنفيذ حلول الشركة بالتعاون مع الشركة الدولية للصرافة (Global Money Exchange Co. LLC – GMEC) في عُمان، وهي شركة رائدة عالميًا في خدمات تحويل الأموال.

ويسلط هذا التكريم الضوء على كيفية مساهمة منصة mobiquity® Pay من Comviva في تشكيل نظام بيئي حديث للمدفوعات العابرة للحدود يمتد إلى ما هو أبعد من خدمات تحويل الأموال التقليدية. تم تنفيذ المنصة كحل محفظة رقمية بعلامة تجارية بيضاء (White Label)، وإطلاقها تحت اسم تطبيق Global Pay Oman، وبذلك تحقق الرؤية المزدوجة للشركة الدولية للصرافة المتمثلة في ترسيخ مكانتها كمزود خدمات دفع مبتكر، مع توسيع نطاق أعمالها الأساسية في تحويل الأموال رقميًا. يسمح الحل للشركة الدولية للصرافة بتقديم تحويلات مالية دولية جنبًا إلى جنب مع خدمات طلب العملات الأجنبية بسلاسة، إلى جانب خدمات أخرى. وتأتي هذه الإمكانيات جنبًا إلى جنب مع مجموعة واسعة من الخدمات المالية اليومية، بما في ذلك سداد الفواتير والمرافق، ومعاملات التجار، والمدفوعات المتعلقة بالتعليم، وغيرها من الحلول الرقمية الميسَّرة، وكلها تُقدَّم من خلال تجربة موحدة واحدة.

تساعد منصةPay mobiquity® من Comviva الشركة الدولية للصرافة على تنويع محفظة خدماتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء في سوق المدفوعات العابرة للحدود شديد التنافسية. ومن خلال دمج حالات استخدام متعددة للدفع ضمن محفظة رقمية موحدة، أتاح حلPay mobiquity® اعتماد نموذجٍ أكثر كفاءةً وقابليةً للتوسع ويتمحور حول العملاء في مجال المدفوعات العابرة للحدود.

وبهذه المناسبة، قال Subromoniyan K.S.، العضو المنتدب في الشركة الدولية للصرافة: " تُعد هذه الجائزة شهادة على تسارع التحول الرقمي في عُمان والتزامنا بإعادة صياغة كيفية خدمة المدفوعات العابرة للحدود للأفراد والشركات في جميع أنحاء السلطنة. من خلال الشراكة مع Comviva وتقديم تطبيق Global Pay Oman الفائق (Super App)، انتقلنا إلى ما هو أبعد من خدمات تحويل الأموال التقليدية لإنشاء نظام بيئي مالي شامل وجاهز للمستقبل. لا يعزِّز هذا الابتكار الراحة والشفافية لعملائنا فحسب، بل يدعم أيضًا رؤية عُمان الأوسع لبناء اقتصاد رقمي مُمكَّن."

وتعليقًا على هذا التكريم، قال Rajesh Chandiramani، الرئيس التنفيذي لشركة:Comviva "أصبحت المدفوعات العابرة للحدود ضرورة يومية، وليست خدمة متخصصة، لا سيما بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على المغتربين والتجارة. يؤكِّد هذا التكريم من IBS Intelligence صحة تركيزنا على بناء منصات دفع تجمع بين الوصول العالمي والملاءمة المحلية والمرونة التشغيلية وتجربة مستخدم قوية. يوضح التنفيذ مع الشركة الدولية للصرافة كيف تمكِّن منصةPay mobiquity® المؤسسات المالية من الانتقال إلى ما هو أبعد من مجرد التحويلات وتقديم خدمات رقمية متكاملة على نطاق واسع."

وتقديرًا لدور Comviva المحوري في تعزيز ابتكار التحويلات العالمية، قال Nikhil Gokhale، مدير البحوث والأصول الرقمية في " :IBS Intelligenceيُظهر تنفيذ منصةPay mobiquity® لصالح GMEC كيف يمكن لمنصات المحافظ الرقمية القابلة للتوسع والمعتمدة على واجهات برمجة التطبيقات (API) أن تحوِّل المدفوعات العابرة للحدود إلى تجارب سلسة وعالية القيمة. من خلال دمج التحويلات المالية، وسداد الفواتير، وخدمات العملات الأجنبية، والمشاركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق فائق موحد، أعادت Comviva تصوُّر رحلات العملاء والمرونة التشغيلية. إن الفوز بفئة أفضل حلول المدفوعات العابرة للحدود يعد دليلًا على تميُّز Comviva في تمكين المؤسسات المالية من المنافسة والنمو في عالم متقارب رقميًا."

تُكرِّم جوائز IBS Intelligence العالمية لابتكارات التكنولوجيا المالية المبادرات القائمة على التكنولوجيا التي تُظهر رؤية قوية للبرامج، وتميُّزًا في التنفيذ، وتأثيرًا ملموسًا على العملاء، وخلق قيمة طويلة الأجل. ويتم اختيار الفائزين بعد عملية تقييم عالمية صارمة تشمل البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي التكنولوجيا.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg