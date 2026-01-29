DORCO получает награду GOOD DESIGN® 2025 года; флагманская бритва продолжает пользоваться успехом во всем мире

После признания GOOD DESIGN® первоначальный рост продаж и принятие потребителями подчеркивают глобальный флагманский продукт DORCO

Сеул, Южная Корея, 29 января 2026 г. /PRNewswire/ -- DORCO, ведущий южнокорейский бренд товаров для бритья, сегодня объявил о том, что флагманская бритва DORCO SLEEK получила награду GOOD DESIGN® Awards 2025 от музея архитектуры и дизайна Chicago Athenaeum в персональной категории «Глобальная флагманская разработка бритвы». Благодаря этому признанию, SLEEK добивается значительных успехов на ключевых рынках, чему способствуют высокие показатели продаж и позитивная реакция потребителей. Этот импульс подчеркивает, как подход DORCO к разработке, основанный на дизайне, находит реальное применение в потребительском рынке.

DORCO SLEEK, featuring a matte-metal handle and a multi-flex head for precise control.

Награда GOOD DESIGN® отражает стремление SLEEK к практическому решению проблем посредством дизайна, сочетающего изысканную эстетику с повседневным удобством использования. Эти качества подтверждаются и отзывами потребителей: проверенные покупатели отмечают плавное скольжение, снижение раздражения кожи и стабильное качество бритья при ежедневном использовании.

Разработанный в сотрудничестве с Prime Studio, SLEEK призван укрепить позиции DORCO на мировой арене за счет создания флагманского продукта, ориентированного на новое поколение. Процесс начался с исследования потребительских предпочтений в Европе, Азии и Северной Америке, которое легло в основу общего дизайна и решений по цвету, материалам и отделке.

Основываясь на этих выводах, команда определила три визуальных направления — «Тщательно продуманный дизайн», «Простая сложность» и «Легкость прикосновения», — которые были воплощены в двухмерные концепции, вдохновленные точными деталями, полученными с помощью высококачественных ручных инструментов, открытыми элементами разъемов и тактильными качествами различных материалов. В результате многочисленных обсуждений с компанией DORCO и тестирования по индивидуальным критериям, девять первоначальных концепций были доработаны и выделены в три основных направления, которые в конечном итоге сформировали финальную версию бритвы SLEEK.

Бритва SLEEK разработана для обеспечения гладкого и чистого бритья с минимальным раздражением кожи. Созданная на основе новейших технологий проектирования лезвий DORCO, она включает в себя такие ключевые инновации, как Super Thin Blade, технология Thin Edge Blade и запатентованное покрытие для долговечности и стабильной работы. Для дополнительного комфорта и контроля бритва SLEEK оснащена смазывающей полоской SmoothShield+ (с витамином Е и алоэ), защитной планкой из микрорезины и многофункциональной головкой, разработанной для стабильного контакта с кожей и точности.

«SLEEK представляет собой вершину наших технологий в области лезвий, — заявил руководитель отдела разработки продукции компании DORCO. — Благодаря сочетанию технологии Thin Edge Blade и нашего запатентованного покрытия SLEEK обеспечивает превосходную эффективность бритья и гладкое, бережное бритье».

Бритва SLEEK доступна на ключевых рынках роста DORCO, чему способствуют специально разработанные партнерские соглашения и рекламные кампании. В США бренд SLEEK был запущен в марте 2025 года на Amazon при сотрудничестве с Эваном Моком (Evan Mock). В ОАЭ после дебюта в июне 2025 года продукт расширил свое присутствие как в онлайн-, так и в офлайн-каналах, продемонстрировав высокие показатели продаж в первый месяц продаж и заняв лидирующие позиции в категории системных бритв.

Тем временем компания DORCO продолжает инвестировать в разработку и производство лезвий, применяя свой технический опыт для создания средств по уходу за собой, ориентированных на производительность, комфорт и удобство повседневного использования.

Отзывы клиентов

Подтвержденные отзывы покупателей отмечают гладкость бритья, комфорт и общее качество бритвы SLEEK, подтверждая ее статус высокоэффективной бритвы, предназначенной для повседневного использования.

«Бритье невероятно гладкое и чистое, без ощущения натяжения или раздражения». Поворотная головка естественным образом подстраивается под контуры лица, что значительно облегчает бритье таких участков, как линия челюсти и подбородок».

«Бритва ощущается прочной и хорошо сбалансированной в рукедаже во влажном состоянии — она ощущается как высококачественная и устойчивая в руке».

«Она обеспечивает чистое бритье за один проход, а лезвия легко устанавливаются и снимаются».

О компании DORCO

Компания DORCO, основанная в 1955 году, является мировым лидером в области разработки и производства инновационных бритвенных изделий по всему миру. Мы продолжаем раздвигать границы возможностей технологии бритья. Разнообразный ассортимент DORCO сочетает в себе передовые инновации в области лезвий и эргономичный дизайн, обеспечивая самое гладкое и комфортное бритье на рынке. Стремясь к качеству, мастерству и устойчивому развитию, компания DORCO обогащает ощущения от бритья для миллионов клиентов в более чем 100 странах.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2871600/DORCO_SLEEK_featuring_a_matte_metal_handle_a_multi_flex_head_precise.jpg