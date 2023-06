Elena Baturina et BE OPEN Art ont récompensé le premier artiste régional lors d'une cérémonie de célébration à Nicosie, Chypre

LONDRES, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 8 juin 2023, BE OPEN Art , une galerie d'art en ligne créée par le think tank BE OPEN, une initiative humanitaire fondée la femme d'affaires et philanthrope internationale Elena Baturina, a tenu une cérémonie d'ouverture pour BE OPEN Regional Art : le concours d'art de Méditerranée orientale.

Founder of BE OPEN Elena Baturina and Artist of the Region Jovanna Theodosiou

L'exposition sera ouverte au public jusqu'au 21 juin au Centre of Visual Arts and Research à Nicosie. Elle célèbre les artistes émergents de Méditerranée orientale et expose les œuvres sélectionnées par le public et les experts BE OPEN lors d'un concours régional qui s'est tenu de janvier à mars 2023.

Chaque mois, des œuvres de 20 artistes émergents de Chypre, de Turquie, des îles grecques du Dodécanèse, du Liban, de Syrie, de Palestine, d'Israël, de Jordanie et d'Égypte ont été publiées sur la galerie en ligne, afin que le public puisse sélectionner l'artiste régional du mois.

Ayant remporté le plus grand nombre de votes, Jovanna Theodosiou a été sélectionnée comme artiste régionale pour la Méditerranée orientale. Jovanna Theodosiou a étudié les beaux-arts à l'université de Kingston, au Royaume-Uni ; elle vit et travaille actuellement à Nicosie, à Chypre. En tant que lauréate régionale, elle a reçu un prix de 500 euros et une visibilité importante à l'exposition.

L'exposition présentait des œuvres d'autres artistes régionaux : Chrystalla Tsiamparta, de Chypre ; Aya Abou Hawash, de Palestine et du Liban ; Christina Kyriakou, de Chypre ; Abdelrahman Mahmoud, d'Égypte ; Jamilee Doueihy, du Liban ; Dimitrios Ikonomou, Nicolaou Pantelis et Elena Adamou de Chypre.

L'exposition a bénéficié du soutien cordial du ministère de l'Éducation de Chypre : « Nous sommes heureux de voir les jeunes Chypriotes créatifs bénéficier de l'initiative internationale de BE OPEN qui offre un soutien indispensable aux jeunes artistes. Cette exposition deviendra une célébration de notre tradition artistique et culturelle. Nous espérons que ces projets philanthropiques aideront davantage de nos jeunes créateurs à être reconnus et appréciés à Chypre et à l'étranger. En outre, il contribuera à la réalisation des objectifs du gouvernement, qui consistent à offrir à tous nos enfants et nos jeunes la possibilité de développer leurs talents et leurs capacités dans toute la mesure du possible », a déclaré la ministre de l'Éducation Athena Michaelidou.

Eleni Loukalidou, conseillère municipale de Nicosie et présidente de la commission des affaires européennes, a salué les artistes et les invités au nom de la ville de Nicosie : « Je vous accueille tous pour cette célébration des arts, de la jeunesse, de la créativité et du talent de Chypre et d'autres pays de la Méditerranée orientale, conçue et organisée par la fondation BE OPEN. Les arts visuels sont une partie très importante de notre culture riche et ancienne, et ils ont toujours joué un rôle immense pour exprimer qui nous sommes en tant que personnes et en tant que peuple, dans un monde plus vaste. Nous sommes très heureux, car grâce au programme BE OPEN Regional Art et à cette exposition, davantage de personnes dans le monde apprendront les noms des jeunes talents de Chypre. J'espère que cela marquera le début de votre grand avenir. »

Lors de l'attribution du prix, la fondatrice de BE OPEN Elena Baturina a déclaré : « Nous avons créé BE OPEN Art dans le seul but de mettre en valeur et de soutenir les talents émergents. Tant de jeunes artistes du monde entier méritent d'être vus, et BE OPEN est heureux de contribuer à leurs aspirations artistiques, de les aider à obtenir l'attention méritée et une occasion d'avoir leur mot à dire dans le monde de l'art. Nous adressons à Jovanna Theodosiou nos félicitations, ce certificat, et un prix en argent. Nous souhaitons à Jovanna de continuer à suivre son cœur et bonne chance dans son avenir artistique. »

BE OPEN Regional Art est une série de concours pour les artistes émergents, visant à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leurs identités régionales, culturelles et ethniques. Chaque étape régionale durera trois mois, les quatre étapes s'étaleront donc sur un an au bout duquel un gagnant sera désigné pour chacune d'entre elles. Les lauréats régionaux recevront un prix en argent de 500 euros, tandis qu'une sélection d'œuvres d'art représentant le mieux la région fera l'objet d'une exposition, afin de partager l'art avec le grand public et de rendre hommage aux artistes impliqués. L'étape suivante du programme régional se déroulera dans les Caraïbes, puis BE OPEN Regional Art se rendra en Asie du Sud-Est et en Afrique centrale à la fin de l'année.

