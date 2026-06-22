Eforthink lanza servicios de navegación interior y geoespaciales para smartphones con tecnología UWB

CHENGDU, China, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Eforthink ha dado a conocer su solución de navegación interior y servicios espaciales UWB, que permite el posicionamiento y la navegación en interiores con precisión centimétrica para smartphones compatibles con UWB en grandes espacios como centros comerciales, aeropuertos, hospitales, centros de exposiciones, museos y estadios. Esta solución sirve para convertir los smartphones en dispositivos de posicionamiento, eliminando la necesidad de etiquetas o dispositivos portátiles específicos para el usuario, a la vez que proporciona navegación de alta precisión e información operativa.

El sistema, que se basa en una arquitectura UWB DL-TDoA de enlace descendente (Diferencia de Tiempo de Llegada en Enlace Descendente), integra anclas UWB, mapas espaciales y algoritmos de navegación avanzados para proporcionar posicionamiento en interiores en tiempo real, detección de llegadas, planificación de rutas en múltiples pisos y análisis espaciales para la gestión de recintos. Eforthink es una de las primeras empresas en validar el posicionamiento en interiores de extremo a extremo en los ecosistemas iOS y Android, acelerando la adopción global de servicios de localización en interiores para teléfonos inteligentes con tecnología UWB.

Este anuncio se produce en un momento en que la industria avanza hacia una mayor interoperabilidad y un despliegue más amplio de los servicios para smartphones con tecnología UWB. Gracias a su arquitectura de enlace descendente, los smartphones reciben transmisiones de anclaje y calculan su posición localmente, lo que permite una escalabilidad de alta densidad para espacios concurridos, garantizando al mismo tiempo la privacidad del usuario y la seguridad de los datos.

Además de la navegación básica, la solución proporciona capacidades de inteligencia espacial para los operadores de recintos, incluyendo análisis del flujo de visitantes, calibración de puntos de interés, estadísticas de tiempo de permanencia y orientación en caso de emergencia. Las aplicaciones clave abarcan desde la navegación desde la entrada al estacionamiento y viceversa en complejos comerciales, hasta la orientación fluida en centros de transporte, hospitales, museos, centros de exposiciones y grandes espacios públicos. Esto permite a los operadores mejorar la experiencia del visitante, reducir la congestión y optimizar las operaciones.

Eforthink también pone sus capacidades a disposición del ecosistema mediante SDK y API, lo que permite la integración con plataformas de mapas, sistemas de gestión de recintos, sistemas de venta de entradas y aparcamiento, ecosistemas de smartphones y plataformas de servicios basados en la ubicación. La empresa busca activamente socios globales para desarrollar conjuntamente aplicaciones prácticas, ampliar los casos de uso de servicios espaciales y acelerar el despliegue de la navegación interior de próxima generación mediante smartphones con tecnología UWB.

Gracias a este lanzamiento, Eforthink pretende dotar a recintos y socios de herramientas inteligentes de navegación interior para que los grandes espacios interiores sean totalmente navegables, medibles y operativamente inteligentes.

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