Elena Baturina و BE OPEN Art تمنحان جائزة أول فنان في المنطقة في حفل احتفالي في نيقوسيا، قبرص

لندن, 15 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- في 8 يونيو 2023 BE OPEN Art ، وهو معرض فني على الإنترنت أنشأته مؤسسة BE OPEN الفكرية، وهي مبادرة إنسانية أسستها Elena Baturina، سيدة الأعمال الدولية والمُحسنة، أقام حفل افتتاح معرض BE OPEN Regional Art: المسابقة الفنية لشرق البحر الأبيض المتوسط.

سيكون المعرض مفتوحًا للجمهور حتى 21 يونيو في مركز الفنون البصرية والبحوث في نيقوسيا. وهو مكرس للاحتفال بالفنانين الناشئين في شرق البحر الأبيض المتوسط ويعرض الأعمال الفنية التي اختارها الجمهور وخبراء BE OPEN في سياق مسابقة إقليمية استمرت من يناير إلى مارس 2023.

Founder of BE OPEN Elena Baturina and Artist of the Region Jovanna Theodosiou

كل شهر، يتم نشر أعمال 20 فنانًا ناشئًا من قبرص وتركيا وجزر دوديكانيز اليونانية ولبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل والأردن ومصر في المعرض عبر الإنترنت، ليختار الجمهور الفنان الإقليمي للشهر.

بناءً على عدد الأصوات العام، تم اختيار Jovanna Theodosiou كفنانة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد درست Jovanna الفنون الجميلة في جامعة كينغستون بالمملكة المتحدة، وتعيش وتعمل حاليًا في نيقوسيا بقبرص. بصفتها فائزة إقليمية، حصلت على جائزة مالية قدرها 500 يورو وتمثيل كبير في المعرض.

تضمن المعرض أعمالًا لفنانين إقليميين آخرين: Chrystalla Tsiamparta، قبرص؛ Aya Abou Hawash، فلسطين ولبنان؛ Christina Kyriakou، قبرص؛ عبد الرحمن محمود، مصر؛ Jamilee Doueihy، لبنان؛ Dimitrios Ikonomou، Nicolaou Pantelis و Elena Adamou من قبرص.

حظي المعرض بدعم ودي من وزارة التربية والتعليم في قبرص: يسعدنا أن نرى شباب قبرص المبدعين يستفيدون من مبادرة BE OPEN الدولية التي تقدم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للفنانين الشباب. وسيصبح هذا المعرض احتفالًا بتقاليدنا الفنية والثقافية. ونأمل أن تساعد هذه المشاريع الخيرية المزيد من شبابنا المبدعين على الاعتراف بهم وتقديرهم في قبرص وعلى الصعيد الدولي. علاوة على ذلك، ستساهم في تحقيق أهداف الحكومة المتمثلة في توفير الفرص لجميع أطفالنا وشبابنا لتطوير مواهبهم وقدراتهم إلى أقصى حد ممكن." هذا ما قالته وزيرة التربية والتعليم الدكتورة Athena Michaelidou.

استقبلت Eleni Loukalidou، عضو مجلس بلدية نيقوسيا ورئيس لجنة الشؤون الأوروبية، الفنانين والضيوف نيابة عن مدينة نيقوسيا: "أحييكم جميعًا في هذا الاحتفال بالفنون والشباب والإبداع والمواهب في قبرص ودول شرق البحر الأبيض المتوسط الأخرى، التي تم تصميمها وتنظيمها من قبل مؤسسة BE OPEN. كونها جزءًا هامًا جدا من ثقافتنا الغنية والقديمة، لعبت الفنون البصرية دائمًا دورًا هائلًا في التعبير عن من نحن كشخص، كشعب، كجزء من العالم الأكبر. يسعدنا للغاية أنه بفضل برنامج BE OPEN Regional Art وهذا المعرض، سيتعلم المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم أسماء الشباب والموهوبين في قبرص. آمل أن يصبح هذا بداية لمستقبلك العظيم."

عند تكريم الفائز، قالت ELENA BATURINA مؤسسة BE OPEN : "لقد أنشأنا BE OPEN Art لغرض وحيد هو عرض المواهب الناشئة ودعمها. يستحق الكثير من الفنانين الشباب في جميع أنحاء العالم أن تُرى، ويسعد BE OPEN بالمساهمة في تطلعاتهم الفنية، لمساعدتهم على الحصول على الاهتمام المستحق وفرصة لإبداء آرائهم في الفن. تهانينا، هذه الشهادة وجائزة مالية تذهب إلى Jovanna Theodosiou. نتمنى أن تستمر Jovanna في متابعة قلبها، وحظًا سعيدًا في مستقبلها الفني."

تعتبر BE OPEN Regional Art بمثابة سلسلة من المسابقات للفنانين الشباب، تهدف إلى دعم أولئك الذين فنهم يمثل هوياتهم الإقليمية والثقافية والعرقية. تستمر كل مرحلة إقليمية لمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي سيتم تشغيل أربع مراحل في السنة، مع اختيار الفائز لكل مرحلة منهم. يحصل الفائزون الإقليميون على جائزة مالية قدرها 500 يورو، ويتم تشكيل معرض خاص لعرض المجموعة المختارة من الأعمال الفنية التي تمثل المنطقة، وذلك من أجل مشاركة الفن مع الجمهور الواسع والاحتفال بالفنانين المعنيين. تعقد المرحلة الجارية من البرنامج الإقليمي في منطقة البحر الكاريبي، ومن ثم ستسافر BE OPEN Regional Art إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا الوسطى في نهاية العام.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2097715/BE_OPEN_Foundation.jpg

