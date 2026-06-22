Eforthink lance des services de navigation intérieure et de positionnement spatial destinés aux smartphones compatibles avec la technologie UWB

CHENGDU, Chine, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Eforthink a annoncé sa solution de navigation intérieure et de services spatiaux basée sur la technologie UWB, permettant un positionnement et une navigation en intérieur avec une précision centimétrique sur les smartphones compatibles UWB dans de grands espaces tels que les centres commerciaux, les aéroports, les hôpitaux, les centres d'exposition, les musées et les stades. Cette solution transforme les smartphones en dispositifs de positionnement. Elle élimine la nécessité de recourir à des balises dédiées ou à des terminaux portables du côté des utilisateurs, tout en offrant une navigation de haute précision et des informations opérationnelles détaillées.

Reposant sur une architecture UWB descendante de type DL-TDoA (Downlink Time Difference of Arrival, ou différence de temps d'arrivée du signal en liaison descendante), le système intègre des balises UWB, des cartes spatiales et des algorithmes de navigation avancés afin de fournir un positionnement intérieur en temps réel, la détection de l'arrivée, la planification d'itinéraires sur plusieurs niveaux, ainsi que des analyses spatiales destinées à l'exploitation des lieux événementiels. Eforthink figure parmi les premières entreprises à avoir validé un système de positionnement en intérieur de bout en bout sur les écosystèmes iOS et Android, accélérant ainsi l'adoption mondiale des services de localisation intérieure pour les smartphones compatibles UWB.

Cette annonce intervient alors que le secteur s'oriente vers une interopérabilité accrue et un déploiement plus large des services pour smartphones compatibles UWB. Grâce à l'architecture de liaison descendante, les smartphones reçoivent les signaux de référence émis par les balises et calculent leur position localement, ce qui permet une grande évolutivité dans les espaces très fréquentés tout en garantissant la protection de la vie privée des utilisateurs et la sécurité des données.

Au-delà de la navigation de base, cette solution offre aux exploitants de sites des fonctionnalités d'intelligence spatiale, notamment l'analyse des flux de visiteurs, le calibrage des points d'intérêt, des statistiques sur la durée des visites et le guidage en cas d'urgence. Les principales applications vont de la navigation « de l'entrée au parking » et « du parking au magasin » dans les complexes commerciaux à l'orientation fluide dans les pôles de transport, les hôpitaux, les musées, les parcs d'exposition et les grands lieux publics. Cela permet aux exploitants d'améliorer l'expérience des visiteurs, de réduire la congestion et d'optimiser leurs opérations.

Eforthink met également ses fonctionnalités à la disposition de l'écosystème via des SDK et des API, facilitant ainsi l'intégration avec des plateformes cartographiques, des systèmes de gestion de lieux événementiels, des systèmes de billetterie et de stationnement, des écosystèmes de smartphones et des plateformes de services géolocalisés. L'entreprise recherche activement des partenaires internationaux afin de développer conjointement des applications concrètes, d'élargir les cas d'utilisation des services spatiaux et d'accélérer le déploiement d'une navigation en intérieur de nouvelle génération reposant sur des smartphones équipés de la technologie UWB.

Avec ce lancement, Eforthink vise à fournir aux lieux événementiels et à ses partenaires des outils de navigation intérieure intelligents afin de rendre les grands espaces intérieurs entièrement navigables, mesurables et dotés d'une intelligence opérationnelle.

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