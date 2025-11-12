ثورة الدفع الرقمي: Airtel Money تُطلق منصة نقد محمول جيل جديد، مدعومة بحلول mobiquity® Pay من Comviva

كيب تاون، جنوب إفريقيا، 12 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم Airtel Money ، ذراع خدمات النقد المحمول لشركة Airtel Africa ، عن إطلاق منصتها الجديدة للجيل التالي من خدمات النقد المحمول. وتتميز المنصة بكونها سحابية-أصلية وتعمل بتقنية mobiquity® Pay من شركة Comviva. ، وذلك عبر أسواق Airtel Africa المختلفة

يمثل هذا النشر الاستراتيجي نقطة انطلاق لبرنامج تحول رقمي شامل على مستوى القارة، صُمم خصيصًا لإعادة تعريف طريقة تقديم Airtel Money للخدمات المالية لعملائها البالغ عددهم 49.8 مليون عميل. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المنصة في كينيا، ثم يمتد ليشمل العديد من أسواق Airtel Africa الأخرى خلال العام القادم.

تعمل المنصة الجديدة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع، مما يفتح الباب أمام تقديم مجموعة أوسع من خدمات التكنولوجيا المالية. ويضع هذا التطور Airtel Money في مكانة المنظومة المالية الرقمية المتكاملة، وتضم المنصة أكثر من 50 ميزة متقدمة وأكثر من 120 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، وتدعم هذه الخصائص سرعة ضم الشركاء وتسريع دورات الابتكار، وخلق مصادر دخل جديدة عبر شبكة Airtel Money التي تغطي عموم إفريقيا.

تم بناء المنصة على مبدأ "الأمان أولاً" وتتضمن ضمانات متقدمة، بما في ذلك "الهوية الموحدة" ( federated identity ) و"المصادقة متعددة العوامل" ( multi-factor authentication ). وتضمن هذه الإجراءات الثقة والمرونة والامتثال التنظيمي لملايين العملاء، كما ستتيح المنصة واجهات مستخدم محسّنة، وقدرات خدمة ذاتية، وتحويلات دولية سلسة للأموال.

وصرح إيان فيراو، الرئيس التنفيذي لشركة Airtel Money ، قائلاً: "هذا ليس مجرد تحديث تقني، بل هو تحول كامل في كيفية خدمتنا لعملائنا. فباستخدام mobiquity® Pay من Comviva ، نؤسس لمنظومة مالية جاهزة للمستقبل، ونسرّع من الشمول المالي، ونخلق المزيد من الفرص للأفراد والشركات في جميع أنحاء إفريقيا."

من جانبه، علّق راجيش شانديراماني، الرئيس التنفيذي لشركة Comviva ، قائلاً: "نحن فخورون بشراكتنا مع Airtel Money في رحلة التحول المالي هذه. إن هذا النشر السحابي هو حافز لتسريع الشمول المالي، وتمكين الملايين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية آمنة، سلسة، ومبتكرة. ومن خلال الجمع بين أحدث التقنيات والأتمتة الذكية، فإننا نمكّن المشغلين من تحقيق نمو مستدام وإتاحة الفرص الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع."

نبذة عن Airtel Africa

تُعد Airtel Africa مزودًا رائدًا لخدمات الاتصالات والنقد المحمول، وتعمل في 14 دولة عبر منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. توفر الشركة خدمات صوت وبيانات متنقلة وطنية ودولية متكاملة، بالإضافة إلى خدمات النقد المحمول لعدد 161.1 مليون عميل. كما تركز استراتيجية الشركة على تقديم تجربة عملاء ممتازة عبر نطاق عملها بالكامل وزيادة الشمول الرقمي والمالي لتحويل حياة الأفراد في جميع أنحاء إفريقيا، بما يتماشى مع هدفها المؤسسي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.airtel.africa /

