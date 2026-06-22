Eforthink تُطلق الملاحة الداخلية والخدمات المكانية للهواتف الذكية المزوّدة بتقنية النطاق الفائق العرض (UWB)

تشنغدو، الصين، 22 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Eforthink عن حل الملاحة الداخلية والخدمات المكانية بتقنية UWB، بما يتيح للهواتف الذكية المزوّدة بتقنية النطاق الفائق العرض (UWB) تحديد المواقع داخل المباني بدقة على مستوى السنتيمتر والملاحة الداخلية في المنشآت الكبيرة مثل مراكز التسوق، والمطارات، والمستشفيات، ومراكز المعارض، والمتاحف، والملاعب. يحوّل هذا الحل الهواتف الذكية إلى أجهزة تحديد المواقع. كما يلغي الحاجة إلى علامات مخصّصة لدى المستخدم أو أجهزة محمولة باليد، مع توفير ملاحة عالية الدقة ورؤى تشغيلية.

ويعتمد هذا النظام على بنية DL-TDoA للوصلة الهابطة بتقنية UWB، أي فرق زمن الوصول في الوصلة الهابطة (DL-TDoA)، ويدمج مراسي UWB والخرائط المكانية وخوارزميات ملاحة متقدمة لتوفير تحديد المواقع داخل المباني في الوقت الحقيقي، ورصد الوصول، وتخطيط المسارات عبر طوابق متعددة، والتحليلات المكانية لعمليات المنشآت. تُعد Eforthink من أوائل الشركات التي نجحت في التحقق من صحة أداء تحديد المواقع داخل المباني من طرف إلى طرف عبر منظومتي iOS وAndroid، بما يُسرّع الاعتماد العالمي لخدمات تحديد المواقع داخل المباني للهواتف الذكية المزوّدة بتقنية UWB.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يتجه فيه القطاع نحو مزيد من التشغيل البيني والنشر الأوسع لخدمات الهواتف الذكية المزوّدة بتقنية UWB. وبفضل بنية الوصلة الهابطة هذه، تستقبل الهواتف الذكية بثّ المراسي وتحتسب مواقعها محليًا على الجهاز، بما يتيح قابلية التوسّع في البيئات عالية الكثافة في المساحات المزدحمة، مع ضمان خصوصية المستخدم وأمن البيانات.

وإلى جانب الملاحة الأساسية، يوفّر الحل قدرات الذكاء المكاني لمشغّلي المنشآت، بما في ذلك تحليل تدفّق الزوار، ومعايرة نقاط الاهتمام (POI)، وإحصاءات مدة المكوث، وإرشادات الطوارئ. وتتراوح التطبيقات الرئيسية بين التنقل من المداخل إلى مواقف السيارات ومن مواقف السيارات إلى المتاجر في المجمعات التجارية، والتوجيه داخل المباني بسلاسة في مراكز النقل، والمستشفيات، والمتاحف، ومراكز المعارض، والمنشآت العامة الكبيرة. ويتيح ذلك لمشغّلي المنشآت تحسين تجربة الزوار، وتقليل الازدحام، ورفع كفاءة العمليات.

كما تتيح Eforthink قدراتها للمنظومة التقنية عبر حِزم تطوير البرامج (SDKs) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بما يدعم التكامل مع منصات الخرائط، وأنظمة إدارة المنشآت، وأنظمة التذاكر ومواقف السيارات، ومنظومات الهواتف الذكية، ومنصات الخدمات المستندة إلى الموقع الجغرافي. وتسعى الشركة حاليًا إلى استقطاب شركاء عالميين للمشاركة في تطوير تطبيقات واقعية، وتوسيع حالات استخدام الخدمات المكانية، وتسريع نشر الجيل التالي من الملاحة الداخلية القائمة على الهواتف الذكية المزوّدة بتقنية UWB.

تهدف Eforthink بهذا الإطلاق إلى تمكين المنشآت والشركاء عبر أدوات الملاحة الداخلية الذكية، بما يجعل المساحات الداخلية الكبيرة مهيّأة بالكامل للتنقّل داخلها، وقابلة للقياس، وذات ذكاء تشغيلي.

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