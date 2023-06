Elena Baturina und BE OPEN Art zeichnen bei feierlicher Zeremonie in Nikosia, Zypern, erste Künstlerin der Region aus

LONDON, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 8. Juni 202 veranstaltete BE OPEN Art, eine Online-Kunstgalerie, die vom Thinktank BE OPEN eingerichtet wurde, einer humanitären Initiative, die von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, eine Eröffnungszeremonie für den Wettbewerb BE OPEN Regional Art: der Kunstwettbewerb der östlichen Mittelmeerregion.

Founder of BE OPEN Elena Baturina and Artist of the Region Jovanna Theodosiou

Die Ausstellung wird bis zum 21. Juni im Centre of Visual Arts and Research in Nikosia öffentlich zugänglich sein. Sie verfolgt das Ziel, aufstrebende Künstler der östlichen Mittelmeerregion zu feiern, und präsentiert die Kunstwerke, die von der Öffentlichkeit und durch Experten von BE OPEN im Rahmen eines regionalen Wettbewerbs von Januar bis März 2023 ausgewählt wurden.

Jeden Monat wurden Werke von 20 aufstrebenden Künstlern aus Zypern, der Türkei, dem griechischen Dodekanes und den Ländern Libanon, Syrien, Palästina, Israel, Jordanien und Ägypten in der Online-Galerie gepostet, damit die Öffentlichkeit den regionalen Künstler des Monats auswählen konnte.

Aufgrund der allgemeinen Stimmenanzahl wurde Jovanna Theodosiou als Künstlerin der Region für den östlichen Mittelmeerraum ausgewählt. Theodosiou studierte bildende Kunst an der Kingston University im Vereinigten Königreich und lebt und arbeitet derzeit in Nikosia, Zypern. Als Regionalgewinnerin erhielt sie einen Geldpreis in Höhe von 500 Euro und eine große Präsentation im Rahmen der Ausstellung.

Bei der Ausstellung wurden auch Werke anderer regionaler Künstler gezeigt: Chrystalla Tsiamparta, Zypern, Aya Abou Hawash, Palästina und Libanon, Christina Kyriakou, Zypern, Abdelrahman Mahmoud, Ägypten, Jamilee Doueihy, Libanon, Dimitrios Ikonomou, Nicolaou Pantelis und Elena Adamou von Zypern.

Die Ausstellung wurde vom zypriotischen Kultusministerium herzlich unterstützt: „Wir freuen uns, dass die kreative Jugend Zyperns von der internationalen Initiative BE OPEN profitiert, die jungen Künstlern die dringend benötigte Unterstützung bietet. Diese Ausstellung wird zu einer Feier unserer künstlerischen und kulturellen Tradition. Wir hoffen, dass solche philanthropischen Projekte dazu beitragen werden, dass mehr unserer kreativen jungen Menschen in Zypern und international anerkannt und geschätzt werden. Darüber hinaus werden sie zur Erreichung der Regierungsziele beitragen, all unseren Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zu bieten, ihre Talente und Fähigkeiten so weit wie möglich zu entwickeln ", erklärte Bildungsministerin Dr. Athena Michaelidou.

Eleni Loukalidou, Municipal Councilor Nicosia und President of European Affairs Committee, begrüßte die Künstler und Gäste im Namen der Stadt Nikosia: „Ich begrüße Sie alle bei dieser Feier der Kunst, Jugend, Kreativität und Talente von Zypern und anderen Ländern des östlichen Mittelmeerraums, die von der BE OPEN Foundation konzipiert und organisiert wurde. Als ein sehr wichtiger Teil unserer reichen und alten Kultur hat die bildende Kunst immer eine immense Rolle dabei gespielt, dem Ausdruck zu verleihen, wer wir als Mensch, als Volk als Teil der Welt um uns herum sind. Wir freuen uns sehr, dass dank des Programms BE OPEN Regional Art und dieser Ausstellung mehr Menschen auf der ganzen Welt die Namen der jungen und talentierten Künstler Zyperns kennenlernen. Ich hoffe, dass dies der Beginn einer großen Zukunft für Sie ist."

Bei der Preisverleihung stellte die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina, fest: „Wir haben BE OPEN Art mit dem einzigen Ziel gegründet, aufstrebende Talente vorzustellen und zu unterstützen. So viele junge Künstler auf der ganzen Welt verdienen es, gesehen zu werden, und BE OPEN freut sich, zu ihren künstlerischen Bestrebungen beizutragen, ihnen die verdiente Aufmerksamkeit zu verschaffen und ihnen die Möglichkeit zu geben, in der Kunst mitzureden. Unsere Glückwünsche, diese Urkunde und ein Geldpreis gehen an Jovanna Theodosiou. Wir wünschen Jovanna, dass sie weiterhin ihrem Herzen folgt, und viel Glück für ihre künstlerische Zukunft."

BE OPEN Regional Art besteht aus einer Reihe von Wettbewerben für aufstrebende Künstler, die diejenigen unterstützen sollen, deren Kunst ihre regionale, kulturelle und ethnische Identität am besten repräsentiert. Jede regionale Etappe dauert drei Monate, daher werden vier Etappen pro Jahr stattfinden, wobei für jede einzelne Etappe ein Gewinner benannt wird. Die regionalen Gewinner erhalten einen Geldpreis in Höhe von 500 EUR, während eine Auswahl der für die Region repräsentativsten Kunstwerke in einer Ausstellung gezeigt wird, um die Kunst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die beteiligten Künstler zu feiern. Die laufende Phase des regionalen Programms findet in der Karibik statt, und dann wird BE OPEN Regional Art Ende des Jahres nach Südostasien und Zentralafrika reisen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2097715/BE_OPEN_Foundation.jpg

SOURCE BE OPEN Foundation