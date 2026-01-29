DORCO تحصد جائزة GOOD DESIGN® لعام 2025 مع استمرار الزخم العالمي لشفرتها الرائدة

عقب الفوز بجائزة GOOD DESIGN®، تؤكد المبيعات المبكرة وتفاعل المستهلكين المكانة العالمية لمنتج DORCO الرائد

سيول، كوريا الجنوبية، 29 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت DORCO، العلامة الرائدة في مجال منتجات الحلاقة في كوريا الجنوبية، اليوم أن شفرتها الرئيسية DORCO SLEEK قد حصدت جائزة GOOD DESIGN® لعام 2025 المقدّمة من متحف شيكاغو أثينيوم: متحف العمارة والتصميم، وذلك ضمن فئة المنتجات الشخصية عن تطوير الشفرة الرائدة على المستوى العالمي. وعقب هذا التكريم، تشهد شفرة SLEEK تفاعلًا ملحوظًا في الأسواق الرئيسة، مدعومًا بأداء قوي للمبيعات واستجابة إيجابية من المستهلكين. ويبرز هذا الزخم كيف أن نهج تطوير المنتجات المرتكز على التصميم لدى شركة DORCO يتحوّل إلى اعتماد فعلي من قِبل المستهلكين في الأسواق الواقعية.

DORCO SLEEK, featuring a matte-metal handle and a multi-flex head for precise control.

يعكس تكريم جائزة GOOD DESIGN® تركيز شفرة SLEEK على حل المشكلات العملية من خلال التصميم، بما يوازن بين الجمالية المبتكرة وسهولة الاستخدام في الحياة اليومية. وتعزِّز هذه الخصائص أيضًا آراء المستهلكين، حيث يشير المشترون الفعليون إلى انسيابية الحلاقة، وتقليل التهيج الجلدي، وأداء ثابت عند الاستخدام اليومي.

تم تطوير شفرة SLEEK بالتعاون مع Prime Studio، بهدف تعزيز مكانة شركة DORCO على الساحة العالمية من خلال ابتكار منتج رائد مصمم للجيل القادم. انطلق تطوير الشفرة من خلال أبحاث شاملة لشخصيات المستهلكين في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، والتي وجهت القرارات التصميمية المتعلقة باللون والمواد والشكل النهائي (CMF).

استنادًا إلى هذه الرؤى، قام الفريق بتحديد ثلاثة اتجاهات تصميمية بصرية هي: *"صُنع بعناية"، و"بساطة مركّبة"، و"خفة اللمس"* والتي تم تحويلها إلى مفاهيم ثنائية الأبعاد مستوحاة من التفاصيل الدقيقة للأدوات اليدوية الراقية، والموصلات المكشوفة، والخصائص الملموسة للمواد المختلفة. ومن خلال العديد من المراجعات مع شركة DORCO والاختبارات مقابل معايير شخصيات المستهلكين، تم تطوير تسعة مفاهيم أولية لتصبح ثلاثة اتجاهات رئيسية شكلت في النهاية تصميم شفرة SLEEK النهائية.

وقد صُممت SLEEK لتوفير حلاقة دقيقة وناعمة مع الحد من تهيج البشرة. وبناءً على أحدث تقنيات هندسة الشفرات من DORCO، تشمل الابتكارات الرئيسية الشفرات فائقة النحافة، وتقنية الشفرات ذات الحافة الرفيعة، وتقنية الطلاء الحاصلة على براءة اختراع لضمان المتانة والأداء المستمر. ولتوفير راحة وتحكم إضافيين، تتميز شفرة SLEEK بشريط SmoothShield+ المزيّت (مصنوع من فيتامين E والصبار)، وشريط حماية من المطاط الدقيق، ورأس متعدد المرونة مصمّم لضمان الملامسة المستقرة مع البشرة والدقة أثناء الحلاقة.

قال رئيس قسم تطوير المنتجات في DORCO: "تُمثل شفرة SLEEK ذروة تكنولوجيا الشفرات لدينا". "بدمج هندسة الشفرة الرقيقة والطلاء الحاصل على براءة اختراع، تقدم SLEEK أداء قطعٍ متفوق وحلاقة سلِسة ولطيفة على حد سواء".

تتوفَّر شفرة SLEEK في الأسواق الرئيسية لنمو شركة DORCO، مدعومة بشراكات وحملات تسويقية مصممة خصيصًا لكل سوق. في الولايات المتحدة، تم إطلاق شفرة SLEEK في مارس 2025 عبر Amazon، بدعم من خلال شراكة علامة تجارية مع Evan Mock. وفي الإمارات العربية المتحدة، وبعد ظهورها لأول مرة في يونيو 2025، توسّع المنتج ليشمل قنوات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، محققًا أداءً قويًا في مبيعات شهر الإطلاق ومركزًا رياديًا في فئة شفرات الحلاقة متعددة الشفرات.

وفي الوقت نفسه، تواصل شركة DORCO الاستثمار في تقنيات هندسة وتصنيع الشفرات، مستفيدة من خبرتها التقنية لتطوير منتجات الحلاقة التي تركز على الأداء، والراحة، وسهولة الاستخدام اليومي.

آراء العملاء

تؤكد تقييمات المشترين الفعليين على أداء شفرة SLEEK الناعم أثناء الحلاقة، وراحتها، وجودتها العالية بشكلٍ عام، مما يُعزز مكانتها كشفرة عالية الأداء مصممة للاستخدام اليومي.

"توفر الحلاقة نعومة ودقة استثنائية، دون أي شدّ أو تهيّج للبشرة. يتكيف الرأس المتحرك بشكل طبيعي مع منحنيات الوجه، مما يجعل حلاقة مناطق مثل خط الفك والذقن أسهل بكثير".

"كما أشاد المستخدمون بالتصميم المتين والمتوازن للشفرة، حتى عند الاستخدام بالماء — ما يمنح إحساسًا بالفخامة والثبات عند الإمساك بها".

"توفر الشفرة حلاقة نظيفة بتمريرة واحدة فقط، كما يمكن تركيب وإزالة الشفرات بسهولة".

نبذة عن شركة DORCO

تأسست DORCO في عام 1955، ولطالما كانت رائدة عالمية في تطوير وتصنيع منتجات الحلاقة المبتكرة في جميع أنحاء العالم. نحن نواصل دفع حدود تكنولوجيا الحلاقة. تجمع المجموعة المتنوعة من شفرات الحلاقة لدى DORCO بين الابتكار المتقدم في الشفرات والتصاميم المريحة، لتوفير أنعم حلاقة وأكثرها راحة في السوق. مع الالتزام بالجودة والحرفية والاستدامة، تحسن DORCO من تجربة الحلاقة لملايين العملاء في أكثر من 100 دولة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2871600/DORCO_SLEEK_featuring_a_matte_metal_handle_a_multi_flex_head_precise.jpg