DGM Investment تختار حل Yardi السحابي لتحسين الكفاءة التشغيلية للعقارات

مستثمر عقاري مقيم في دبي يستخدم التكنولوجيا السحابية المبتكرة لتعزيز تجربة العملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- ستستخدم DGM Investment جناح Yardi السكني ، بما في ذلك Yardi Voyager® و RentCafe® لدعم إدارة مجموعة شركاتها بما في ذلك Hi Sandy Real Estate L.L.C وEastern Coast Holiday Homes.

DGM Investment will utilise Yardi’s Residential Suite, including Yardi Voyager® and RentCafe® to support the management of its group of companies.

سيساعد الحل السحابي المبتكر من Yardi على تحسين صافي دخل التشغيل (NOI) وزيادة قيمة الأصول. ستقوم المنصة الموحدة بتجميع الإدارة التشغيلية والمالية والتأجيرية والصيانة لمحفظة DGM Investment بأكملها في قاعدة بيانات واحدة. ستوفر رقمنة العمليات الرئيسية وأتمتتها تجربة عملاء سلسة مع تحسين الإنتاجية من خلال سير عمل إدارة الممتلكات المتصل بدءًا من اكتساب العملاء وحتى الاحتفاظ بالمقيمين.

وقال تيانغو هوانغ، رئيس مجلس إدارة DGM Investment: "أردنا أن تكون المنصة السحابية العقارية الموحدة الأفضل في فئتها لدعم خطط النمو لدينا وخدمة عملائنا بشكل أفضل". "توفر Yardi حلاً واحدًا لمساعدتنا في إدارة محفظتنا بسهولة والحصول على رؤى أفضل وتقديم تجربة استثنائية للمقيمين وأصحاب العقارات لدينا."

قال نيل جيماسمر، نائب الرئيس والمدير العام للشؤون الدولية لشركة Yardi®: "لقد تم تصميم تقنيتنا خصيصًا مع وضع عملائنا وعملائهم في الاعتبار". "سيزود الجناح السكني DGM بمنصة موحدة لمساعدتها على إدارة النمو وتوفير الوقت وزيادة الاتصالات والخدمات مع المقيمين."

وقال سعيد حيدر، المدير الأول لمبيعات الشرق الأوسط في شركة Yardi: "نحن متحمسون لأن نكون جزءًا من رحلة النمو لشركة DGM Investment". "نحن نتطلع إلى العمل مع DGM ومساعدتهم على الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز العمليات وخلق تجربة سلسة لعملائها."

تعرف على كيفية قيام Yardi برفع مستوى عملياتك العقارية من خلال حل متصل بالكامل.

نبذة عن DGM Investment

تقدم DGM Investment مجموعة شاملة من الخدمات العقارية. سواء كان مالك عقار يبحث عن إدارة محترفة، أو مشتري منزل أو مستأجر يبحث عن منزل أحلامك للإيجار، فإن DGM Investment لديها الخبرة والحلول لتلبية احتياجاتك. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة dgm-investment.com .

نبذة عن Yardi

تعمل منصة Yardi® على تطوير ودعم برمجيات الاستثمار وإدارة الممتلكات الرائدة في الصناعة لجميع أنواع وأحجام الشركات العقارية. مع أكثر من 9000 موظف، تعمل Yardi مع عملائنا على مستوى العالم لدفع الابتكار الكبير في صناعة العقارات. لمزيد من المعلومات عن كيف يتم تنشيط Yardi من أجل غدٍ أفضل، يُرجى زيارة yardi.ae .